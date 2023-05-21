El Nino hava fenomeninin ekonomik maliyeti belli oldu: Dudak uçuklatıyor!

Tam Boyutta Gör Dünya Meteoroloji Örgütü, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Dünya’nın El Nino hava fenomeninin etkisine girmeye başladığını duyurmuştu. Örgüt, önümüzdeki 5 yıl içinde küresel sıcaklıkların daha önce benzeri görülmemiş şekilde artarak ilk kez Dünya’nın 1,5 dereceden daha fazla ısınacağını belirtmişti. Şimdi ise yapılan yeni bir çalışma, El Nino sıcak hava paterninin ekonomik maliyetini ortaya koyuyor.

Zarar, trilyonlarca dolar olacak

Science dergisinde bu hafta yayınlanan çalışmaya göre, El Nino hava olayı küresel ekonomiye 3 trilyon dolarlık bir zarar verecek. El Nino hava olayı oluştuğunda Dünya’nın dört bir yanındaki hava durumu bundan etkilenecek. El Nino, potansiyel olarak bazı yerlerde daha şiddetli selleri körüklerken diğerlerinde ise kuraklığı kötüleştiriyor olacak.

Tam Boyutta Gör Tipik olarak iki ila yedi yılda bir görülen El Nino'nun bu yıl Mayıs ve Temmuz ayları arasında gelişmesi bekleniyor. Araştırmada daha önceki El Nino hava olaylarının maliyetlerine de değiniliyor. 1982-83 El Nino'sunu analiz eden araştırmacılar, beş yıl içinde küresel ekonomiye 4,1 trilyon dolar zarar verdiğini belirtiyor. 1997-1998 yılları arasında meydana gelen bir başka El Nino ise Dünya’ya 5,7 trilyon dolarlık gelir kaybına mal olmuş.

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Bazılarına göre bu 3 trilyon dolarlık zarar daha da artabilir. Zira Dünya, El Nino’nun ısıtıcı etkilerinin tam tersine neden olan La Nina hava fenomeninin üç yıllık etkisinden yeni yeni çıkıyor. La Nina hava olayı gerçekleşirken bile geçtiğimiz yıllarda çok farklı ve güçlü hava olayları yaşandı. El Nino’nun körükleyici etkilerinin ciddi şekilde bu etkileri katlayacağı belirtiliyor. Özellikle tropikal ülkelerdeki ekonomilerin neredeyse 10 yıl boyunca etkisinin süreceği büyük bir darbe alması bekleniyor.

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El Nino hava fenomeninin ekonomik maliyeti belli oldu