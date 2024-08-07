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    Türkiye, son 1 ayda Instagram, Wattpad ve Roblox’a erişimi engelledi

    Türkiye’deki internet kısıtlamaları kullanıcıları etkilemeye devam ediyor. Türkiye, sadece son bir ayda Instagram, Wattpad ve Roblox’a erişimi engeli uygulama kararı aldı.
    Son 1 ayda Instagram, Wattpad ve Roblox’a erişim engellendi Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de internetin kısıtlanması milyonlarca kullanıcı doğrudan etkilemeye devam ediyor. Bununla birlikte son dönemlerde erişime engellenen web siteleri veya platformların neden erişime engellendiği konusunda açıklama yapılmaması ise tepkilere neden oluyor. Bununla birlikte Türkiye, sadece son 1 ayda Instagram, Wattpad ve Roblox’a erişimi engeli uygulama kararı aldı.

    Instagram, Wattpad ve Roblox’a giriş yasak

    Türkiye, geçtiğimiz Temmuz ayının ortalarında kullanıcıların kendi hikayelerini ve şiirlerini paylaşabileceği bir sosyal platform olan Wattpad için erişim engeli getirmişti. 90 milyondan fazla kullanıcı olan platform halen erişime kapalı durumda.

    Wattpad’in ardından Instagram, 2 Ağustos tarihinde “katalog suçlara uyulmaması” nedeniyle erişime engellendi. Türkiye, Instagram ve sahibi Meta’nın talepleri karşılaması halinde sosyal medya platformunun kısa sürede açılacağını belirtiyor.

    Son olarak ise bugün, 7 Ağustos tarihinde ortaokul ve lise çağındaki gençler arasında epey popüler olan Roblox’a erişim engeli getirildi. Roblox, kullanıcıların kendi oyunlarını oluşturup diğer kullanıcıların oyunlarını oynayabildiği bir çevrimiçi oyun platform konumunda.

    Erişim engellerinin uygulanması ile birlikte kullanıcıların VPN veya farklı çözümlere yöneldiği görülüyor. Sanal özel ağlar veya diğer çözümler konusunda yeteri kadar bilgisi olmayan kullanıcılar ise farklı bir tehlike ile karşı karşıya kalıyor. Güvenilir olmayan VPN veya diğer çözümler, kullanıcıların finansal bilgileri de dahil olmak üzere kişisel bilgilerini ve hesaplarını tehlikeye atıyor.

    1 milyondan fazla web sitesi erişime engelli

    Son 1 ayda Instagram, Wattpad ve Roblox’a erişim engellendi Tam Boyutta Gör
    Öte yandan bunlar sadece buzdağının görünen kısmı. İfade.org’a göre Türkiye’den 2024 1. Çeyrek sonu itibarıyla erişime engellenen 1.043.312 web sitesi ve alan adı, 833 farklı kurum ve hakimlikler tarafından verilen toplam 892.951 farklı karar ile erişime engellenmiş durumda. Bu kararların 769 binden fazlası ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından alındı.
    Son 1 ayda Instagram, Wattpad ve Roblox’a erişim engellendi Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin erişim engeli getirdiği platformların sayısı ise hayli fazla. Örneğin 6 Şubat depremleri sırasında Twitter ve TikTok’a erişim kısıtlaması getirilmiş ve erişim engellenmişti. 2023 yılında Ekşi Sözlük’e getirilen erişim engeli ise neredeyse 1 yıl sonra kaldırılmıştı. Daha yakın bir tarihte, Şubat 2024’te ise Twitch ve Kick platformlarına erişim engeli getirilmişti. Bu platformlardaki engel yaklaşık bir hafta sürmüştü. Erişim engellerinden Wikipedia da nasibini almıştı. Türkiye'de 29 Nisan 2017'de erişime kapatılan Wikipedia, 2 yıl 8 ay 17 gün sonra erişime açılmıştı.

    Türkiye, geçmişten günümüzde bazıları birkaç kez olmak kaydıyla YouTube, Dailymotion, WordPress, Alibaba.com, SoundCloud, Uber, Deezer, GitHub, İmgur, LastFM, Dropbox ve Google Drive gibi platformlara erişim engeli getirmişti.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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