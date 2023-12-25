Tam Boyutta Gör İlk olarak Şubat 2023 tarihinde erişime engellenen Ekşi Sözlük, yeni alan adları alarak yayın hayatına devam etmeye çalışıyor. Bu alan adlarının da zaman zaman engellendiğini gördük. Popüler sosyal medya mecrası olan Ekşi Sözlük’e 24 Aralık tarihinde bir erişim engeli daha getirilerek “eksisozluk1999.com” alan adı yasaklandı. Böylece platform 10 gün içerisinde ikinci kez engellenmiş oldu.

Ekşi Sözlük tekrar engellendi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 24 Aralık 2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-701391 sayılı kararıyla erişime engellenen Ekşi Sözlük (eksisozluk1999.com), an itibariyle yeni adresi “eksisozluk111.com” üzerinden hizmet veriyor.

Ekşi Sözlük, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. Bilgi aldıkça paylaşacağız.”

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Ne olmuştu?

Tam Boyutta Gör Platform, Maraş depremleri sonrasında milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle 25 Şubat’ta erişime engellenmişti. Platform yönetimi, erişime engellenen siteyi farklı alan adlarına taşıyarak (eksisozluk2023.com, eksisozluk42.com, eksisozluk1923.com, eksisozluk1999.com) yayın hayatını sürdürmüştü. Son olarak ise Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz günlerde terör saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Türk askerlerine yönelik paylaşımlar nedeniyle platform hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında paylaşımları yapan kişinin tespit edilip gözaltına alındığı açıklamıştı.

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Ekşi Sözlük’e yeni erişim engeli getirildi