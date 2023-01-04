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    Citizen'in yeni akıllı saati, NASA'nın teknolojisini kullanıyor

    Citizen'in CES 2023 fuarında yeni CZ Smart akıllı saat ürününü tanıttı. NASA ve IBM Watson teknolojileri kullanılarak geliştirilen saatin özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    citizen smart watch yes 2023 Tam Boyutta Gör
    Citizen, CES 2023 fuarında tanıttığı yeni akıllı saatlerinde yorgunluk ve uyanıklık düzeylerini değerlendirmek için NASA Ames Araştırma Merkezi’nde yapılan araştırmalara dayalı oluşturulmuş araçlar kullandığını söylüyor.

    Citizen CZ akıllı saat özellikleri

    Citizen CZ Smart watch, akıllı saat üreticilerinin uyku ve stres gibi faktörlerin kişinin fiziksel sağlığını nasıl etkilediğini keşfetmeye çalıştığının en son örneği. Giyilebilir cihazlar için bir sonraki adımın yalnızca sağlık ölçümlerini takip etmek olmadığını, bu sayıların gerçekte ne anlama geldiğine dair öneri ve ek bağlam sağlamak olduğunun da bir işareti. Saatin ana özelliği, kişinin ne kadar enerjik olduğunu göstermesi ve sonrasında puanlaması. Citizen, testin NASA’nın astronotların uyanıklığını belirlemek için kullandığı psikomotor teyakkuz testine dayandığını söylüyor. Uyanıklık takibi testleri kısa ve Citizen’e göre günlük alınabiliyor.

    citizen smart watch 2023 Tam Boyutta Gör
    Citizen, yeni akıllı saat modelinin kişinin kronotipini, yani sabah mı gece mi daha enerjik olduğunu anlayabildiğini iddia ediyor. Saat, kişinin kronotipini belirlemek adına 7-10 gün boyunca uyku verilerini ve uyanıklık puanlarını işlemek için IBM’in Watson Studio teknolojisini kullanıyor. Saat, bu bilgileri kalp atış hızı, uyku düzeni ve aktivite gibi diğer verilerle birleştirerek kişinin alışkanlıklarını öğreniyor ve yorgunluk, bitkinlik hâlini nasıl atacağı konusunda önerilerde bulunuyor. Citizen’in power fixes adını verdiği bu tavsiyeler de NASA araştırması kullanılarak tasarlanmış.

    Google Wear OS üzerinde çalışan, hem iPhone hem de Android telefonlarla eşleşebilen saat, jiroskop, ivmeölçer, barometre, altimetre, kan oksijen takibi gibi çoğu akıllı saatte bulunan sensörlere sahip. Mikrofon ve hoparlör gibi standart akıllı saat özelliklerine ve Spotify, YouTube Müzik, Amazon Alexa, Strava gibi uygulamaları çalıştırma yeteneğine sahip.

    Citizen CZ Smart saat fiyatı

    Citizen, gündelik ve spor olmak üzere iki farklı model sunuyor. Gündelik kullanıma daha uygun modelin fiyatı 350 dolardan başlarken, spor modeli 375 dolardan başlıyor. Saatler, Mart ayında Amerika’da satışa sunulacak.

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