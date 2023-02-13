Elektrikli araç fiyatları benzinli araçlardan daha ucuz olacak

Tam Boyutta Gör Lityum ve diğer pil malzemeleri için artan rekabet, devlet teşvikleri ve düşen fiyatlar, elektrikli araçları fark edilir şekilde daha uygun fiyatlı hale getiriyor. Elektrikli araçların bu yıl içten yanmalı motorlara sahip araçlar kadar veya daha ucuz olması bekleniyor.

Tesla, General Motors, Ford Motor ve onların pil tedarikçilerinde, seri üretimden kaynaklanan maliyet düşüşü devam ederken Volkswagen, Nissan ve Hyundai gibi şirketler daha fazla elektrikli araçla piyasadaki rekabeti artırıyor. Artan rekabet ise fiyatların düşmesine neden oluyor. Bu arada Kelley Blue Book verilerine göre 2022'nin sonunda bir elektrikli aracın ortalama fiyatının 61.488 dolar, tüm binek otomobiller ve pick-up’lar için ortalama fiyatın ise 49.507 dolar olduğunu ifade edelim.

Elektrikli araç fiyatları düşmeye devam edecek

Tam Boyutta Gör Rekabete ve artan arz ile birlikte düşen fiyatları ABD’nin Enflasyonu Düşürme Yasası’nın da etkileyeceği söyleniyor. Bu yasanın bir parçası olan sübvansiyonlar, elektrikli araç yapma maliyetini 9 bin dolar kadar azaltabilir. 55.000 dolar altındaki elektrikli araçlar için de teşvikler getirilmiş durumda.

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Pillerde kullanılan lityumun fiyatı, Kasım ayındaki zirvesinden bu yana yüzde 20 düştü. Kobalt, kısmen otomobil üreticilerinin etkisiyle Mayıs ayından bu yana yarı yarıya düşmüş durumda. Yeni pil üretim tesisleriyle pil bakımından maliyetler düşmeye devam edecek. Elbette elektrikli araç fiyatlarını düşüren tek şey verilen teşvikler ve malzeme fiyatlarının düşmesi değil. Kelley Blue Book'a göre elektrikli araç satışları hızla artarken otomobil üreticileri bunları inşa etme ve üretme konusunda giderek daha iyi hale geliyor.

Otomobil yöneticileri, yeni elektrikli modeller tasarlamanın ve üretmenin benzinle çalışan modellere göre daha kolay ve daha ucuz olduğunu söylüyor. Ek olarak otomobil üreticileri uzun süredir aynı platformları birden fazla modelde kullanıyorlar, ancak bu strateji elektrikli araçlarda daha da iyi çalışıyor çünkü bu otomobillerde içten yanmalı araçlara göre çok daha az parça bulunuyor.

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Elektrikli araç fiyatları bu yıl daha da düşecek