Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Görüşme olumlu geçti: Instagram bugün açılabilir

    Instagram ne zaman açılacak sorunu yakında kesin cevabını bulabilir. BTK yetkililerinin Instagram ile yaptığı toplantının olumlu geçtiği ve gün içinde Instagram’ın açılabileceği bildirildi.
    Görüşme olumlu geçti: Instagram bugün açılabilir Tam Boyutta Gör
    2 Ağustos Cuma günü Instagram'a Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından erişim yasağı getirilmişti. İlgili erişim yasağının gerekçesi olarak katalog suçlara uyulmaması gösterilmişti. Instagram ne zaman açılacak veya açılacak mı sorununun yanıt bulacağı kritik toplantı ise saat 13:00’da BTK yetkilileri ve Instagram heyeti arasında gerçekleştirildi. Aktarılanlara göre bu toplantı olumlu yönde ilerledi.

    Instagram bugün açılabilir

    Gazeteci Bülent Aydemir tarafından X üzerinden paylaşılan bilgiye göre BTK yetkililerinin Instagram ile yaptığı toplantı olumlu geçti. Instagram, terör örgütü PKK propagandasına karşı içerik kaldırmada daha hassas olacağını ve örgütü algoritmasına yerleştireceğine dair güvence verdi. Aydemir, şu ifadeleri kullandı: “Instagram yetkileri ile görüşme olumlu geçti. Instagram, terör örgütü PKK propagandasına karşı içerik kaldırmada daha hassas olacak. PKK’yı algoritmaya yerleştirecek. Hamas paylaşımlarında ise instagramın çifte standardı devam ediyor. Görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu. Kabine sonrasında Instagram çok büyük ihtimalle açılacak.”

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir URALOĞLU ise şu açıklamayı yapmıştı:

    "Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz."

    Kabine Toplantısı ne zaman?

    TCCB resmi web sitesine göre merakla beklenen Kabine Toplantısı bugün saat 15:30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek. Toplantıda mevcut gündem konularının arasında olan Instagram meselesi de gündeme gelecek. Kabine Toplantısı öncesinde Instagram ile yapılan görüşmenin olumlu göçmesinin ardından ilgili bilgiler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktarılacak. Yapılacak değerlendirmenin ardından Bülent Aydemir, Kabine sonrasında Instagram’ın büyük ihtimalle açılacağını belirtiyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Dr.Perga +33 Surface Area +29 EvMüdüresiii +19 Seto-Kaiba +18 Krone +15 Murat.Ak +13 -BurakBey +10 ardarulez +10 emre sönmez +9 joven +9
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    45 Kişi Okuyor (10 Üye, 35 Misafir) 11 Masaüstü 34 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3857 kez okundu.
    10 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    instagram, meta ve
    5 etiket daha Türkiye Haberleri BTK erişim engeli Teknoloji Haberleri Internet
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,3b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı344b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    comnet indirim kodu soslu fıstık zararlı mı joy paket ne demek hiç sevilmemiş erkek evde telefon çekmiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    Omix X3
    Omix X3
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 NX.ADDEY.00H
    Acer Aspire 3 NX.ADDEY.00H
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız