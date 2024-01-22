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    Anlık Bildirim

    Ekşi Sözlük'e erişimi engelleme kararı kaldırıldı

    Ekşi Sözlük, uzunca süredir erişim engelleme kararlarıyla mücadele ediyordu. Ekşi Sözlük'ün CEO'su Başak Purut tarafından paylaşıma göre, eksisozluk.com adresinin erişim engeli kaldırıldı.
    Ekşi Sözlük'e erişimi engelleme kararı kaldırıldı Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin en popüler sitelerinden olan Ekşi Sözlük, uzunca süredir erişim engelleme kararlarıyla mücadele ediyordu. İlk olarak geçtiğimiz şubat ayında erişim engelleme kararıyla karşı karşıya kalan site, farklı alan adlarıyla faaliyetlerine devam ediyordu. Ancak Ekşi Sözlük'ün CEO'su Başak Purut tarafından yapılan paylaşıma göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) eksisozluk.com adresinin erişim engeli kaldırıldı.

    Anaayasa Mahkemesi haklı gördü

    Engelleme kararına karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvuran site, haklı bulunarak, Mahkeme tarafından yasağın kaldırılmasına hükmedilmişti. Sözlük’ten verilen bilgiye göre, Anayasa Mahkemesi’nin kararı, ilk erişim engelleme kararını alan mahkemeye gönderilmesinin ardından karar kaldırıldı ve BTK’ya tebliğ edildi. Bazı internet servis sağlayıcılarda eksisozluk.com alan adına hâlâ erişilemese de, çoğu internet servis sağlayıcısında yasağın kalktığı belirtildi. 

    Ekşi Sözlük, 2023’te altı farklı erişim engelleme kararıyla mücadele etmek zorunda kalmıştı. Son olarak da sitenin mobil uygulamalarının Türkiye’de App Store ve Google Play Store’dan indirilmesi engellenmişti. Ana alan adına erişimin yeniden açılmasının ardından uygulamalara da erişim sağlanması sürpriz olmayacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    salihsakix 1 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 6 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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