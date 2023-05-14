Tam Boyutta Gör Yaklaşık üç ay önce erişime engellenen Ekşi Sözlük’ün kullandığı yeni alan adı ‘eksisozluk2023’, erişime engellendi. 13 Mayıs tarihinde alınan karar kapsamında siteye normal yollarla erişim sağlanamamakta. Peki eksisozluk2023 neden erişime engellendi?

eksisozluk2023 erişime engellendi

Ekşi Sözlük, 21 Şubat 2023 tarihinde erişime engellenmişti ve bu erişim engeli halen sürüyor. Site yetkilileri, erişime engellenen sitenin alan adını bir süre önce eksisozluk2023 alan adına yönlendirmiş ve bu şekilde yayına devam edilmişti. Ancak Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan 13 Mayıs 2023 tarihli ve 2023/4391 sayılı karar nedeniyle eksisozluk2023.com’a millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engelleme kararı alındı.

VPN nedir, nasıl kullanılır? En iyi VPN programları ücretsiz 3 ay önce eklendi

Halihazırda eksisozluk2023’e normal şartlarla erişim sağlanamamakta. Ancak VPN gibi alternatif seçenekler kullanılarak siteye girebilmek mümkün. Eğer VPN’in ne olduğunu veya nasıl kullanılacağını merak ediyorsanız üstteki ilgili haberimizde detaylara erişim sağlayabilirsiniz.

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Ekşi Sözlük’e bir erişim engeli daha getirildi