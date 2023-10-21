Elektrik üretiminde fosil yakıt kullanımı zirveyi görmek üzere: Yakında düşüş başlayacak

Dünya geneline baktığımızda ise fosil yakıt kullanımı 2022'de yıllık bazda %1.2 oranında arttı. 2011-2021 arasında ise yıllık artış ortalaması %1.6 olmuştu. Dolayısıyla artış hızında azalma olduğu görülüyor.
2024'de emisyonlar düşebilir
Emberin daha önceki analizinde 2023 yılında ilk defa yapısal olarak elektrik üretiminde karbon emisyonlarının düşebileceği belirtilmişti. Bu yılki küresel kuraklık hidroelektrik santrallerindeki üretimi etkilediği için emisyonlar düşmeyebilir. Ancak 2024'de emisyonların düşüşünün başlanması bekleniyor.
Ember Küresel Analizler Lideri Dave Jones, birçok ülkede fosil yakıtlardan elektrik üretiminin azaldığını belirterek, bu başarının artan talebe rağmen rüzgar ve güneş enerjisinin yaygınlaşmaya başlaması sayesinde olduğunu belirtti. Küresel olarak fosil yakıtların gerilediği bir döneme girildiğini ifade etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.