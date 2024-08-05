Görüşme olumlu geçti: Instagram bugün açılabilir

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Tam Boyutta Gör 2 Ağustos Cuma günü Instagram'a Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından erişim yasağı getirilmişti. İlgili erişim yasağının gerekçesi olarak katalog suçlara uyulmaması gösterilmişti. Instagram ne zaman açılacak veya açılacak mı sorununun yanıt bulacağı kritik toplantı ise saat 13:00’da BTK yetkilileri ve Instagram heyeti arasında gerçekleştirildi. Aktarılanlara göre bu toplantı olumlu yönde ilerledi.

Instagram bugün açılabilir

Gazeteci Bülent Aydemir tarafından X üzerinden paylaşılan bilgiye göre BTK yetkililerinin Instagram ile yaptığı toplantı olumlu geçti. Instagram, terör örgütü PKK propagandasına karşı içerik kaldırmada daha hassas olacağını ve örgütü algoritmasına yerleştireceğine dair güvence verdi. Aydemir, şu ifadeleri kullandı: “Instagram yetkileri ile görüşme olumlu geçti. Instagram, terör örgütü PKK propagandasına karşı içerik kaldırmada daha hassas olacak. PKK’yı algoritmaya yerleştirecek. Hamas paylaşımlarında ise instagramın çifte standardı devam ediyor. Görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu. Kabine sonrasında Instagram çok büyük ihtimalle açılacak.”

Bugün saat 13.00'te BTK ile Instagram yetkilileri görüşecek 5 sa. önce eklendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir URALOĞLU ise şu açıklamayı yapmıştı:

"Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz."

Kabine Toplantısı ne zaman?

TCCB resmi web sitesine göre merakla beklenen Kabine Toplantısı bugün saat 15:30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek. Toplantıda mevcut gündem konularının arasında olan Instagram meselesi de gündeme gelecek. Kabine Toplantısı öncesinde Instagram ile yapılan görüşmenin olumlu göçmesinin ardından ilgili bilgiler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktarılacak. Yapılacak değerlendirmenin ardından Bülent Aydemir, Kabine sonrasında Instagram’ın büyük ihtimalle açılacağını belirtiyor.

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Görüşme olumlu geçti: Instagram bugün açılabilir