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    Elektrikli Chevrolet Blazer, 557 beygirlik SS versiyonuyla tanıtıldı

    Aynı ismi taşıyan içten yanmalı motorlu kardeşine göre daha sportif görünen elektrikli Chevrolet Blazer, tercih edilen batarya paketine göre önden, arkadan veya dört çeker olarak satın alınabilecek.
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    Elektrikli 2024 Chevrolet Blazer tanıtıldı: İşte özellikleri
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    CES 2022'de duyurulan tamamen elektrikli 2024 Chevrolet Blazer bugün resmi olarak tanıtıldı. Önden, arkadan ve dört tekerlekten çekişli versiyonları bulunacak elektrikli crossover'ın polis için özel versiyonu bile yapılmış. Blazer'ın sunduğu azami menzil ise 515 kilometre.

    2024 Chevrolet Blazer; 1LT, 2LT, RS ve SS olmak üzere dört farklı versiyonla tercih edilebilecek. Söz konusu versiyonların sunacağı güç ve tork değerleri henüz açıklanmadı fakat en tepede yer alan Blazer SS'in çift motor düzeniyle 557 hp güç ve 878 Nm tork sunacağını biliyoruz. Bu da aracın 0'dan 100 km/s hıza dört saniyeden daha kısa sürede ulaşmasını sağlayacak.

    Versiyonların genel özellikleri şöyle:

    2024 Chevrolet Blazer'ın versiyonlara göre özellikleri
    1LT 2LT RS SS
    400 km menzil 471 km menzil 515 km menzil 467 km menzil
    Ev ve halka açık şarj istasyonları için 11.5 kW'a kadar entegre AC şarj modülü Ev ve halka açık şarj istasyonları için 11.5 kW'a kadar entegre AC şarj modülü Ev ve halka açık şarj istasyonları için 11.5 kW'a kadar entegre AC şarj modülü Ev ve halka açık şarj istasyonları için 11.5 kW'a kadar entegre AC şarj modülü
    190 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği 190 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği 190 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği 190 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği
    19 inç jantlar 19 inç jantlar 21 inç jantlar 22 inç jantlar
    Full LED farlar Full LED farlar Full LED farlar, merkezde ışık şeridi ve aydınlatmalı logo Full LED farlar, merkezde ışık şeridi ve aydınlatmalı logo
    - - Elektrikli, eller serbest bagaj kapağı Elektrikli, eller serbest bagaj kapağı
    17.7 inç dokunmatik multimedya ekranı 17.7 inç dokunmatik multimedya ekranı 17.7 inç dokunmatik multimedya ekranı 17.7 inç dokunmatik multimedya ekranı
    11 inç dijital gösterge paneli 11 inç dijital gösterge paneli 11 inç dijital gösterge paneli 11 inç dijital gösterge paneli
    - - Isıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar Isıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar, ısıtmalı arka koltuklar
    - - Isıtmalı altı düz direksiyon simidi Isıtmalı altı düz direksiyon simidi
    FWD FWD - standart
    AWD - opsiyon    		 FWD veya RWD - standart
    AWD opsiyon    		 AWD

    *FWD: Önden çekişli RWD: Arkadan çekişli AWD: Dört tekerlekten çekişli

    GM'nin (General Motors) Ultium platformu üzerine inşa edilen modelde head-up display ve rejeneratif fren sistemi de göreceğiz. Ayrıca şirketin Super Cruise isimli gelişmiş sürücü asistan sistemi de araçta hazır bulunacak. Bunun dışında otomatik acil durum freni, ön çarpışma uyarısı, şerit takip asistanı, akıllı farlar, geri otomatik park ve park asistanı gibi özellikler de güvenlik teknolojileri arasında yer alacak.

    2023'ün yaz aylarında ilk olarak 2LT ve RS versiyonları satışa sunulacak. Söz konusu modellerin sırasıyla 47.595 ve 51.995 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Ardından yıl sonuna doğru 65.995 dolarlık SS versiyonu satışa çıkacak. Giriş seviyesindeki 1LT ise yaklaşık 45 bin dolarlık fiyat beklentisiyle 2024'ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek.

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    juanmata09 4 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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