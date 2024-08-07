Türkiye, son 1 ayda Instagram, Wattpad ve Roblox’a erişimi engelledi

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Tam Boyutta Gör Türkiye’de internetin kısıtlanması milyonlarca kullanıcı doğrudan etkilemeye devam ediyor. Bununla birlikte son dönemlerde erişime engellenen web siteleri veya platformların neden erişime engellendiği konusunda açıklama yapılmaması ise tepkilere neden oluyor. Bununla birlikte Türkiye, sadece son 1 ayda Instagram, Wattpad ve Roblox’a erişimi engeli uygulama kararı aldı.

Instagram, Wattpad ve Roblox’a giriş yasak

Türkiye, geçtiğimiz Temmuz ayının ortalarında kullanıcıların kendi hikayelerini ve şiirlerini paylaşabileceği bir sosyal platform olan Wattpad için erişim engeli getirmişti. 90 milyondan fazla kullanıcı olan platform halen erişime kapalı durumda.

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Wattpad’in ardından Instagram, 2 Ağustos tarihinde “katalog suçlara uyulmaması” nedeniyle erişime engellendi. Türkiye, Instagram ve sahibi Meta’nın talepleri karşılaması halinde sosyal medya platformunun kısa sürede açılacağını belirtiyor.

Son olarak ise bugün, 7 Ağustos tarihinde ortaokul ve lise çağındaki gençler arasında epey popüler olan Roblox’a erişim engeli getirildi. Roblox, kullanıcıların kendi oyunlarını oluşturup diğer kullanıcıların oyunlarını oynayabildiği bir çevrimiçi oyun platform konumunda.

Erişim engellerinin uygulanması ile birlikte kullanıcıların VPN veya farklı çözümlere yöneldiği görülüyor. Sanal özel ağlar veya diğer çözümler konusunda yeteri kadar bilgisi olmayan kullanıcılar ise farklı bir tehlike ile karşı karşıya kalıyor. Güvenilir olmayan VPN veya diğer çözümler, kullanıcıların finansal bilgileri de dahil olmak üzere kişisel bilgilerini ve hesaplarını tehlikeye atıyor.

1 milyondan fazla web sitesi erişime engelli

Tam Boyutta Gör Öte yandan bunlar sadece buzdağının görünen kısmı. İfade.org’a göre Türkiye’den 2024 1. Çeyrek sonu itibarıyla erişime engellenen 1.043.312 web sitesi ve alan adı, 833 farklı kurum ve hakimlikler tarafından verilen toplam 892.951 farklı karar ile erişime engellenmiş durumda. Bu kararların 769 binden fazlası ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından alındı.

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin erişim engeli getirdiği platformların sayısı ise hayli fazla. Örneğin 6 Şubat depremleri sırasında Twitter ve TikTok’a erişim kısıtlaması getirilmiş ve erişim engellenmişti. 2023 yılında Ekşi Sözlük’e getirilen erişim engeli ise neredeyse 1 yıl sonra kaldırılmıştı. Daha yakın bir tarihte, Şubat 2024’te ise Twitch ve Kick platformlarına erişim engeli getirilmişti. Bu platformlardaki engel yaklaşık bir hafta sürmüştü. Erişim engellerinden Wikipedia da nasibini almıştı. Türkiye'de 29 Nisan 2017'de erişime kapatılan Wikipedia, 2 yıl 8 ay 17 gün sonra erişime açılmıştı.

Türkiye, geçmişten günümüzde bazıları birkaç kez olmak kaydıyla YouTube, Dailymotion, WordPress, Alibaba.com, SoundCloud, Uber, Deezer, GitHub, İmgur, LastFM, Dropbox ve Google Drive gibi platformlara erişim engeli getirmişti.

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Son 1 ayda Instagram, Wattpad ve Roblox’a erişim engellendi