Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ekşi Sözlük’e yeni erişim engeli getirildi

    2023’ün ilk döneminde başlayan Ekşi Sözlük erişim engelleri görünüşe göre devam ediyor. Kısa bir süre önce Ekşi Sözlük’ün son alan adına tekrar erişim engeli getirildi.
    Ekşi Sözlük’e yeni erişim engeli getirildi Tam Boyutta Gör
    İlk olarak Şubat 2023 tarihinde erişime engellenen Ekşi Sözlük, yeni alan adları alarak yayın hayatına devam etmeye çalışıyor. Bu alan adlarının da zaman zaman engellendiğini gördük. Popüler sosyal medya mecrası olan Ekşi Sözlük’e 24 Aralık tarihinde bir erişim engeli daha getirilerek “eksisozluk1999.com” alan adı yasaklandı. Böylece platform 10 gün içerisinde ikinci kez engellenmiş oldu.

    Ekşi Sözlük tekrar engellendi

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 24 Aralık 2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-701391 sayılı kararıyla erişime engellenen Ekşi Sözlük (eksisozluk1999.com), an itibariyle yeni adresi “eksisozluk111.com” üzerinden hizmet veriyor.

    Ekşi Sözlük, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. Bilgi aldıkça paylaşacağız.”

    Ne olmuştu?

    Ekşi Sözlük’e yeni erişim engeli getirildi Tam Boyutta Gör
    Platform, Maraş depremleri sonrasında milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle 25 Şubat’ta erişime engellenmişti. Platform yönetimi, erişime engellenen siteyi farklı alan adlarına taşıyarak (eksisozluk2023.com, eksisozluk42.com, eksisozluk1923.com, eksisozluk1999.com) yayın hayatını sürdürmüştü. Son olarak ise Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz günlerde terör saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Türk askerlerine yönelik paylaşımlar nedeniyle platform hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında paylaşımları yapan kişinin tespit edilip gözaltına alındığı açıklamıştı.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 4 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    asperox araba boyasına zarar verir mi cesaret verici korku giderici ilaçlar steam kullanıcı adı değiştirme kimlikteki imzadan farklı imza kullanmak karoseri taşıyıcı parçalar çatlak tamiri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM22S
    General Mobile GM22S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook Spin 314
    Acer Chromebook Spin 314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ModArt-EVANGELION 2
    ModArt-EVANGELION 2
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız