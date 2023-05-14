Ekşi Sözlük’e bir erişim engeli daha getirildi

eksisozluk2023 erişime engellendi
Halihazırda eksisozluk2023’e normal şartlarla erişim sağlanamamakta. Ancak VPN gibi alternatif seçenekler kullanılarak siteye girebilmek mümkün. Eğer VPN’in ne olduğunu veya nasıl kullanılacağını merak ediyorsanız üstteki ilgili haberimizde detaylara erişim sağlayabilirsiniz.Kaynakça https://ifade.org.tr/engelliweb/eksi-sozluk-erisime-engellendi-2/ https://internet2.btk.gov.tr/sitesorgu/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.