Görüşme olumlu geçti: Instagram bugün açılabilir

Instagram bugün açılabilir
Gazeteci Bülent Aydemir tarafından X üzerinden paylaşılan bilgiye göre BTK yetkililerinin Instagram ile yaptığı toplantı olumlu geçti. Instagram, terör örgütü PKK propagandasına karşı içerik kaldırmada daha hassas olacağını ve örgütü algoritmasına yerleştireceğine dair güvence verdi. Aydemir, şu ifadeleri kullandı: “Instagram yetkileri ile görüşme olumlu geçti. Instagram, terör örgütü PKK propagandasına karşı içerik kaldırmada daha hassas olacak. PKK’yı algoritmaya yerleştirecek. Hamas paylaşımlarında ise instagramın çifte standardı devam ediyor. Görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu. Kabine sonrasında Instagram çok büyük ihtimalle açılacak.”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir URALOĞLU ise şu açıklamayı yapmıştı:
"Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz."
Kabine Toplantısı ne zaman?
TCCB resmi web sitesine göre merakla beklenen Kabine Toplantısı bugün saat 15:30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek. Toplantıda mevcut gündem konularının arasında olan Instagram meselesi de gündeme gelecek. Kabine Toplantısı öncesinde Instagram ile yapılan görüşmenin olumlu göçmesinin ardından ilgili bilgiler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktarılacak. Yapılacak değerlendirmenin ardından Bülent Aydemir, Kabine sonrasında Instagram’ın büyük ihtimalle açılacağını belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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