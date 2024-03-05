Elektrik tüketimini ve faturalarını takip etmeyi sağlayan yerli yazılım geliştirildi

Tam Boyutta Gör Trakya Üniversitesi bünyesindeki teknoparkta şirket kuran girişimci Mustafa Hezer, bir süre önce yapay zeka üzerine çalışmalar başlattı. Bilişim konusunda projeler üreterek insanların hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlayan Hezer, su ve elektrik sayaçlarına entegre edilebilen, tüketimi daha etkin bir şekilde yönetmeyi amaçlayan yapay zeka tabanlı yazılım geliştirdi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) başvuran Hezer, bu yazılımıyla KOSGEB Araştırma ve Geliştirme, İnovasyon Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Tüketimi izleme, yönetme, tasarruf sağlama ve kullanıcıları bilgilendirme konularında çözüm sunan sistem, bazı kentlerdeki sitelerde kullanılmaya başlandı.

AA'nın haberine göre yazılım, yapay zeka algoritmalarını kullanarak tüketim verilerini analiz edip, bu sayede kullanıcıların tüketim alışkanlıklarını anlaşılır hale getirerek tasarruf noktalarını belirliyor. Sistem belirlenen bir tüketim limitini aşan durumlarda veya anormal tüketimdeki artışlar konusunda kullanıcıları bilgilendirebiliyor. Yazılım aynı zamanda faturalandırma işlemlerini de yapabiliyor.

Trakya Teknopark'ta faaliyet gösteren Amps Enerji Yazılım ve Yapay Zeka Danışmanlık Şirketi'nin yöneticisi Hezer, Girişimcilik Haftası'nda yaptığı açıklamada, teknoloji alanında dünyada dijital devrimin başladığını söyledi.

"Daha önce ithalatçı firmaydık"

Hezer, bu kapsamda ekibiyle yapay zeka tabanlı yazılımlar üzerine çalışmalar başlattıklarını belirtti. Yerli yazılımın olduğu cihazlarla sayaçların okunmasına imkan sağlayacak çalışmaya yöneldiklerini anlatan Hezer, "Biz daha önce ithalatçı firmaydık. Yurt dışından ithal ettiğimiz ürünlerle sayaçları okuyup, faturalandırmalarını yapıyorduk. 'Sonrasında biz bu ürünleri geliştirip üretebilir miyiz?' dedik. Bu fikri geliştirdik, arkadaşlarımızla paylaştık. KOSGEB ile iletişime geçtik ve projemiz destek aldı." dedi.

Hezer, proje kapsamında ilk olarak su saatlerine uygulanabilen sistemi hayata geçirdiklerini ifade etti. Yazılımın yapay zeka desteğiyle çalıştığını belirten Hezer, şunları kaydetti: "Bu sistemde kullandığımız yazılım bir yerleşim yerini bir çatı altında toplayıp orayla ilgili işlem yapabiliyor. İnsan gözüyle ya da makineyle sayaç okuma yerine sistem sayesinde yapay zeka robotları sayaçları okuyup faturalandırma yapıyor. Sistem tasarrufu amaçlıyor. Örneğin iki tarih arasında 3 ton su kullanımı yapıyorsunuz ancak 4 ton olduğunda uyarmasını isteyebiliyorsunuz. Yüksek tüketimi, saate müdahale olup olmadığını ve sayaçtaki her türlü bilgiyi aktarabiliyor. Arka tarafta çalışan robotlar yapay zeka mantığıyla insan gücüne gerek kalmadan sistemi yönetebiliyor. İnsanların gözden kaçırdığı bazı noktaları sistem daha doğru bir şekilde yönetebiliyor."

Sistem bazı sitelerde kullanılıyor, yurt dışına ihraç ediliyor

Su saatlerinde uyguladıkları sistemi, elektrik saatlerinde de kullanmaya başladıklarını dile getiren Hezer, doğal gaz sayaçlarına da entegre edilebilecek yapay zeka sistemi ile ilgili çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Su ve elektrik saati okuyan yapay zeka yazılımını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve İstanbul'a çeşitli sitelerde kurduklarını anlatan Hezer, Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Sırbistan gibi Balkan ülkelerine de aynı sistemi ihraç ettiklerini belirtti.

Yerli teknolojiyle trafik sorunları çözülecek 2 gün önce eklendi

Hezer, sistemin hem kullanıcı hem de yöneten dağıtım şirketlerine yarar sağladığını belirterek, şöyle devam etti: "Kullanıcılar ne kadar fatura geleceğini, ay sonunda ne kadar faturayla karşı karşıya kalacağını bilmez çünkü ay sonunda gelen faturada ay içindeki tüketim bedeli yazar, ay içinde sayacını inceleme şansı yoktur. Bu sistem kullanıldığı zaman bir aplikasyon üzerinden yapay zeka mantığıyla yönetildiği için kullanıcı uyarı mekanizmaları vardır. Kullanıcı 'faturam 300 liranın üzerine geldiğinde beni uyar' diyebilir. Sistem bunu kullanıcıya mesaj atabilir ya da dağıtıcı kurum bunu bildirebilir."

Kullanıcının sistemle tüketimini kontrol altına alabildiğini vurgulayan Hezel, "Kuraklıkla ilgili ciddi sıkıntılar var, suyu kontrol altına almamız gerekiyor. Kontrol altına almak için de tüketimimizi takip etmemiz gerekiyor. Tasarrufu amaçlayan bu sistemle kontrolü de sağlayabiliyoruz." diye konuştu.

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