Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Electronic Arts, kataloğundaki 13 oyunu Steam’de satışa sundu

    Electronic Arts, Steam ile olan iş birliği kapsamında kataloğundaki 13 oyunu dün itibariyle satışa sundu. Şirketi yakında konsollarda bulunan üyelik sistemi EA Acess'i de Steam'e getirecek.
    15 sa.
    3,6b
    6
    14
    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Electronic Arts, kataloğundaki 13 oyunu Steam’de satışa sundu
    Tam Boyutta Gör

    Steam ile olan iş birliğini sürdürmeye kararlı olan Electronic Arts, kataloğunda bulunan 13 adet yapımı popüler oyun platformunda dün satışa sundu.

    Geçtiğimiz yılın Ekim ayında EA çatısı altındaki oyunların Steam’e geleceğini duyuran şirket, Respawn Entertainment tarafından geliştirilen Star Wars Jedi: Fallen Order oyunuyla başlattığı süreci katalogdaki önemli bazı oyunları indirimli halleriyle dün satışa sunarak devam ettirdi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Steam, Total War: Shogun 2 hediye ediyor

    Ayrıca Bkz. "Sega, 60. yıl şerefine klasik Game Gear el konsolunun minyatürünü satışa çıkarıyor"

    Burnout Paradise Remastered, Crysis 3, Dragon Age 2, Dragon Age Inquisition, Fe, Mirror's Edge Catalyst, Need for Speed, Need for Speed Heat, Need for Speed Rivals, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, Sea of Solitude, Unravel, Unravel 2’den oluşan listedeki oyunlar %50 ila %60 aralığındaki indirimli fiyatlarla satın alınabiliyor.

    Electronic Arts, kataloğundaki 13 oyunu Steam’de satışa sundu

    İki platform arasındaki iş birliği bununla sınırlı kalmayacak. EA, çok yakında PS4 ve Xbox One’da bulunan EA Access üyelik sistemini Steam’e getirecek.

    Oyunların fiyatlarına bakıldığında bu yapımları Steam üzerinden almaya gerek olup olmadığı ise tartışmaya açık bir konu gibi duruyor. Zira 64 lira ile 168 lira gibi fiyatlara satılan yeni oyunlar ve onlarca fazlası halihazırda aylık 15-20 lira gibi bir fiyata, EA’nın PC’ye özel abonelik sistemi Origin Access Basic üyelik paketinde ulaşılabilir halde bulunuyor.

    Şu aşamada bütün oyunlarını derli toplu tek bir platformda görmek isteyen oyunculara hitap edecekmiş gibi görünen uygulama, bakalım ileride daha cazip hale gelecek mi?



