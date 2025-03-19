Naughty Dog’un yeni oyunu Intergalactic: The Heretic Prophet, Elden Ring'e benzetiliyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör The Last of Us, Uncharted, Jak & Daxter gibi sevilen serileri oyun dünyasına kazandıran Naughty Dog, yeni projeleri en heyecanla beklenen stüdyolar arasında yer alıyor. Bu yüzden stüdyonun Game Awards 2024 sırasında duyurduğu yeni oyunu Intergalactic: The Heretic Prophet da merakla bekleniyor. Game Awards sırasında yayınlanan ilk fragman pek beğenilmemiş olsa da işin arkasında Naughty Dog gibi bir stüdyonun olması pek çok oyunseveri heyecanlandırmaya yetti.

Intergalactic: The Heretic Prophet'ın oynanış tarafında neler sunacağı hakkında bilinenler kısıtlı olsa da bu hafta ortaya çıkan bilgiler stüdyonun ne yapmaya çalıştığını daha iyi anlamamızı sağladı. Görünen o ki Naughty Dog yeni oyununda Elden Ring'i örnek alacak.

Intergalactic: The Heretic Prophet da Elden Ring Gibi Oyuncuları Özgür Bırakan Bir Yapım Olacak

Intergalactic: The Heretic Prophet, The Last of Us'ın yaratıcısı olarak tanınan Neil Druckmann öncülüğünde hazırlanıyor. Bilim-kurgu türündeki oyun, Sempiria adlı dış dünyayla iletişimi kesilmiş bir gezegende geçiyor. Buraya yolu düşen bir ödül avcısı olan Jordan, bu gezegenden ayrılmanın hiç de kolay olmadığını fark ediyor. Gelenin bir daha dönemediği bu gizemli gezegende hayatta kalmaya çalışan Jordan, buradan kurtulan ilk kişi olmanın yolunu arıyor.

Bu hafta ortaya çıkan bilgilere göre Intergalactic: The Heretic Prophet bu hikâyeyi ele alırken Elden Ring ile benzer bir yaklaşım sergileyecek ve oyuncuları büyük ölçüde özgür bırakacak. Sempiria gezegeninin sırlarını keşfetme ve buradan kurtulmak için bir yol bulma görevi oyunculara bırakılacak. Oyuncular gezegenin açık dünyasında gezerek bu zorlu göreve istedikleri gibi yaklaşacaklar.

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Oyun dünyasından güvenilir kaynakların paylaştığı bu iddianın yayılması üzerine Neil Druckmann'ın 2023'te verdiği bir röportaj gündeme taşındı. Zira bu röportajda Druckmann Elden Ring'den övgüyle söz ediyor ve kendilerinin de buna benzer bir şey yaptıklarını ima ediyor.

Eğer bu iddialar doğruysa Naughty Dog, Intergalactic: The Heretic Prophet ile yepyeni bir maceraya atılıyor demektir. Çünkü stüdyoyu bugüne kadar hep hikâye odaklı, lineer oyunlarıyla tanıdık. Şimdi daha açık uçlu bir oyunda aynı başarıyı tekrarlayıp tekrarlayamacaklarını bekleyip göreceğiz.

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Naughty Dog’un yeni oyunu Elden Ring'e benzetiliyor