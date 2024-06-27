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    Elden Ring’in Shadow of the Erdtree DLC’si artık daha kolay

    Görünüşe göre FromSoftware bile Elden Ring'in Shadow of the Erdtree DLC'sinin çok zor olduğunu düşünüyor. Yeni güncelleme ile boss’lar ile mücadele etmek kolaylaşacak.
    Elden Ring’in Shadow of the Erdtree DLC’si artık daha kolay Tam Boyutta Gör
    FromSoftware’in iki yıl önce 2022’de piyasaya sürdüğü Elden Ring, o zamanlarda zordu ancak merakla beklenen dev genişleme paketi Shadow of the Erdtree, oyuncular için başka bir zorluk getiriyor. Oyuncular büyük bir hevesle yeni DLC’ye akın etse de boss’ların zorluğu ve gücü karşısına bozguna uğramaktan kaçınamıyor. Görünüşe göre FromSoftware bile Erdtree’nin zorluğunun farkında ve o yüzden yeni güncelleme ile işleri biraz daha kolaylaştırıyor.

    Shadow of the Erdtree kolaylaşıyor

    Geliştirici oyunculardan gelen talebi alarak Shadow of the Erdtree DLC’si için yayınladığı kalibrasyon güncellemesi ile oyuncuları daha güçlü hale getiriyor. Yapılan kalibrasyon değişiklikleri DLC'nin yeni Shadow Realm Blessings mekaniğine odaklanıyor. Bu mekanik, saldırı ve hasar engellemeyi güçlendiriyor. Kutsama geliştirmelerinin maksimum miktarının ilk yarısı için saldırı ve hasar engelleme artırılmış durumda. İkinci yarısı ise artık daha kademeli olacak. Bununla birlikte kutsama geliştirmelerinin son seviyesinin sağladığı saldırı ve hasar azaltma da artırıldı. Ancak bu değişiklikler, boss’ları kolayca yeneceğiniz anlamına gelmiyor.

    Elden Ring’in Shadow of the Erdtree DLC’si artık daha kolay Tam Boyutta Gör
    Bu güncellemeden faydalanmanın yolu ise Scadutree Fragments’ten geçiyor. DLC ile gelen ve oyuncuları güçlendirmeye odaklanan bu parçalar haritaya dağılmış durumda. Bunları bulmak gerekiyor. Oyunda 20 kademe Scadutree Kutsaması bulunuyor. Kalibrasyon güncellemesi ilk 10 seviyenin yani ilk yarısının verdiği gücü artıracak.

    Shadow of the Erdtree için esasında topluluk da ikiye bölünmüş durumda. Bazıları zorluktan memnunken bazıları ise memnun değil. Bu, oyunun çok zor olmasından mı yoksa günümüz oyuncularının biraz kolayla alışmasından mı kaynaklı bilinmez. Ya da sadece insanların bir boss ile onlarca kez savaşarak vakit kaybetmek istemiyordur. Oyunun yönetmeni Hidetaka Miyazaki’ye göre zorluk seviyesi kasıtlı olarak bu şekilde ve kolaylaştırmak oyunu bozabilir. Bu arada eğer DLC’nin ilk boss’larını yenmişseniz bu güncelleme sizin için pek bir şey ifade etmeyecektir. Eğer henüz DLC'ye başlamadıysanız şimdi tam zamanı olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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