    Kaynakça https://www.gamesradar.com/uk/dragon-age-inquisition-and-12-more-ea-games-hit-steam/ https://gamingbolt.com/ea-access-coming-soon-to-steam Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Plyra (Ilhan ) 15 sa. en beğenilen
    2020 yılında locate game özelliği düzgün çalışmayan bir launcherdan (Origin) bahsediyoruz. Apex, BF1 için yüzlerce saat kullanmak zorunda kaldım ve Steam'e kıyasla çöp. Ayrıca TR için yerel fiyatlandırma yok, epey pahalıya geliyor.
    2020 yılında locate game özelliği düzgün çalışmayan bir launcherdan (Origin) bahsediyoruz. Apex, BF1 için yüzlerce saat kullanmak zorunda kaldım ve Steam'e kıya...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    emre50900 (ç u) 13 sa. Plyra
    aynen ve surekli coken bir yazilim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    gurkandemirbas 10 sa. yeni yorumcu
    en iyisi need for speed
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    KNTLG (KAAN ) 10 sa.
    Need for speed delux edition aldım bakalaım. Uzun zaman olmuştu nfs oynamayalı. Araba sürelim azcık
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    sequria 10 sa. yeni yorumcu
    Fifa 20 acaba ne zaman gelicek steame
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    pupski7 10 sa. yeni yorumcu
    Sonunda
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    WaylandIZMIR 10 sa.
    need for speed iyi olmuş.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ekremcingöz 11 sa. yeni yorumcu
    Epic Games Stora'a ne zaman getirecekler
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    [__Zahid__] (Zahid Çoban) 12 sa.
    Apex Legends'in çıkacağı haberi çok önceden gelmişti ama neden hemen çıkarmamışlar acaba.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    danlabilic (Danla Bilic) 13 sa.
    Sims 5 artık çıksan diyorummm
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Rachsuchtig +123 alaz1903 +102 emreyy0034 +100 Bloodin +91 EddyCue +88 Mutlak.Sıfır +87 smart1978 +82 f.saricam +78 RmzBurak +69 2019daDHyekatilmak +68
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 kaptanos ilk kez +185 2 Six Feet Under. ilk kez +134 3 imperial crusader 2. kez +119
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    6 Kişi Okuyor (1 Üye, 5 Misafir) 3 Masaüstü 3 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3584 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ea access, origin access ve
    2 etiket daha steam Yazılım
    Facebook Sayfası253,9b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı290b
    Instagram Profili47,1b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 sa. Galatasaray jetonu işleme başladı, fiyatı üçe katlandı 6 sa. Valorant tam sürümü çıktı | Yeni oyun modu, yeni karakter ve yeni harita 7 sa. OPPO Reno4 ve Reno4 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 7 sa. OnePlus 8 Pro’nun DXOMARK puanı belli oldu 8 sa. Huawei FreeGo kablosuz hoparlör Xiaomi’ye rakip olacak 8 sa. Bu gece Türkiye'den izlenebilen yılın son Ay tutulması gerçekleşecek 8 sa. Almanya teşviki artırdı: Elektrikli araçlara 9 bin euro'ya kadar indirim 9 sa. Google ve Samsung "lanetli" duvar kağıdını düzeltmeye çalışıyor 9 sa. Türkiye'deki Apple Store'ların açılacağı tarih belli oldu 9 sa. Huawei'den 8 inçlik ekranıyla bütçe dostu tablet geliyor: MatePad C3 10 sa. Facebook kullanıcıları artık fotoğraf ve videolarını Google Fotoğraflar'a aktarabiliyor 10 sa. Redmi 9'un tasarımı ortaya çıktı 11 sa. Xbox Store’da PC ve konsol için indirimler başladı 11 sa. iPhone 12 lansmanı ertelenecek mi? Apple tedarikçisi Broadcom'dan erteleme sinyalleri 12 sa. Motorola Razr 2 daha büyük ekranla gelecek 12 sa. AMD işlemcili ASUS TUF FA506 oyuncu dizüstü serisi ülkemizde satışa sunuldu 13 sa. 182 beygirlik Honda HR-V Sport Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 13 sa. Huawei MatePad T8, 999 TL'lik fiyatıyla satışa sunuldu 14 sa. Cumhurbaşkanı, 6-7 Haziran'da uygulanacak sokağa çıkma yasağını iptal etti 14 sa. Rusya’da meydana gelen 20 bin tonluk dizel sızıntısı, nehirleri kızıla boyadı 15 sa. GÖRÜNTÜLENEN Electronic Arts, kataloğundaki 13 oyunu Steam’de satışa sundu Sonraki HP’den Samsung Portable SSD serisine rakip geldi 16 sa. Epic Games mağazası mobil platformlara geliyor 1 gün Elektrikli BYD Han, dünyanın ilk Huawei 5G teknolojisine sahip otomobili olacak 1 gün Huawei akıllı saat satış rakamlarında Apple'ın ardından ikinci sıraya yerleşti 1 gün Koronavirüs vaka sayıları yine 1000 sınırında (4 Haziran) 1 gün HTC Desire 20 Pro detaylandı: Modern tasarım & eski işlemci 1 gün Lexar’dan üst seviye CFexpress kart okuyucu 1 gün iOS 13.5.5 beta sürümünde Apple hizmet paketleri ortaya çıktı 1 gün Honda, birçok ülkede toplam 1,4 milyon aracını geri çağırıyor 1 gün Öne çıkan Google snippet'larına eklenen vurgu özelliğiyle birlikte aradığınızı bulmak artık çok daha kolay 1 gün MSI MEG Z490 ACE anakart "10. nesil intel işlemcilere hazır" inceleme 1 gün Elektrikli Peugeot e-Traveller tanıtıldı 1 gün ZTE sessiz sedasız Axon 11'in 4G versiyonunu duyurdu 1 gün Güney Kore ve Çin arasında 6G yarışı başladı 1 gün Epic'ten ters köşe: 'Overcooked' ücretsiz oldu 1 gün Casper Nirvana X400 satışa çıktı! Nirvana X400 özellikleri ve fiyatı 1 gün İmece uydusunun montajı tamamlandı 1 gün Xiaomi'den Çinli OLED ekran üreticisine 20 milyon dolar yatırım 1 gün MiniLED ekranlı iPad Pro, önümüzdeki yılın başında piyasaya sürülecek 1 gün Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu 120x zumlu kamera ile gelebilir Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi