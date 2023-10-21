Elektrik üretiminde fosil yakıt kullanımı zirveyi görmek üzere: Yakında düşüş başlayacak

Tam Boyutta Gör Londra merkezli düşünce kuruluşu Ember'in yayınladığı rapora göre dünya ekonomisinin yarısını oluşturan ülkeler fosil yakıt kullanımında zirve seviyeyi geride bırakalı 5 sene oldu. Bu ülkelerde fosil yakıt tüketimi düşüşe geçti. Küresel elektrik talebinin %38'ini oluşturan bu ülkelerin emisyonları son 10 yılda %20 oranında geriledi. Küresel elektrik talebinin %50'sini oluşturan ülkelerde ise fosil yakıt kullanımı en az bir sene önce pik yaptı ve düşüşe geçmeye başladı.

Dünya geneline baktığımızda ise fosil yakıt kullanımı 2022'de yıllık bazda %1.2 oranında arttı. 2011-2021 arasında ise yıllık artış ortalaması %1.6 olmuştu. Dolayısıyla artış hızında azalma olduğu görülüyor.

Tam Boyutta Gör Bölgelere baktığımızda Avrupa Birliği fosil yakıt kullanımını pik seviyesine göre %30, Okyanusya %20 ve Kuzey Amerika %15 oranında azaltı. Afrika, Latin Amerika ve Karayiplerde ise fosil yakıt kullanımı 10 senedir yatay seyir izlemekte. Asya ve Ortadoğu'da ise fosil yakıt kullanımı hala artmakta. Ancak bu bölgelerde de artış azalma eğiliminde.

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2024'de emisyonlar düşebilir

Emberin daha önceki analizinde 2023 yılında ilk defa yapısal olarak elektrik üretiminde karbon emisyonlarının düşebileceği belirtilmişti. Bu yılki küresel kuraklık hidroelektrik santrallerindeki üretimi etkilediği için emisyonlar düşmeyebilir. Ancak 2024'de emisyonların düşüşünün başlanması bekleniyor.

Ember Küresel Analizler Lideri Dave Jones, birçok ülkede fosil yakıtlardan elektrik üretiminin azaldığını belirterek, bu başarının artan talebe rağmen rüzgar ve güneş enerjisinin yaygınlaşmaya başlaması sayesinde olduğunu belirtti. Küresel olarak fosil yakıtların gerilediği bir döneme girildiğini ifade etti.

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