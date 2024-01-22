Tam Boyutta Gör Türkiye'nin en popüler sitelerinden olan Ekşi Sözlük, uzunca süredir erişim engelleme kararlarıyla mücadele ediyordu. İlk olarak geçtiğimiz şubat ayında erişim engelleme kararıyla karşı karşıya kalan site, farklı alan adlarıyla faaliyetlerine devam ediyordu. Ancak Ekşi Sözlük'ün CEO'su Başak Purut tarafından yapılan paylaşıma göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) eksisozluk.com adresinin erişim engeli kaldırıldı.

Anaayasa Mahkemesi haklı gördü

Engelleme kararına karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvuran site, haklı bulunarak, Mahkeme tarafından yasağın kaldırılmasına hükmedilmişti. Sözlük’ten verilen bilgiye göre, Anayasa Mahkemesi’nin kararı, ilk erişim engelleme kararını alan mahkemeye gönderilmesinin ardından karar kaldırıldı ve BTK’ya tebliğ edildi. Bazı internet servis sağlayıcılarda eksisozluk.com alan adına hâlâ erişilemese de, çoğu internet servis sağlayıcısında yasağın kalktığı belirtildi.

Ekşi Sözlük’ün App Store ve Play Store uygulamaları engellendi 2 hf. önce eklendi

Ekşi Sözlük, 2023’te altı farklı erişim engelleme kararıyla mücadele etmek zorunda kalmıştı. Son olarak da sitenin mobil uygulamalarının Türkiye’de App Store ve Google Play Store’dan indirilmesi engellenmişti. Ana alan adına erişimin yeniden açılmasının ardından uygulamalara da erişim sağlanması sürpriz olmayacaktır.

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Ekşi Sözlük'e erişimi engelleme kararı kaldırıldı