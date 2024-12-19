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Tam Boyutta Gör Tesla’nın Şangay'daki Gigafactory üretim tesisi Juniper olarak bilinen yenilenmiş Model Y üretimine önümüzdeki ay başlıyor. Şirket, ayrıca altı koltuklu Model Y'nin 2025 yılının son çeyreğinde teslimatına başlamayı planlıyor. Yenilenen Model Y zaten bir süredir bekleniyordu ve Model 3 yenilemesinin birçok unsurunu içereceği söyleniyor. Son zamanlarda yeni Model Y hakkında kamuflajlı görseller de ortaya çıkmıştı.

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Çinli yerel medya kaynaklarına göre Tesla, Çin’deki fabrikasında yeni Model Y'nin seri üretimine Ocak ayında başlayacak. Yenilenen Model Y, Tesla’nın kısa süre önce tanıttığı Model 3 Highland güncellemesine benzer bir şekilde iç ve dış tasarım, batarya kapasitesi, motor performansı ve otonom sürüş özelliklerinde iyileştirmelerle gelecek.

Raporlara göre Tesla, 2025 yılının sonunda altı koltuklu Model Y’yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu modelin üretimine yönelik çalışmaların hızlandığı belirtilirken, tedarikçilerin çift haneli üretim artışına hazırlık yapmaları istendi. Altı koltuklu Model Y’nin, özellikle aileler için geniş iç mekân sunmasıyla büyük bir ilgi görmesi bekleniyor.

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Tesla’nın dünya çapındaki en büyük fabrikası olan Giga Şangay, yılda yaklaşık 1 milyon araç üretim kapasitesine sahip. Şangay fabrikası, ağırlıklı olarak Model 3 ve Model Y üretimi yapıyor. 2019'un sonunda faaliyete başlayan fabrika, yerel üretim Model 3'ü 2020'nin Ocak ayında, Model Y'yi ise 2021’in Ocak ayında teslim etmeye başlamıştı.

Model Y, Tesla’nın Çin pazarındaki en popüler aracı konumunda. 2023’ün Ocak-Kasım döneminde Çin'de toplam 418,428 adet teslim edilen Model Y, Tesla'nın ülkedeki toplam satışlarının yüzde 72,87'sini oluşturdu.

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Tesla, yeni Model Y üretimine gelecek ay başlıyor