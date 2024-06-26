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Tam Boyutta Gör Counter-Strike 2 (CS 2) için Haziran ayı güncellemesi yayımlandı. Counter Strike (CS) 1.6 sürümünün efsane haline gelen haritalarından Pool Day haritası resmi olarak CS 2’ye eklendi.

İnternet kafe döneminin vazgeçilmez haritalarından biri olan Pool Day haritası, yeni grafikleriyle CS 2’nin resmi haritalar arasında yer alıyor. Pool Day haritasında şu an için sadece Silah Yarışı modu oynanabiliyor.

Tam Boyutta Gör Valve, ikonikleşen Pool Day haritasına nostaljik dokunuş yapmış. Oyunun belirli zamanlarında haritadaki dolaplardan birinde yer alan şalteri aşağıya indirdiğinizde grafikler CS 1.6’daki Pool Day haritasının eski grafiklerine dönüşüyor. Böylelikle eski günleri, eski grafiklerle yad edebilirsiniz.

Bu güncelleme Pool Day’e ek olarak dört yeni harita daha getiriyor. Yoldaş moduna eklenen Memento haritası bir İtalyan kasabada geçerken, Assembly isimli yeni harita ise uçak fabrikasında geçiyor. Thera ve Mills haritalarını Ölüm Maçı ve Basit eğlence modlarında oynayabilirsiniz.

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Valve, Counter-Strike 2'ye ilk kez topluluk haritaları eklemiş oldu. İlerleyen süreçte farklı topluluk haritalarının da eklendiğini görebiliriz.

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Counter-Strike'ın efsane haritası Pool Day, CS 2'ye eklendi