Elden Ring’in Shadow of the Erdtree DLC’si artık daha kolay

Tam Boyutta Gör FromSoftware’in iki yıl önce 2022’de piyasaya sürdüğü Elden Ring, o zamanlarda zordu ancak merakla beklenen dev genişleme paketi Shadow of the Erdtree, oyuncular için başka bir zorluk getiriyor. Oyuncular büyük bir hevesle yeni DLC’ye akın etse de boss’ların zorluğu ve gücü karşısına bozguna uğramaktan kaçınamıyor. Görünüşe göre FromSoftware bile Erdtree’nin zorluğunun farkında ve o yüzden yeni güncelleme ile işleri biraz daha kolaylaştırıyor.

Shadow of the Erdtree kolaylaşıyor

Geliştirici oyunculardan gelen talebi alarak Shadow of the Erdtree DLC’si için yayınladığı kalibrasyon güncellemesi ile oyuncuları daha güçlü hale getiriyor. Yapılan kalibrasyon değişiklikleri DLC'nin yeni Shadow Realm Blessings mekaniğine odaklanıyor. Bu mekanik, saldırı ve hasar engellemeyi güçlendiriyor. Kutsama geliştirmelerinin maksimum miktarının ilk yarısı için saldırı ve hasar engelleme artırılmış durumda. İkinci yarısı ise artık daha kademeli olacak. Bununla birlikte kutsama geliştirmelerinin son seviyesinin sağladığı saldırı ve hasar azaltma da artırıldı. Ancak bu değişiklikler, boss’ları kolayca yeneceğiniz anlamına gelmiyor.

Tam Boyutta Gör Bu güncellemeden faydalanmanın yolu ise Scadutree Fragments’ten geçiyor. DLC ile gelen ve oyuncuları güçlendirmeye odaklanan bu parçalar haritaya dağılmış durumda. Bunları bulmak gerekiyor. Oyunda 20 kademe Scadutree Kutsaması bulunuyor. Kalibrasyon güncellemesi ilk 10 seviyenin yani ilk yarısının verdiği gücü artıracak.

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Shadow of the Erdtree için esasında topluluk da ikiye bölünmüş durumda. Bazıları zorluktan memnunken bazıları ise memnun değil. Bu, oyunun çok zor olmasından mı yoksa günümüz oyuncularının biraz kolayla alışmasından mı kaynaklı bilinmez. Ya da sadece insanların bir boss ile onlarca kez savaşarak vakit kaybetmek istemiyordur. Oyunun yönetmeni Hidetaka Miyazaki’ye göre zorluk seviyesi kasıtlı olarak bu şekilde ve kolaylaştırmak oyunu bozabilir. Bu arada eğer DLC’nin ilk boss’larını yenmişseniz bu güncelleme sizin için pek bir şey ifade etmeyecektir. Eğer henüz DLC'ye başlamadıysanız şimdi tam zamanı olabilir.

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Elden Ring’in Shadow of the Erdtree DLC’si artık daha kolay