El Nino hava fenomeninin ekonomik maliyeti belli oldu: Dudak uçuklatıyor!

Zarar, trilyonlarca dolar olacak
Science dergisinde bu hafta yayınlanan çalışmaya göre, El Nino hava olayı küresel ekonomiye 3 trilyon dolarlık bir zarar verecek. El Nino hava olayı oluştuğunda Dünya’nın dört bir yanındaki hava durumu bundan etkilenecek. El Nino, potansiyel olarak bazı yerlerde daha şiddetli selleri körüklerken diğerlerinde ise kuraklığı kötüleştiriyor olacak.
Bazılarına göre bu 3 trilyon dolarlık zarar daha da artabilir. Zira Dünya, El Nino’nun ısıtıcı etkilerinin tam tersine neden olan La Nina hava fenomeninin üç yıllık etkisinden yeni yeni çıkıyor. La Nina hava olayı gerçekleşirken bile geçtiğimiz yıllarda çok farklı ve güçlü hava olayları yaşandı. El Nino’nun körükleyici etkilerinin ciddi şekilde bu etkileri katlayacağı belirtiliyor. Özellikle tropikal ülkelerdeki ekonomilerin neredeyse 10 yıl boyunca etkisinin süreceği büyük bir darbe alması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.