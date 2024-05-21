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    Anlık Bildirim

    Elden Ring: Shadow of the Erdtree’nin hikâye fragmanı yayınlandı

    Geçtiğimiz yılın en başarılı yapımlarından olan Elden Ring, çok yakında yeni eklenti paketine kavuşacak. Bir süredir merakla beklenen Shadow of the Erdtree eklentisinin yeni fragmanı yayınlandı.
    ELDEN RING Shadow of the Erdtree Tam Boyutta Gör
    Dark Souls ve Bloodborne serisi ile adeta yeni bir oyun tür yaratan FromSoftware, geçtiğimiz yıllarda yayınladığı Elden Ring ile oyuncuların kalbine taht kurmuştu. Birçok ödüle layık görülen yapımın hikayesi çok yakında genişleyecek. Stüdyonun geçtiğimiz yıllarda duyurduğu Shadow of the Erdtree eklenti paketinden yeni bir fragman yayınlandı.

    Shadow of the Erdtree 21 Haziran'da yayınlanacak

    FromSoftware, Elden Ring’in merakla beklenen hikâye eklentisinin hikaye fragmanını yayınladı. Bahsi geçen fragman, tanrıça Marika’nın ilk ayak bastığı ve Erdtree tarafından gizlenmiş bir yer olan Land of Shadow yani Gölge Diyarı’nda geçen genişleme paketinin hikayesine odaklanıyor. Eklenti paketinde Empyrean Miquella tarafından yönlendirilen oyuncular, bu topraklarda genişleyen dünyanın karanlık sırlarını keşfedecek ve Miquella'nın izinden giden ve gizli amaçları olan diğer kişilerle tanışacak.

    Elden Ring’in Shadow of the Erdtree eklenti paketi, 21 Haziran’da Xbox Series X, Xbox Series X, Xbox One, Playstation 4, Playstation 5 ve PC platformlarında yayınlanacak.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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