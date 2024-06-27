Elden Ring’in Shadow of the Erdtree DLC’si artık daha kolay

Shadow of the Erdtree kolaylaşıyor
Geliştirici oyunculardan gelen talebi alarak Shadow of the Erdtree DLC’si için yayınladığı kalibrasyon güncellemesi ile oyuncuları daha güçlü hale getiriyor. Yapılan kalibrasyon değişiklikleri DLC'nin yeni Shadow Realm Blessings mekaniğine odaklanıyor. Bu mekanik, saldırı ve hasar engellemeyi güçlendiriyor. Kutsama geliştirmelerinin maksimum miktarının ilk yarısı için saldırı ve hasar engelleme artırılmış durumda. İkinci yarısı ise artık daha kademeli olacak. Bununla birlikte kutsama geliştirmelerinin son seviyesinin sağladığı saldırı ve hasar azaltma da artırıldı. Ancak bu değişiklikler, boss’ları kolayca yeneceğiniz anlamına gelmiyor.
Shadow of the Erdtree için esasında topluluk da ikiye bölünmüş durumda. Bazıları zorluktan memnunken bazıları ise memnun değil. Bu, oyunun çok zor olmasından mı yoksa günümüz oyuncularının biraz kolayla alışmasından mı kaynaklı bilinmez. Ya da sadece insanların bir boss ile onlarca kez savaşarak vakit kaybetmek istemiyordur. Oyunun yönetmeni Hidetaka Miyazaki’ye göre zorluk seviyesi kasıtlı olarak bu şekilde ve kolaylaştırmak oyunu bozabilir. Bu arada eğer DLC’nin ilk boss’larını yenmişseniz bu güncelleme sizin için pek bir şey ifade etmeyecektir. Eğer henüz DLC'ye başlamadıysanız şimdi tam zamanı olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.