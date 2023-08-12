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    Ekvator üzerinde yüzen güneş panelleri sınırsız enerji sağlayabilir

    Dünya hiç olmadığı kadar enerjiye aç ancak bu enerjiyi aynı zamanda temiz bir şekilde elde etmek zorunda. Yeni bir çalışma, ekvatora yüzen güneş panellerinin kurulmasını öneriyor.
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    Ekvator’da yüzen güneş panelleri sınırsız enerji sağlayabilir Tam Boyutta Gör
    Yeni bilimsel keşifler ve teknolojik ilerlemeler daha fazla enerji talep ediyor. Elektrikli araçları, devasa ver merkezlerini ve diğer alanları elektrikle beslerken aynı zamanda fosil yakıtlar nedeniyle gezegen giderek kirleniyor. Bu nedenle enerjinin temiz bir şekilde elde edilmesi son derece önemli. Yeni bir araştırmaya göre, ekvator yakınlarında yüzen güneş panellerinden oluşan geniş diziler Güneydoğu Asya ve Batı Afrika'daki ülkelere sınırsız temiz enerji sağlayabilir.

    Ekvator sularında güneş enerjisi

    Avustralya Ulusal Üniversitesi'ndeki mühendislik profesörleri, ekvator üzerindeki bazı bölgelerin yüzen güneş enerjisi için nasıl ideal olduğunu açıkladıkları yeni bir makale yayınladılar çünkü buralardaki sularda güçlü rüzgarlar ve büyük dalgalar bulunmuyor. Ayrıca bu bölgelerde tropikal fırtınalar da son derece nadir görünüyor.

    Ekvator’da yüzen güneş panelleri sınırsız enerji sağlayabilir Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar, bu sularda yüzen güneş enerjisinin yılda 1 milyon terawatt-saate kadar devasa bir üretim sağlayabileceğini iddia ediyor. Aktarılanlara göre bu, 10 milyar varlıklı insanı destekleyen tamamen karbondan arındırılmış bir küresel ekonomi için gerekenden yaklaşık beş kat daha fazla yıllık enerji anlamına geliyor.

    Dalgalar 6 metreden küçükse ve rüzgarlar saniyede 15 metreden daha zayıfsa sular sakin olarak kategorize ediliyor. En sakin sular Endonezya ve çevresi ile Nijerya yakınlarındaki ekvatoral Batı Afrika'da bulunuyor. Dolayısıyla bu sularda kurulacak yüzer panellerin aşırı veya maliyetli mühendislik harcamalarına ihtiyacı bulunmayacak. Araştırmaya göre Endonezya bölgesi, son 40 yılda 4 metreden daha büyük dalgaların ya da saniyede 10 metreden daha güçlü rüzgarların yaşanmadığı yaklaşık 140.000 kilometrekarelik deniz alanına sahip.

    Makaleye göre, sadece Endonezya'daki açık deniz güneş enerjisi yılda yaklaşık 35.000 terawatt-saat güneş enerjisi üretebilir, bu da ülkenin şu anki yıllık 30.000 TWh'lik elektrik üretimiyle eşleşiyor. Bununla birlikte rüzgar ve dalga düzenleri iklim değişikliği nedeniyle çok fazla değişmezse, ekvatora yakın sulara yüzen güneş panelleri yerleştirmek, çalışacak çok fazla toprağı olmayan büyük nüfuslu bölgelere enerji sağlamak için yaratıcı ve akıllıca bir çözüm olabilir. Elbette kurulacak olan güneş çiftliğinin ekolojiye olan etkisinin de incelenmesi gerekmekte.

    Kaynakça https://electrek.co/2023/08/10/floating-solar-equator/ https://www.mdpi.com/2673-9941/3/3/23#
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