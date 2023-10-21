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    Anlık Bildirim

    Elektrik üretiminde fosil yakıt kullanımı zirveyi görmek üzere: Yakında düşüş başlayacak

    Emberin yayınladığı rapora göre fosil yakıt kullanımı pik noktasına ulaşmak üzere. Gelişmiş birçok ülke fosil yakıt kullanımını azalmış durumda. Diğer ülkeler de fosil yakıtlardan uzaklaşıyor.

    Elektrik üretiminde fosil yakıt kullanımı zirveyi görmek üzere Tam Boyutta Gör
    Londra merkezli düşünce kuruluşu Ember'in yayınladığı rapora göre dünya ekonomisinin yarısını oluşturan ülkeler fosil yakıt kullanımında zirve seviyeyi geride bırakalı 5 sene oldu. Bu ülkelerde fosil yakıt tüketimi düşüşe geçti. Küresel elektrik talebinin %38'ini oluşturan bu ülkelerin emisyonları son 10 yılda %20 oranında geriledi. Küresel elektrik talebinin %50'sini oluşturan ülkelerde ise fosil yakıt kullanımı en az bir sene önce pik yaptı ve düşüşe geçmeye başladı.

    Dünya geneline baktığımızda ise fosil yakıt kullanımı 2022'de yıllık bazda %1.2 oranında arttı. 2011-2021 arasında ise yıllık artış ortalaması %1.6 olmuştu. Dolayısıyla artış hızında azalma olduğu görülüyor.

    Elektrik üretiminde fosil yakıt kullanımı zirveyi görmek üzere Tam Boyutta Gör
    Bölgelere baktığımızda Avrupa Birliği fosil yakıt kullanımını pik seviyesine göre %30, Okyanusya %20 ve Kuzey Amerika %15 oranında azaltı. Afrika, Latin Amerika ve Karayiplerde ise fosil yakıt kullanımı 10 senedir yatay seyir izlemekte. Asya ve Ortadoğu'da ise fosil yakıt kullanımı hala artmakta. Ancak bu bölgelerde de artış azalma eğiliminde.

    2024'de emisyonlar düşebilir

    Emberin daha önceki analizinde 2023 yılında ilk defa yapısal olarak elektrik üretiminde karbon emisyonlarının düşebileceği belirtilmişti. Bu yılki küresel kuraklık hidroelektrik santrallerindeki üretimi etkilediği için emisyonlar düşmeyebilir. Ancak 2024'de emisyonların düşüşünün başlanması bekleniyor.

    Ember Küresel Analizler Lideri Dave Jones, birçok ülkede fosil yakıtlardan elektrik üretiminin azaldığını belirterek, bu başarının artan talebe rağmen rüzgar ve güneş enerjisinin yaygınlaşmaya başlaması sayesinde olduğunu belirtti. Küresel olarak fosil yakıtların gerilediği bir döneme girildiğini ifade etti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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