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    Anlık Bildirim

    Counter-Strike'ın efsane haritası Pool Day, CS 2'ye eklendi

    Counter Strike 1.6 ile ikonikleşen Pool Day haritası CS 2'ye geldi. Pool Day ile birlikte dört yeni harita daha CS 2 haritalarına dahil edildi. Yeni güncelleme ile gelen haritalar haberimizde.
    Counter-Strike'ın efsane haritası Pool Day, CS 2'ye eklendi Tam Boyutta Gör
    Counter-Strike 2 (CS 2) için Haziran ayı güncellemesi yayımlandı. Counter Strike (CS) 1.6 sürümünün efsane haline gelen haritalarından Pool Day haritası resmi olarak CS 2’ye eklendi.

    İnternet kafe döneminin vazgeçilmez haritalarından biri olan Pool Day haritası, yeni grafikleriyle CS 2’nin resmi haritalar arasında yer alıyor. Pool Day haritasında şu an için sadece Silah Yarışı modu oynanabiliyor.

    Counter-Strike'ın efsane haritası Pool Day, CS 2'ye eklendi Tam Boyutta Gör
    Valve, ikonikleşen Pool Day haritasına nostaljik dokunuş yapmış. Oyunun belirli zamanlarında haritadaki dolaplardan birinde yer alan şalteri aşağıya indirdiğinizde grafikler CS 1.6’daki Pool Day haritasının eski grafiklerine dönüşüyor. Böylelikle eski günleri, eski grafiklerle yad edebilirsiniz.

    Bu güncelleme Pool Day’e ek olarak dört yeni harita daha getiriyor. Yoldaş moduna eklenen Memento haritası bir İtalyan kasabada geçerken, Assembly isimli yeni harita ise uçak fabrikasında geçiyor. Thera ve Mills haritalarını Ölüm Maçı ve Basit eğlence modlarında oynayabilirsiniz.

    Counter-Strike'ın efsane haritası Pool Day, CS 2'ye eklendi Tam Boyutta Gör

    Counter-Strike'ın efsane haritası Pool Day, CS 2'ye eklendi Tam Boyutta Gör

    Valve, Counter-Strike 2'ye ilk kez topluluk haritaları eklemiş oldu. İlerleyen süreçte farklı topluluk haritalarının da eklendiğini görebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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