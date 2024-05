Elden Ring: Shadow of the Erdtree’nin hikâye fragmanı yayınlandı

Uzun yıllardır özellikle mobil teknoloji ve oyunlar hakkındaki gelişmeleri takip eden Mehmet Ali, DonanımHaber takipçileri için her tür teknolojik gelişmeler hakkında içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Dark Souls ve Bloodborne serisi ile adeta yeni bir oyun tür yaratan FromSoftware, geçtiğimiz yıllarda yayınladığı Elden Ring ile oyuncuların kalbine taht kurmuştu. Birçok ödüle layık görülen yapımın hikayesi çok yakında genişleyecek. Stüdyonun geçtiğimiz yıllarda duyurduğu Shadow of the Erdtree eklenti paketinden yeni bir fragman yayınlandı.

Shadow of the Erdtree 21 Haziran'da yayınlanacak

FromSoftware, Elden Ring’in merakla beklenen hikâye eklentisinin hikaye fragmanını yayınladı. Bahsi geçen fragman, tanrıça Marika’nın ilk ayak bastığı ve Erdtree tarafından gizlenmiş bir yer olan Land of Shadow yani Gölge Diyarı’nda geçen genişleme paketinin hikayesine odaklanıyor. Eklenti paketinde Empyrean Miquella tarafından yönlendirilen oyuncular, bu topraklarda genişleyen dünyanın karanlık sırlarını keşfedecek ve Miquella'nın izinden giden ve gizli amaçları olan diğer kişilerle tanışacak.

Elden Ring’in Shadow of the Erdtree eklenti paketi, 21 Haziran’da Xbox Series X, Xbox Series X, Xbox One, Playstation 4, Playstation 5 ve PC platformlarında yayınlanacak.



