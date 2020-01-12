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    Elden Ring’den haber var! Taipei Game Show’da oyunla ilgili yeni bilgiler paylaşılacak

    From Software ve George R. R. Martin işbirliğinden doğan Elden Ring, taze bilgilerle 6-9 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Taipei Game Show'da yer alacak.
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    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Elden Ring’den haber var! Taipei Game Show’da oyunla ilgili yeni bilgiler paylaşılacak
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    E3 2019’da duyurulmasının ardından pek bir haber alamadığımız Elden Ring’den güzel haberler var. Proje hakkında bilgi sahibi olmayanlara From Software (Dark Souls serisi, Sekiro: Shadows Die Twice, Bloodborne) ve Game of Thrones dizisinin temelini oluşturan Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin yazarı George R. R. Martin işbirliğinden çıkacak bir açık dünya rol yapma oyunu (RPG) dememiz sanırız ki dikkatleri çekmek için yeterli olacaktır.

    Açık dünya RPG gibi oldukça zorlu bir alanda şansını deneyecek olan stüdyonun giriştiği proje, diğer From Software oyunlarından farklı olacağı için Elden Ring’in nasıl bir oyun olacağı ile ilgili merak da haliyle tavan yapmış durumda. Ancak bekleyiş çok yakın bir tarihte sona erecekmiş gibi görünüyor.

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    Ayrıca Bkz. "PlayStation kullanıcıları son 10 yılın en iyi oyununu seçti"

    From Software tarafından yapılan duyuruda, 6-9 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Taipei Game Show etkinliğinde oyunla ilgi yeni paylaşımlarda bulunulacak. Sony’nin düzenleyeceği konferansta yer alacak oyun ile ilgili en azından yeni bir video gösterileceği belirtiliyor. Oyunun oynanabilir bir demosunun olup olmayacağı henüz bir muamma ancak Sony ve From Software’den bir sürpriz beklemek de yanlış olmayacaktır.

    Elden Ring’den haber var! Taipei Game Show’da oyunla ilgili yeni bilgiler paylaşılacak

    ABD merkezli perakende zinciri Target’ın web sitesinde 30 Haziran 2020 olarak listelenen çıkış tarihi henüz doğrulanmış olmasa da 2017 yılından beri geliştirilen Elden Ring’i bahsedilen tarihte piyasada görebiliriz.

    Tüm bu belirsizliklerin Taipei Game Show’da giderilmesi dileğiyle sizleri oyunun E3 2019 tanıtım videosu ile baş başa bırakıyoruz.



    https://www.pcgamer.com/elden-ring-to-appear-at-taipei-game-show-after-months-of-silence/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    eaglepaw_1903 7 sa.
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    aviator_ 1 hf. einhander
    Diğer oyunlarının aksine bu oyunda gelisebilmek için boss kesmeniz gerekiyor

    Yeterince zor olan fs oyunlarında zorlandığımız yerlerde farming yapıp gelişip boss a tekrar gidip şansınızı deniyorsunuz. Bu oyunda gelişim için boss kesmek gerekiyor. Zorlandigin yerde günlerce takılıp kalıyorsun. Dışardan yardım alma işi de olmayınca sinir krizi geçiriyorsun. Sonra internetten easy boss kill falan tarzında glitch izleyip bölüm geçmek de bana tat vermiyor.
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    aviator_ 1 hf.
    Yine kopmuş kol var inşallah sekiro saçmalığı gibi olmaz bu sefer
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    einhander 1 hf. aviator_
    neden sekironun saçma oldugunu dusunuyorsunuz
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    classf2re 1 hf.
    Ah be !! Dark Souls u ilk oynadığım zamanı hatırlıyorum da. O atmosfer, oynanış, fizik... Çok iyiydi
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