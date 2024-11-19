CATL, ekstrem soğuklarda bile normal çalışan sodyum batarya geliştirdi

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük elektrikli araç bataryaları üreticisi olan Çinli CATL, 18 Kasım’da düzenlenen Dünya Genç Bilim İnsanları Zirvesi'nde ikinci nesil sodyum bataryasını tanıttı. CATL’nin baş bilim insanı Wu Kai’nin açıklamalarına göre, bu yenilikçi bataryalar 2025 yılında piyasaya sürülecek. Ancak, seri üretim sürecinin 2027 yılına kadar başlaması beklenmiyor.

Düşük sıcaklıklar sorun olmayacak

CATL’nin yeni nesil sodyum-iyon bataryası, özellikle düşük sıcaklık dayanıklılığıyla dikkat çekiyor. Bu bataryalar, -40°C gibi ekstrem düşük sıcaklıklarda bile normal şekilde deşarj edilebiliyor. Enerji yoğunluğu açısından mevcut veriler açıklanmasa da şirketin hedefi, 200 Wh/kg’yi aşmak.

Wu Kai, yeni bataryaların yalnızca soğuk hava koşullarında dayanıklılık sunmadığını, aynı zamanda güvenlik performansını da artırdığını belirtti. Bu özellikler, sodyum-iyon bataryalarını soğuk iklimlerde kullanılacak araçlar ve cihazlar için cazip bir seçenek haline getiriyor.

Batarya devi CATL, yenilenebilir enerji öncüsü olacak 2 gün önce eklendi

Sodyum-iyon bataryalar, enerji depolama mekanizması açısından lityum-iyon bataryalara benzer şekilde çalışıyor. Şu anda sodyum-iyon bataryalar güvenlik ve düşük sıcaklık direnci açısından daha iyi özelliklere sahip; ancak lityum-iyon kadar yüksek bir enerji yoğunluğuna sahip değiller.

Maliyetler zamanla düşecek

Tam Boyutta Gör Teorik olarak, sodyum-iyon bataryaların maliyet açısından daha uygun olması beklenirken, şu an için üretim ölçeğinin küçük olması nedeniyle lityum-iyon bataryalardan daha pahalı. Ancak, CATL ve BYD gibi şirketler, üretim maliyetlerini düşürerek bu bataryaları daha rekabetçi hale getirmeyi hedefliyor. BYD, sodyum-iyon bataryalarının 2025 yılı itibarıyla lityum-demir-fosfat bataryalarla benzer maliyetlere ulaşacağını, uzun vadede ise bu maliyetin yüzde 70 altına düşebileceğini öngörüyor.

CATL’nin ilk nesil sodyum-iyon bataryası, 2021 yılında tanıtılmıştı ve yüksek enerji yoğunluğu, hızlı şarj kapasitesi, termal stabilite ve düşük sıcaklık performansı ile dikkat çekmişti. Şirketin yeni nesil sodyum-iyon bataryalarının, özellikle kısa mesafeli elektrikli araçlarda lityum-iyon bataryaların yerini yüzde 20-30 oranında alması bekleniyor.

Öte yandan, BYD, 2024’ün başında yıllık 30 GWh kapasiteyle sodyum-iyon batarya üretim projesine başladı. Şu an için 105 Wh/kg enerji yoğunluğunda üretilen bu bataryaların, ilerleyen yıllarda 130 Wh/kg seviyesine ulaşması planlanıyor. CATL’nin 200 Wh/kg hedefi ise sektör için oldukça iddialı bir hedef olarak görülüyor.

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Ekstrem soğuklarda bile normal çalışan batarya geliştirildi