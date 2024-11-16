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    Dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL, yenilenebilir enerji öncüsü olacak

    Dünyanın en büyük elektrikli araç bataryası üreticisi CATL, batarya üretiminin ötesine geçerek kapsamlı yeşil enerji çözümlerine doğru genişleyeceğini açıkladı.
    Batarya devi CATL, yenilenebilir enerji öncüsü olacak Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük elektrikli araç batarya üreticisi olan Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), yalnızca bir batarya üreticisi olmaktan öteye geçerek yeşil enerji öncüsü olmayı hedefleyen büyük bir dönüşüm planını hayata geçiriyor. Şirketin kurucusu Robin Zeng, yaptığı bir medya röportajında, batarya üretiminin ötesine geçerek yenilikçi yeşil enerji çözümleri ve ileri teknoloji elektrikli araç platformlarına odaklanacaklarını açıkladı.

    CATL, eksen değiştiriyor

    CATL, ilk olarak, "sıfır karbon" elektrik şebekeleri geliştirip yöneterek şehirler veya büyük veri merkezleri gibi devasa alanların enerji ihtiyacını karşılamayı planlıyor. Zeng, bu pazarın, şirketin şu anki yüzde 37’lik küresel pazar payına sahip elektrikli araç batarya işinden "on kat daha büyük" bir potansiyele sahip olduğunu belirtiyor.

    İkinci önemli adım ise otomotiv sektörünü kökten değiştirebilecek "panshi" adını verdikleri modüler bir elektrikli araç platformu. Bu platform, entegre edilmiş uzun menzilli bir batarya sistemine sahip ve elektrikli araç geliştirme maliyetlerini milyarlarca dolardan sadece 10 milyon dolara kadar düşürebiliyor. Bu yenilik, elektrikli araç pazarına giriş bariyerlerini ortadan kaldırarak sektörü demokratikleştirme potansiyeline sahip. Zeng, bu platform ile yılda 10.000 araç satarak para kazanabilecek niş bir otomobil firmasının mümkün olacağını söylüyor.

    “Bir araba yapmaya çalışmıyoruz. Asla. Ama otomobil üreticileri için her şeyi hazır hale getirmeye çalışıyoruz.” diyen Zeng, CATL'nin otomobil için 3D baskılı bir gövde bile tedarik edebileceğini söyledi.

    Yenilenebilir enerji ve elektrikli araç çözümleri entegrasyonu

    Batarya devi CATL, yenilenebilir enerji öncüsü olacak Tam Boyutta Gör
    CATL, veri merkezleri için sürdürülebilir enerji kaynaklarının bulunması adına teknoloji devleriyle iş birliğini hedeflerken, güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını batarya depolama sistemleriyle birleştiren bir yaklaşım benimsiyor. Şirketin kontrol sistemleri, park halindeki elektrikli araçlardan bile enerji çekebilecek kadar sofistike bir yapıya sahip.

    Şirket halihazırda CMOC Group ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde önemli bir kurulum ve Çin'in Hainan eyaletinde açık deniz rüzgar türbinlerini içeren daha büyük ölçekli bir girişim de dahil olmak üzere pilot projeler geliştiriyor.

    "Panshi" elektrikli araç platformu da aynı derecede iddialı bir teknolojik sıçramayı temsil ediyor. Sistem, 800 kilometreden fazla menzil sunabilen bir bataryayı koruyucu bir şasi tasarımına entegre ediyor. Şirket, bu teknolojiyi Porsche ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yatırımcılara tanıttı ancak kendi araçlarını üretmeyi düşünmüyor. CATL, teknoloji sağlayıcısı rolünü sürdürerek, sektördeki diğer markalara yenilikçi çözümler sunmayı amaçlıyor.

    Öte yandan firma, İspanya'da Stellantis ile ortak bir batarya fabrikası kurma planlarını tamamlarken, Macaristan'daki fabrikasının 2025-2026'ya kadar kârlı hale gelmesi bekleniyor. Katı hal bataryalar üzerinde 1.000 araştırmacı ile çalışan CATL, 2027'de bu teknolojiyi piyasaya sürmeyi hedefliyor. Ancak Zeng, sodyum-iyon bataryaların daha fazla potansiyel sunduğunu düşünüyor. Sodyumun bol bulunabilirliği ve güvenli yapısı, bu teknolojiyi maliyet ve güvenlik açısından cazip bir alternatif haline getiriyor.

    Kaynakça https://www.rechargenews.com/energy-transition/worlds-biggest-battery-maker-catl-eyes-move-into-renewable-energy-systems/2-1-1739605 https://www.reuters.com/business/autos-transportation/chinese-giant-catl-pushes-beyond-batteries-into-power-grids-ev-platforms-2024-11-13/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 1 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 4 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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