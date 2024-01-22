Ekşi Sözlük'e erişimi engelleme kararı kaldırıldı

Anaayasa Mahkemesi haklı gördü
Engelleme kararına karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvuran site, haklı bulunarak, Mahkeme tarafından yasağın kaldırılmasına hükmedilmişti. Sözlük’ten verilen bilgiye göre, Anayasa Mahkemesi’nin kararı, ilk erişim engelleme kararını alan mahkemeye gönderilmesinin ardından karar kaldırıldı ve BTK’ya tebliğ edildi. Bazı internet servis sağlayıcılarda eksisozluk.com alan adına hâlâ erişilemese de, çoğu internet servis sağlayıcısında yasağın kalktığı belirtildi.
Ekşi Sözlük, 2023’te altı farklı erişim engelleme kararıyla mücadele etmek zorunda kalmıştı. Son olarak da sitenin mobil uygulamalarının Türkiye’de App Store ve Google Play Store’dan indirilmesi engellenmişti. Ana alan adına erişimin yeniden açılmasının ardından uygulamalara da erişim sağlanması sürpriz olmayacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.