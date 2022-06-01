Yeni 2023 BMW X1 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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BMW'nin giriş seviye SUV modeli ya da kendi deyimiyle "Kompakt Spor Aktivite Aracı" yenilendi. 2023 BMW X1, yeni tasarım ve teknolojilerin yanı sıra büyüyen ölçüleriyle sahneye çıktı.

Yeni BMW X1, özellikleriyle neler sunuyor?

Üçüncü nesil BMW X1, 4500 mm uzunluğu, 1845 mm genişliği ve 1642 mm yüksekliğiyle her açıdan selefine kıyasla biraz daha büyümüş. Bunun yanı sıra aks mesafesinde 22 mm ve iz genişliğinde 31 mm artış yaşanmış. Böylelikle yolcular için sunulan yaşam alanı da büyümüş. Yeni dış renk seçenekleriyle birlikte gelen 2023 BMW X1'de 17 inç hafif alaşımlı jantlar standart. xLine ve M Sport modellerde ise 18 inç hafif alaşımlı jantlar standart olarak kullanılırken, bu modellerde ayrıca 19 inç ve hatta X1 modelinde bir ilk olarak 20 inç seçenekler de opsiyon listesinde yer alıyor.

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2023 BMW X1'in gövde tasarımı selefine kıyasla daha modern. Kompakt SUV'un ön profili daha yüksek ve keskin hatlara sahip. Bu detaylara büyüyen böbrek ızgara, kızgın bakışlı LED farlar, eskiye göre daha büyük görünen merkez hava girişi ve kenarlardaki dikey hava girişleri eşlik ediyor.

Yenilenen SUV'un arka tarafta ise yenilenen bagaj kapağı, arka spoyler, ince LED stoplar ve parlak siyah-gümüş karışımı detaylara sahip tampon ile çok daha sportif bir hava hakim. Söz konusu spoyler, düşük profilli tavan rayları, hava kanalları ve gizli kapı kolları ile yeni X1'de 0.27 Cd hava sürtünme katsayısı elde edilmiş.

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Yenilenen iç mekan

Yeni X1'in iç mekanına baktığımızda, üç kollu direksiyonun hemen arkasında BMW'nin yeni kavisli ekran panelini görüyoruz. Bu panel, 10.25 inç dijital gösterge ve 10.7 inç multimedya ekranlarından oluşuyor. Araçla ilgili pek çok fonksiyon, BMW'nin iDrive 8 işletim sistemiyle çalışan bu multimedya sistemi üzerinden kontrol ediliyor. Sonuç olarak konsol üzerinde pek fazla fiziksel tuş görmüyoruz.

Kompakt SUV'un orta konsolu oldukça şık ve kullanışlı. En önde kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi mevcut ve bu alanın yapısı sayesinde telefon neredeyse dik konumda duruyor. Böylelikle sürücü ve ön yolcunun telefon ekranını daha kolay görmesi sağlanmış. Onun hemen arkasında ise bardaklık, USB girişleri ve eşya gözleri mevcut. Yukarıdaki yüzer konsolda ise motor start&stop, vites, park freni ve sürüş modları gibi düğmeler yer alıyor.

Daha iyi bir sürüş deneyimi için oturma pozisyonu yükseltilen araçta yenilenen koltuklar delikli Sensetac veya Vernasca deri döşemeyle tercih edilebiliyor. Bunun dışında spor koltuklar, masaj fonksiyonuyla birlikte bel desteği ve hafıza özelliği de opsiyon listesinde. 2023 BMW X1'in bagaj kapasitesi de modele göre 540 litreden - arka koltukların katlanmasıyla - 1600 litreye kadar çıkarılabiliyor.

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2023 BMW X1'in iç mekanında Harman Kardon ses sistemi, ambiyans aydınlatması, ayna paketi, panoramik cam tavan, navigasyonda artırılmış gerçeklik desteği, iç mekan kamerası, 5G uyumlu kişisel eSIM özelliği, dijital anahtar, Apple CarPlay ve Android Auto gibi özellikler karşımıza çıkıyor. Güvenlik tarafında ise ön çarpışma uyarı özelliği ve fren fonksiyonuna sahip hız sabitleyici, park yardımcısı, direksiyon ve şerit kontrol yardımcısı, araçtan çıkış uyarısı ve 360 derece kamera sistemi gibi pek çok özellik mevcut.

Yenilenen model ilk etapta iki benzinli ve iki dizel motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Standart olarak 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine edilen araçlar modele göre önden çekişli veya BMW xDrive akıllı dört çeker sistemle karşımıza çıkacak. Hemen ardından X1 ailesinde bir ilk olan tamamen elektrikli BMW iX1 xDrive30 satışa sunulacak. Son olarak iki tane 48V hafif hibrit desteğine sahip ünite ve iki tane de PHEV yani şarj edilebilir hibrit seçenek göreceğiz. PHEV versiyonlar 88 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunacak.

X1 sDrive18i: 1.5 üç silindir turbo benzin, 136 hp/230Nm

X1 xDrive23i: 2.0 dört silindir turbo benzin, 204 hp/320Nm, 48V hafif hibrit

X1 xDrive18d: 2.0 dört silindir turbo dizel, 150hp/360Nm

X1 xDrive23d: 2.0 dört silindir turbo dizel, 197hp/400Nm, 48V hafif hibrit

X1 xDrive25e: 1.5 üç silindir turbo PHEV, 245hp/477Nm

X1 xDrive30e: 1.5 üç silindir turbo PHEV, 326hp/477Nm

Elektrikli versiyon dahil tüm 2023 BMW X1 modelleri aynı fabrikada üretilecek. Avrupa'da ekim ayından itibaren satışa sunulacak modelin fiyatı henüz belli değil. Aşağıdaki fotoğraf galerisinde yeni X1'in tasarımını inceleyebilirsiniz:

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Yeni 2023 BMW X1 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri