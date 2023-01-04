Citizen'in yeni akıllı saati, NASA'nın teknolojisini kullanıyor

Citizen CZ akıllı saat özellikleri
Citizen CZ Smart watch, akıllı saat üreticilerinin uyku ve stres gibi faktörlerin kişinin fiziksel sağlığını nasıl etkilediğini keşfetmeye çalıştığının en son örneği. Giyilebilir cihazlar için bir sonraki adımın yalnızca sağlık ölçümlerini takip etmek olmadığını, bu sayıların gerçekte ne anlama geldiğine dair öneri ve ek bağlam sağlamak olduğunun da bir işareti. Saatin ana özelliği, kişinin ne kadar enerjik olduğunu göstermesi ve sonrasında puanlaması. Citizen, testin NASA’nın astronotların uyanıklığını belirlemek için kullandığı psikomotor teyakkuz testine dayandığını söylüyor. Uyanıklık takibi testleri kısa ve Citizen’e göre günlük alınabiliyor.
Google Wear OS üzerinde çalışan, hem iPhone hem de Android telefonlarla eşleşebilen saat, jiroskop, ivmeölçer, barometre, altimetre, kan oksijen takibi gibi çoğu akıllı saatte bulunan sensörlere sahip. Mikrofon ve hoparlör gibi standart akıllı saat özelliklerine ve Spotify, YouTube Müzik, Amazon Alexa, Strava gibi uygulamaları çalıştırma yeteneğine sahip.
Citizen CZ Smart saat fiyatı
Citizen, gündelik ve spor olmak üzere iki farklı model sunuyor. Gündelik kullanıma daha uygun modelin fiyatı 350 dolardan başlarken, spor modeli 375 dolardan başlıyor. Saatler, Mart ayında Amerika’da satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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