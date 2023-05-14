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    Ekşi Sözlük’e bir erişim engeli daha getirildi

    Ekşi Sözlük’e Şubat ayında erişim engeli kararı alınmıştı. Sözlük, alan adını “eksisozluk2023” olarak değiştirerek tekrardan yayın hayatına dönmüştü ancak bir süre önce bu siteye de erişim engellendi.
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    Ekşi Sözlük’e bir erişim engeli daha getirildi Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık üç ay önce erişime engellenen Ekşi Sözlük’ün kullandığı yeni alan adı ‘eksisozluk2023’, erişime engellendi. 13 Mayıs tarihinde alınan karar kapsamında siteye normal yollarla erişim sağlanamamakta. Peki eksisozluk2023 neden erişime engellendi?

    eksisozluk2023 erişime engellendi

    Ekşi Sözlük’e bir erişim engeli daha getirildi
    Ekşi Sözlük, 21 Şubat 2023 tarihinde erişime engellenmişti ve bu erişim engeli halen sürüyor. Site yetkilileri, erişime engellenen sitenin alan adını bir süre önce eksisozluk2023 alan adına yönlendirmiş ve bu şekilde yayına devam edilmişti. Ancak Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan 13 Mayıs 2023 tarihli ve 2023/4391 sayılı karar nedeniyle eksisozluk2023.com’a millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engelleme kararı alındı.

    Halihazırda eksisozluk2023’e normal şartlarla erişim sağlanamamakta. Ancak VPN gibi alternatif seçenekler kullanılarak siteye girebilmek mümkün. Eğer VPN’in ne olduğunu veya nasıl kullanılacağını merak ediyorsanız üstteki ilgili haberimizde detaylara erişim sağlayabilirsiniz.

    Kaynakça https://ifade.org.tr/engelliweb/eksi-sozluk-erisime-engellendi-2/ https://internet2.btk.gov.tr/sitesorgu/
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 1 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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