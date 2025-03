Naughty Dog’un yeni oyunu Intergalactic: The Heretic Prophet, Elden Ring'e benzetiliyor

The Last of Us ve Uncharted serilerinin arkasındaki stüdyo olan Naughty Dog'un yeni oyunu Intergalactic: The Heretic Prophet, oyuncuları özgür bırakan yapısıyla Elden Ring'e benzetiliyor.