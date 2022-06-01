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    BMW iX1 elektrikli SUV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Markanın premium kompakt segmentteki ilk dört tekerlekten çekişli elektrikli aracı olan 2023 BMW iX1 xDrive30, yüksek voltajlı bataryasıyla 438 km menzil ve 130 kW'a kadar hızlı şarj desteği sunuyor.
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    Elektrikli 2023 BMW iX1 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    BMW, yeni X1'i görücüye çıkardı. Tepeden tırnağa yenilenen modelde yaşanan en büyük gelişmelerden biri de iX1 adı verilen tamamen elektrikli versiyon. Yeni 2023 BMW iX1, özel olarak xDrive30 versiyonuyla satışa sunulacak.

    Elektrikli 2023 BMW iX1, özellikleriyle neler sunuyor?

    Elektrikli BMW iX1 xDrive30'da toplam 313 beygir güç ve 494 Nm tork üreten iki elektrik motoru bulunuyor. Bu sayede dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip olan kompakt model, 0-100 km/s hızlanmasını 5.7 saniyede tamamlıyor. Aracın azami hızı ise elektronik olarak 180 km/s ile sınırlandırılmış.

    Yeni iX1'deki elektromotorlar 64.7 kWsa'lik batarya paketinden besleniyor. BMW'nin açıklamasına göre söz konusu batarya WLTP'ye göre 413 - 438 kilometre arasında bir sürüş menzili sağlıyor. iX1 xDrive30'un ortalama enerji tüketimi ise 17.3 - 18.4 kWsa/100 km olarak açıklandı.

    Elektrikli 2023 BMW iX1 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    iX1'in bataryası 130 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğine sahip. Bu da şirketin açıklamasına göre 29 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşma veya 10 dakika şarj ile 120 km menzil elde etme anlamına geliyor. Normal şarjda ise 11 kW'a kadar tek ve üç fazlı şarj imkanı sunuluyor.

    AC şarjı opsiyonel olarak 22 kW'a (üç fazlı) çıkarmak da mümkün. Bu da bataryanın standart olarak 6.5 saatte, opsiyon olarak ise 3 saat 45 dakikada tam doluma ulaşmasını sağlıyor. Elbette tüm bu performans, menzil ve şarj verilerinin iX1'in mevcut geliştirme sürecinde elde edilen sonuçlara göre verildiğini belirtelim.

    Elektrikli 2023 BMW iX1'i tasarım oalrak standart X1'den ayıran bazı küçük detaylar mevcut. Alman üretici, aracın elektrikli olduğunu belli etmek için ön ve arka tamponda, marşpiyellerde ve panjur çerçevesinde mavi detaylara yer vermiş. BMW X1, ekim ayında Avrupa'da satışa sunulacak. Ardından elektrikli iX1 de piyasaya sürülecek. Elektrikli kompakt SUV'un fiyatı henüz belli değil.

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    daysleeperxp 8 saat önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 20 saat önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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