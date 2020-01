PlayStation kullanıcıları son 10 yılın en iyi oyununu seçti

Tam Boyutta Gör

PlayStation kullanıcıları son 10 yılın en iyi oyunlarını seçti. Oyuncuların oylarıyla belirlenen listenin ilk sırasında The Last of Us yer aldı. İkinci sırada ise bir diğer PlayStation özel oyunu olan God of War var.

The Last of Us ayrıca Metacritic kullanıcıları tarafından da son 10 yılın en iyi oyunu olarak seçilmişti. 2013 yılında PlayStation 3 için piyasaya sürülen The Last of Us, kıyamet sonrası dünyası ve etkileyici hikayesiyle oyunseverlerin büyük beğesini kazanmış ve onlarca farklı ödülün de sahibi olmuştu. Oyunun daha sonra remastered versiyonu PlayStation 4 için de yayınlandı.

The Last of Us Part II ise 29 Mayıs 2020'de çıkışını yapacak. Artık kısa bir süre kaldı diyebiliriz.. İlk oyunun müthiş başarısından sonra şimdi The Last of Us 2 de muhtemelen bu yılın en çok satan oyunlarından birisi olacak.

Listenin geri kalanına baktığımızda ise çok da fazla sürprizin yer almadığını görüyoruz. Hideo Kojima'nın henüz geçtiğimiz Kasım ayında piyasaya sürdüğü yeni oyunu Death Stranding'in 15. sırada kendine yer bulması belki biraz şaşırtıcı olarak değerlendirilebilir. Death Stranding bildiğiniz gibi oyun dünyasını ikiye bölmüştü.

Top 20:

The Last of Us God of War (2018) The Witcher 3: Wild Hunt Grand Theft Auto V Red Dead Redemption 2 The Elder Scrolls V: Skyrim Horizon: Zero Dawn Bloodborne Uncharted 4: A Thief's End Marvel's Spider-Man Persona 5 Dark Souls Call of Duty: Black Ops II NieR: Automata Death Stranding Red Dead Redemption Mass Effect 2 Fortnite Batman: Arkham City Resident Evil 2 (2019)

https://blog.us.playstation.com/2020/01/10/playstation-blog-game-of-the-decade-the-winners/

