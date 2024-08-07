Türkiye, son 1 ayda Instagram, Wattpad ve Roblox’a erişimi engelledi

Instagram, Wattpad ve Roblox’a giriş yasak
Türkiye, geçtiğimiz Temmuz ayının ortalarında kullanıcıların kendi hikayelerini ve şiirlerini paylaşabileceği bir sosyal platform olan Wattpad için erişim engeli getirmişti. 90 milyondan fazla kullanıcı olan platform halen erişime kapalı durumda.
Wattpad’in ardından Instagram, 2 Ağustos tarihinde “katalog suçlara uyulmaması” nedeniyle erişime engellendi. Türkiye, Instagram ve sahibi Meta’nın talepleri karşılaması halinde sosyal medya platformunun kısa sürede açılacağını belirtiyor.
Son olarak ise bugün, 7 Ağustos tarihinde ortaokul ve lise çağındaki gençler arasında epey popüler olan Roblox’a erişim engeli getirildi. Roblox, kullanıcıların kendi oyunlarını oluşturup diğer kullanıcıların oyunlarını oynayabildiği bir çevrimiçi oyun platform konumunda.
Erişim engellerinin uygulanması ile birlikte kullanıcıların VPN veya farklı çözümlere yöneldiği görülüyor. Sanal özel ağlar veya diğer çözümler konusunda yeteri kadar bilgisi olmayan kullanıcılar ise farklı bir tehlike ile karşı karşıya kalıyor. Güvenilir olmayan VPN veya diğer çözümler, kullanıcıların finansal bilgileri de dahil olmak üzere kişisel bilgilerini ve hesaplarını tehlikeye atıyor.
1 milyondan fazla web sitesi erişime engelli
Türkiye, geçmişten günümüzde bazıları birkaç kez olmak kaydıyla YouTube, Dailymotion, WordPress, Alibaba.com, SoundCloud, Uber, Deezer, GitHub, İmgur, LastFM, Dropbox ve Google Drive gibi platformlara erişim engeli getirmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi'den fütüristik su tabancası
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
41 Kişi Okuyor (7 Üye, 34 Misafir) 12 Masaüstü 29 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
971 kez okundu.
14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
instagram, BTK ve