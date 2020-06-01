Elektrik motoruna sahip “dünyanın en büyük uçağı” ilk uçuşunu gerçekleştirdi

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Aralık 2019’da gerçekleşen test uçuşunda dünyanın tam elektrikli motoruna sahip ilk uçağı, Kanada’da havalanmış ve yedi dakika süreyle uçarak havacılık sektörü için bir ilki başarmıştı. DHC-2 de Havilland Beaver deniz uçağının bu başarısının ardından bu kez bir Cessna 208B Grand Caravan elektrikli motoruyla havalandı.

Aynı motor kullanıldı

28 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilen uçuşta ise bu kez dünyanın elektrikli motora sahip en büyük ticari uçağı rekoru kırıldı. Beş ay arayla yapılan uçuşlarda ortak bir de nokta bulunuyor. O da uçaklarda kullanılan motor. Aralık ve mayıs aylarından icra edilen uçuşlarda Redmond merkezli agniX isimli firmanın geliştirdiği magni500 adlı motor kullanıldı.

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750 beygir (560 kW) güç üreten bu motor için AeroTEC isimli havacılık şirketi ile iş birliğine giden magniX, dokuz kişi kapasiteli Grand Caravan’ın 30 dakikaya yakın havada kalmasını sağlamış. Bir önceki uçuşun yedi dakikalık süresi göz önünde bulundurulduğunda 30 dakikalık uçuşun, ortada ciddi bir ilerleme olduğunun da göstergesi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

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Washington eyaletinde bulunan Moses Lake şehrindeki bir havalimanından kalkan Cessna 208B Grand Caravan, kısa mesafe yük ve yolcu taşıma alanlarında sektörün belkemiklerinden biri olarak görülüyor. Sektör için oldukça önemli bir taşıt olan Grand Caravan ve gerçekleştirilen uçuş ile ilgili konuşan magniX CEO’su Roei Ganzarski, “eCaravan’ın gerçekleştirdiği ilk uçuş, orta menzilli bu uçağı çok düşük maliyetle ve sıfır emisyonla uçurmak için önemli bir adımdı. Elektrik motoruna sahip bu tür uçaklar, insanlara ve işletmelere daha önce mümkün olmayan şekilde hizmet edebilecekler.” ifadelerini kullanmış.

Bakalım magniX ve AeroTEC, sonraki uçuşunu hangi uçakla gerçekleştirecek?

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