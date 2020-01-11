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    PlayStation kullanıcıları son 10 yılın en iyi oyununu seçti

    Oyunculara göre son 10 yılın en iyi oyunu: The Last of Us.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    20,8b
    1
    37
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PlayStation kullanıcıları son 10 yılın en iyi oyununu seçti
    Tam Boyutta Gör

    PlayStation kullanıcıları son 10 yılın en iyi oyunlarını seçti. Oyuncuların oylarıyla belirlenen listenin ilk sırasında The Last of Us yer aldı. İkinci sırada ise bir diğer PlayStation özel oyunu olan God of War var.

    The Last of Us ayrıca Metacritic kullanıcıları tarafından da son 10 yılın en iyi oyunu olarak seçilmişti. 2013 yılında PlayStation 3 için piyasaya sürülen The Last of Us, kıyamet sonrası dünyası ve etkileyici hikayesiyle oyunseverlerin büyük beğesini kazanmış ve onlarca farklı ödülün de sahibi olmuştu. Oyunun daha sonra remastered versiyonu PlayStation 4 için de yayınlandı. 

    The Last of Us Part II ise 29 Mayıs 2020'de çıkışını yapacak. Artık kısa bir süre kaldı diyebiliriz.. İlk oyunun müthiş başarısından sonra şimdi The Last of Us 2 de muhtemelen bu yılın en çok satan oyunlarından birisi olacak.

    Listenin geri kalanına baktığımızda ise çok da fazla sürprizin yer almadığını görüyoruz. Hideo Kojima'nın henüz geçtiğimiz Kasım ayında piyasaya sürdüğü yeni oyunu Death Stranding'in 15. sırada kendine yer bulması belki biraz şaşırtıcı olarak değerlendirilebilir. Death Stranding bildiğiniz gibi oyun dünyasını ikiye bölmüştü.

    Top 20:

    1. The Last of Us
    2. God of War (2018)
    3. The Witcher 3: Wild Hunt
    4. Grand Theft Auto V
    5. Red Dead Redemption 2
    6. The Elder Scrolls V: Skyrim
    7. Horizon: Zero Dawn
    8. Bloodborne
    9. Uncharted 4: A Thief's End
    10. Marvel's Spider-Man
    11. Persona 5
    12. Dark Souls
    13. Call of Duty: Black Ops II
    14. NieR: Automata
    15. Death Stranding
    16. Red Dead Redemption
    17. Mass Effect 2
    18. Fortnite
    19. Batman: Arkham City
    20. Resident Evil 2 (2019)


    https://blog.us.playstation.com/2020/01/10/playstation-blog-game-of-the-decade-the-winners/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    a_y_k_u_t 1 hf. en beğenilen
    Valla uzun zamandır bu kadar hemfikir olduğum bir liste görmemiştim. Tüm sıralamaya katılıyorum. The Last of Us, duygusal olarak bağladı kendine; yani god of war, rdr 2 muhteşem oyunlar ama 10 yıl sonra aklımın bir ucunda kalan oyun The Last of Us olur büyük ihtimal :)
    Valla uzun zamandır bu kadar hemfikir olduğum bir liste görmemiştim. Tüm sıralamaya katılıyorum. The Last of Us, duygusal olarak bağladı kendine; yani god of wa...
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    Yanıtla +28
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    serafon 1 hf.
    İyi oyundu ama witcher çok daha iyi bence!
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    kaand12@ 1 hf.
    Uncharted 4 benim için bir numaradır. Daha üstüne oyun tanımıyorum.



    Uncharted 4

    Last of Us remastered

    Uncharted Nathan drake collection

    Spider-man

    God of war

    .

    .

    .

    Diye gider. Ps4 için Witcher 3 ve gta v seçmek



    Uncharted 4 benim için bir numaradır. Daha üstüne oyun tanımıyorum. Uncharted 4 Last of Us remastered Uncharted Nathan drake ...
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    1 Avatar
    eaglepaw_1903 8 sa.
    ..
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    brksk35 5 gün
    The last of us bir baş yapıt, sanat eseri. Başkasının olma ihtimalide yoktu zaten.
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    AsgariÜcretli2023 1 hf. yeni yorumcu
    The last of us ve TOMB RAIDER başka :))
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    tepeb 1 hf.
    Şimdiye kadar yayınlanmış en iyi liste
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    DH Misafiri 1 hf.
    Cod bo2 nin bu listeye girmesine şaşırmadım değil. Kendisi sıkıldığımdan dolayı bitiremediğim tek cod dur şahsen, hiç haz etmem kendisinden
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    DH Misafiri 1 hf.
    Çok güzel çeşitli bir liste olmuş. PlayStation kullanıcıları ağzının tadını biliyor.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Crysis 2 ?
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    DH Misafiri 1 hf.
    Hiç bilmediğim oyunların olmasına mı yanayım Battlefield 1 in olmamasına mı ?
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    zingfth 1 hf.
    Listede GTA dan başka bildiğim oyun yok. PS sahibi de değilim ama ne kadar cahilmişiz.Eskiden kafede Blur oynardım herkes bayılırdı. Bir de klasik olan futboldur. Biz de sanıyoruz ki oyunun kralı FİFA PES falan. PS'de Başka bildiğimiz oyun yokki :)
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    cimbomman 1 hf.
    Tlou gow rdr 2 ve uncharted 4 ü aynı sene içinde ilk defa oynama şansım oldu



    Gow ve rdr 2 yılın oyunu için yarışırken benim bir numaram last of us olmuştu. PS3 oyunu olmasına rağmen konsola sarılmıştım sayesinde yeniden.



    Gow lüks bir otelde kalmak gibiydi. Tlou ise ev...



    Sıralamam şöyle;



    The Last of Us

    Witcher 3

    Uncharted 4

    Rdr 2

    God of War

    God of War 3

    Spider Man

    GTA 5

    Heavy Rain

    Resident Evil 2

    Killzone 3

    Batman Arkham Knight

    Hellblade

    The Division





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    20789 kez okundu.
    24 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    playstation, playstation 4 ve
    13 etiket daha playstation 3 the last of us the last of us part ii the last of us 2 god of war the witcher 3: wild hunt gta v gta 5 Oyunlar Yazılım Hasan Aygünoğlu MPopüler Popüler
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