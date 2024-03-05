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    Elektrik tüketimini ve faturalarını takip etmeyi sağlayan yerli yazılım geliştirildi

    Trakya Teknopark'ta faaliyet gösteren girişimci Mustafa Hezer, su ve elektrik sayaçlarına entegre edilebilen, tüketimi daha etkin bir şekilde yönetmeyi amaçlayan yapay zeka tabanlı yazılım geliştirdi.
    Elektrik faturalarını takip etmeyi sağlayan yazılım geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Trakya Üniversitesi bünyesindeki teknoparkta şirket kuran girişimci Mustafa Hezer, bir süre önce yapay zeka üzerine çalışmalar başlattı. Bilişim konusunda projeler üreterek insanların hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlayan Hezer, su ve elektrik sayaçlarına entegre edilebilen, tüketimi daha etkin bir şekilde yönetmeyi amaçlayan yapay zeka tabanlı yazılım geliştirdi.

    Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) başvuran Hezer, bu yazılımıyla KOSGEB Araştırma ve Geliştirme, İnovasyon Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

    Tüketimi izleme, yönetme, tasarruf sağlama ve kullanıcıları bilgilendirme konularında çözüm sunan sistem, bazı kentlerdeki sitelerde kullanılmaya başlandı.

    AA'nın haberine göre yazılım, yapay zeka algoritmalarını kullanarak tüketim verilerini analiz edip, bu sayede kullanıcıların tüketim alışkanlıklarını anlaşılır hale getirerek tasarruf noktalarını belirliyor. Sistem belirlenen bir tüketim limitini aşan durumlarda veya anormal tüketimdeki artışlar konusunda kullanıcıları bilgilendirebiliyor. Yazılım aynı zamanda faturalandırma işlemlerini de yapabiliyor.

    Trakya Teknopark'ta faaliyet gösteren Amps Enerji Yazılım ve Yapay Zeka Danışmanlık Şirketi'nin yöneticisi Hezer, Girişimcilik Haftası'nda yaptığı açıklamada, teknoloji alanında dünyada dijital devrimin başladığını söyledi.

    "Daha önce ithalatçı firmaydık"

    Hezer, bu kapsamda ekibiyle yapay zeka tabanlı yazılımlar üzerine çalışmalar başlattıklarını belirtti. Yerli yazılımın olduğu cihazlarla sayaçların okunmasına imkan sağlayacak çalışmaya yöneldiklerini anlatan Hezer, "Biz daha önce ithalatçı firmaydık. Yurt dışından ithal ettiğimiz ürünlerle sayaçları okuyup, faturalandırmalarını yapıyorduk. 'Sonrasında biz bu ürünleri geliştirip üretebilir miyiz?' dedik. Bu fikri geliştirdik, arkadaşlarımızla paylaştık. KOSGEB ile iletişime geçtik ve projemiz destek aldı." dedi.

    Hezer, proje kapsamında ilk olarak su saatlerine uygulanabilen sistemi hayata geçirdiklerini ifade etti. Yazılımın yapay zeka desteğiyle çalıştığını belirten Hezer, şunları kaydetti: "Bu sistemde kullandığımız yazılım bir yerleşim yerini bir çatı altında toplayıp orayla ilgili işlem yapabiliyor. İnsan gözüyle ya da makineyle sayaç okuma yerine sistem sayesinde yapay zeka robotları sayaçları okuyup faturalandırma yapıyor. Sistem tasarrufu amaçlıyor. Örneğin iki tarih arasında 3 ton su kullanımı yapıyorsunuz ancak 4 ton olduğunda uyarmasını isteyebiliyorsunuz. Yüksek tüketimi, saate müdahale olup olmadığını ve sayaçtaki her türlü bilgiyi aktarabiliyor. Arka tarafta çalışan robotlar yapay zeka mantığıyla insan gücüne gerek kalmadan sistemi yönetebiliyor. İnsanların gözden kaçırdığı bazı noktaları sistem daha doğru bir şekilde yönetebiliyor."

    Sistem bazı sitelerde kullanılıyor, yurt dışına ihraç ediliyor

    Su saatlerinde uyguladıkları sistemi, elektrik saatlerinde de kullanmaya başladıklarını dile getiren Hezer, doğal gaz sayaçlarına da entegre edilebilecek yapay zeka sistemi ile ilgili çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

    Su ve elektrik saati okuyan yapay zeka yazılımını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve İstanbul'a çeşitli sitelerde kurduklarını anlatan Hezer, Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Sırbistan gibi Balkan ülkelerine de aynı sistemi ihraç ettiklerini belirtti.

    Hezer, sistemin hem kullanıcı hem de yöneten dağıtım şirketlerine yarar sağladığını belirterek, şöyle devam etti: "Kullanıcılar ne kadar fatura geleceğini, ay sonunda ne kadar faturayla karşı karşıya kalacağını bilmez çünkü ay sonunda gelen faturada ay içindeki tüketim bedeli yazar, ay içinde sayacını inceleme şansı yoktur. Bu sistem kullanıldığı zaman bir aplikasyon üzerinden yapay zeka mantığıyla yönetildiği için kullanıcı uyarı mekanizmaları vardır. Kullanıcı 'faturam 300 liranın üzerine geldiğinde beni uyar' diyebilir. Sistem bunu kullanıcıya mesaj atabilir ya da dağıtıcı kurum bunu bildirebilir."

    Kullanıcının sistemle tüketimini kontrol altına alabildiğini vurgulayan Hezel, "Kuraklıkla ilgili ciddi sıkıntılar var, suyu kontrol altına almamız gerekiyor. Kontrol altına almak için de tüketimimizi takip etmemiz gerekiyor. Tasarrufu amaçlayan bu sistemle kontrolü de sağlayabiliyoruz." diye konuştu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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