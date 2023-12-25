Ekşi Sözlük’e yeni erişim engeli getirildi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 24 Aralık 2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-701391 sayılı kararıyla erişime engellenen Ekşi Sözlük (eksisozluk1999.com), an itibariyle yeni adresi “eksisozluk111.com” üzerinden hizmet veriyor.
Ekşi Sözlük, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. Bilgi aldıkça paylaşacağız.”
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.