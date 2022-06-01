BMW iX1 elektrikli SUV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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BMW, yeni X1'i görücüye çıkardı. Tepeden tırnağa yenilenen modelde yaşanan en büyük gelişmelerden biri de iX1 adı verilen tamamen elektrikli versiyon. Yeni 2023 BMW iX1, özel olarak xDrive30 versiyonuyla satışa sunulacak.

Elektrikli 2023 BMW iX1, özellikleriyle neler sunuyor?

Elektrikli BMW iX1 xDrive30'da toplam 313 beygir güç ve 494 Nm tork üreten iki elektrik motoru bulunuyor. Bu sayede dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip olan kompakt model, 0-100 km/s hızlanmasını 5.7 saniyede tamamlıyor. Aracın azami hızı ise elektronik olarak 180 km/s ile sınırlandırılmış.

Yeni iX1'deki elektromotorlar 64.7 kWsa'lik batarya paketinden besleniyor. BMW'nin açıklamasına göre söz konusu batarya WLTP'ye göre 413 - 438 kilometre arasında bir sürüş menzili sağlıyor. iX1 xDrive30'un ortalama enerji tüketimi ise 17.3 - 18.4 kWsa/100 km olarak açıklandı.

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iX1'in bataryası 130 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğine sahip. Bu da şirketin açıklamasına göre 29 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşma veya 10 dakika şarj ile 120 km menzil elde etme anlamına geliyor. Normal şarjda ise 11 kW'a kadar tek ve üç fazlı şarj imkanı sunuluyor.

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AC şarjı opsiyonel olarak 22 kW'a (üç fazlı) çıkarmak da mümkün. Bu da bataryanın standart olarak 6.5 saatte, opsiyon olarak ise 3 saat 45 dakikada tam doluma ulaşmasını sağlıyor. Elbette tüm bu performans, menzil ve şarj verilerinin iX1'in mevcut geliştirme sürecinde elde edilen sonuçlara göre verildiğini belirtelim.

Elektrikli 2023 BMW iX1'i tasarım oalrak standart X1'den ayıran bazı küçük detaylar mevcut. Alman üretici, aracın elektrikli olduğunu belli etmek için ön ve arka tamponda, marşpiyellerde ve panjur çerçevesinde mavi detaylara yer vermiş. BMW X1, ekim ayında Avrupa'da satışa sunulacak. Ardından elektrikli iX1 de piyasaya sürülecek. Elektrikli kompakt SUV'un fiyatı henüz belli değil.

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Elektrikli 2023 BMW iX1 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri