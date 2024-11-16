Dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL, yenilenebilir enerji öncüsü olacak

CATL, eksen değiştiriyor
CATL, ilk olarak, "sıfır karbon" elektrik şebekeleri geliştirip yöneterek şehirler veya büyük veri merkezleri gibi devasa alanların enerji ihtiyacını karşılamayı planlıyor. Zeng, bu pazarın, şirketin şu anki yüzde 37’lik küresel pazar payına sahip elektrikli araç batarya işinden "on kat daha büyük" bir potansiyele sahip olduğunu belirtiyor.
İkinci önemli adım ise otomotiv sektörünü kökten değiştirebilecek "panshi" adını verdikleri modüler bir elektrikli araç platformu. Bu platform, entegre edilmiş uzun menzilli bir batarya sistemine sahip ve elektrikli araç geliştirme maliyetlerini milyarlarca dolardan sadece 10 milyon dolara kadar düşürebiliyor. Bu yenilik, elektrikli araç pazarına giriş bariyerlerini ortadan kaldırarak sektörü demokratikleştirme potansiyeline sahip. Zeng, bu platform ile yılda 10.000 araç satarak para kazanabilecek niş bir otomobil firmasının mümkün olacağını söylüyor.
“Bir araba yapmaya çalışmıyoruz. Asla. Ama otomobil üreticileri için her şeyi hazır hale getirmeye çalışıyoruz.” diyen Zeng, CATL'nin otomobil için 3D baskılı bir gövde bile tedarik edebileceğini söyledi.
Yenilenebilir enerji ve elektrikli araç çözümleri entegrasyonu
Şirket halihazırda CMOC Group ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde önemli bir kurulum ve Çin'in Hainan eyaletinde açık deniz rüzgar türbinlerini içeren daha büyük ölçekli bir girişim de dahil olmak üzere pilot projeler geliştiriyor.
"Panshi" elektrikli araç platformu da aynı derecede iddialı bir teknolojik sıçramayı temsil ediyor. Sistem, 800 kilometreden fazla menzil sunabilen bir bataryayı koruyucu bir şasi tasarımına entegre ediyor. Şirket, bu teknolojiyi Porsche ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yatırımcılara tanıttı ancak kendi araçlarını üretmeyi düşünmüyor. CATL, teknoloji sağlayıcısı rolünü sürdürerek, sektördeki diğer markalara yenilikçi çözümler sunmayı amaçlıyor.
Öte yandan firma, İspanya'da Stellantis ile ortak bir batarya fabrikası kurma planlarını tamamlarken, Macaristan'daki fabrikasının 2025-2026'ya kadar kârlı hale gelmesi bekleniyor. Katı hal bataryalar üzerinde 1.000 araştırmacı ile çalışan CATL, 2027'de bu teknolojiyi piyasaya sürmeyi hedefliyor. Ancak Zeng, sodyum-iyon bataryaların daha fazla potansiyel sunduğunu düşünüyor. Sodyumun bol bulunabilirliği ve güvenli yapısı, bu teknolojiyi maliyet ve güvenlik açısından cazip bir alternatif haline getiriyor.Kaynakça https://www.rechargenews.com/energy-transition/worlds-biggest-battery-maker-catl-eyes-move-into-renewable-energy-systems/2-1-1739605 https://www.reuters.com/business/autos-transportation/chinese-giant-catl-pushes-beyond-batteries-into-power-grids-ev-platforms-2024-11-13/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir