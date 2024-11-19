CATL, ekstrem soğuklarda bile normal çalışan sodyum batarya geliştirdi

Düşük sıcaklıklar sorun olmayacak
CATL’nin yeni nesil sodyum-iyon bataryası, özellikle düşük sıcaklık dayanıklılığıyla dikkat çekiyor. Bu bataryalar, -40°C gibi ekstrem düşük sıcaklıklarda bile normal şekilde deşarj edilebiliyor. Enerji yoğunluğu açısından mevcut veriler açıklanmasa da şirketin hedefi, 200 Wh/kg’yi aşmak.
Wu Kai, yeni bataryaların yalnızca soğuk hava koşullarında dayanıklılık sunmadığını, aynı zamanda güvenlik performansını da artırdığını belirtti. Bu özellikler, sodyum-iyon bataryalarını soğuk iklimlerde kullanılacak araçlar ve cihazlar için cazip bir seçenek haline getiriyor.
Sodyum-iyon bataryalar, enerji depolama mekanizması açısından lityum-iyon bataryalara benzer şekilde çalışıyor. Şu anda sodyum-iyon bataryalar güvenlik ve düşük sıcaklık direnci açısından daha iyi özelliklere sahip; ancak lityum-iyon kadar yüksek bir enerji yoğunluğuna sahip değiller.
Maliyetler zamanla düşecek
CATL’nin ilk nesil sodyum-iyon bataryası, 2021 yılında tanıtılmıştı ve yüksek enerji yoğunluğu, hızlı şarj kapasitesi, termal stabilite ve düşük sıcaklık performansı ile dikkat çekmişti. Şirketin yeni nesil sodyum-iyon bataryalarının, özellikle kısa mesafeli elektrikli araçlarda lityum-iyon bataryaların yerini yüzde 20-30 oranında alması bekleniyor.
Öte yandan, BYD, 2024’ün başında yıllık 30 GWh kapasiteyle sodyum-iyon batarya üretim projesine başladı. Şu an için 105 Wh/kg enerji yoğunluğunda üretilen bu bataryaların, ilerleyen yıllarda 130 Wh/kg seviyesine ulaşması planlanıyor. CATL’nin 200 Wh/kg hedefi ise sektör için oldukça iddialı bir hedef olarak görülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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harbiden sıktı bu video
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..