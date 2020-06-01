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    Elektrik motoruna sahip “dünyanın en büyük uçağı” ilk uçuşunu gerçekleştirdi

    Dünya'nın elektrikli motora sahip ilk uçağını uçuran magniX ve AeroTEC isimli ortaklık, bu kez Cessna 208B Grand Caravan model uçağı elektrik motoruyla havalandırdı.
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    Alternatif Enerji
    Gökhan G.
    Editör
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    Elektrik motoruna sahip “dünyanın en büyük uçağı” ilk uçuşunu gerçekleştirdi
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    Aralık 2019’da gerçekleşen test uçuşunda dünyanın tam elektrikli motoruna sahip ilk uçağı, Kanada’da havalanmış ve yedi dakika süreyle uçarak havacılık sektörü için bir ilki başarmıştı. DHC-2 de Havilland Beaver deniz uçağının bu başarısının ardından bu kez bir Cessna 208B Grand Caravan elektrikli motoruyla havalandı.

    Aynı motor kullanıldı

    28 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilen uçuşta ise bu kez dünyanın elektrikli motora sahip en büyük ticari uçağı rekoru kırıldı. Beş ay arayla yapılan uçuşlarda ortak bir de nokta bulunuyor. O da uçaklarda kullanılan motor. Aralık ve mayıs aylarından icra edilen uçuşlarda Redmond merkezli agniX isimli firmanın geliştirdiği magni500 adlı motor kullanıldı.

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    Elektrik motoruna sahip “dünyanın en büyük uçağı” ilk uçuşunu gerçekleştirdi
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    750 beygir (560 kW) güç üreten bu motor için AeroTEC isimli havacılık şirketi ile iş birliğine giden magniX, dokuz kişi kapasiteli Grand Caravan’ın 30 dakikaya yakın havada kalmasını sağlamış. Bir önceki uçuşun yedi dakikalık süresi göz önünde bulundurulduğunda 30 dakikalık uçuşun, ortada ciddi bir ilerleme olduğunun da göstergesi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

    Ayrıca Bkz. "Rusya, hayalet bombardıman uçağı prototipi için start verdi"

    Washington eyaletinde bulunan Moses Lake şehrindeki bir havalimanından kalkan Cessna 208B Grand Caravan, kısa mesafe yük ve yolcu taşıma alanlarında sektörün belkemiklerinden biri olarak görülüyor. Sektör için oldukça önemli bir taşıt olan Grand Caravan ve gerçekleştirilen uçuş ile ilgili konuşan magniX CEO’su Roei Ganzarski, “eCaravan’ın gerçekleştirdiği ilk uçuş, orta menzilli bu uçağı çok düşük maliyetle ve sıfır emisyonla uçurmak için önemli bir adımdı. Elektrik motoruna sahip bu tür uçaklar, insanlara ve işletmelere daha önce mümkün olmayan şekilde hizmet edebilecekler.” ifadelerini kullanmış.

    Bakalım magniX ve AeroTEC, sonraki uçuşunu hangi uçakla gerçekleştirecek?



    Kaynakça https://www.cnbc.com/2020/05/29/first-flight-for-worlds-largest-all-electric-commercial-aircraft.html https://newatlas.com/aircraft/electric-cessna-worlds-largest-zero-emission-aircraft/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    FoBç (Fırat Orak) 1 gün yeni yorumcu
    Daha elektrikli otomobilleri göremeden bu sefer elektrikli uçak çıktı hayrolsun teknoloji emin adımlar atmaya devam ediyor ... ??
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    malifural (muhammed ali fural) 1 gün
    30 dk havada alacak uçağa toton yiyosa bin
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    darkaura 2 gün
    ne yazikki modern jetlerin yerine gecebilecek bir teknoloji gelistirmek cok zor. nedeni enerji yogunlu. mevcut bataryalar jet yakitinin enerji yogunlugunun yanina bile yaklasamiyor. aradaki fark cok buyuk. otomobilde sorun degil, daha fazla batarya koyarak isi hallediyorsun ama ucakda agirlik hersey. yakin gelecekde uygulanabilecek en temiz cozum sentetik yakitlar olabilir. havadaki co2 den yada baska kaynakdan sentetik hidrokarbonlar uretilerek karbon sifir ulasim sistemi kurulabilir. su an yapilabilen seyler ama bundada en buyuk etken maliyet. yerin altinda oylece duran petrolu cikarmasi hala cok daha ucuz.
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    gun (Gün Oksay) 2 gün darkaura
    Ben aslında hidrojen yakıtı olur belki diye düşünüyordum şimdiye kadar ama onu depolamak içinde inanılmaz ağırlık gerekiyor zira kimyasal olara depolanıyor hidrojen yoksa normal metal bir depodan mikro çatlaklardan her halükarda sızıyor.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün
    Konu uyçak oldumu bataryanın yanında bir de itki problemi var. Pervaneli uçak yapabiliyorsun şimdilik ve onun da hızı bir yere kadar. Havayı sıkıştırıp bişiler yapan bir teknoloji üzerinde çalışıyodu Çinliler galiba ama bakalım başarılı olabilecekler mi?
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    monacomen 2 gün
    Bir de kanatlara güneş enerjisi panelleri koydun mu yere inmesine de gerek kalmaz belki bir gün.
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    Krone 2 gün
    Nükleer piller yaygın kullanıma geçerse elektrikli yolcu uçakları görmemiz olası. Zaten uçağı taşıyacak elektrik motorları vs. günümüz teknolojisiyle mümkün. Sadece batarya büyük problem.
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    teknokaptan (Erhan Kaptan) 2 gün
    Gelecek bilim kurgu videoları gibi olacak
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    vs-fb (Vn S) 2 gün teknokaptan
    Ben de sizin aksinize, 2000 yılında hayal ettiğim, çok çok az teknoloji, 2020 li yıllarda gerçekleşti diye düşünüyorum. Ki var olanlar da emekleme aşamasında.
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