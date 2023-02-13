Elektrikli araç fiyatları benzinli araçlardan daha ucuz olacak

Tesla, General Motors, Ford Motor ve onların pil tedarikçilerinde, seri üretimden kaynaklanan maliyet düşüşü devam ederken Volkswagen, Nissan ve Hyundai gibi şirketler daha fazla elektrikli araçla piyasadaki rekabeti artırıyor. Artan rekabet ise fiyatların düşmesine neden oluyor. Bu arada Kelley Blue Book verilerine göre 2022'nin sonunda bir elektrikli aracın ortalama fiyatının 61.488 dolar, tüm binek otomobiller ve pick-up’lar için ortalama fiyatın ise 49.507 dolar olduğunu ifade edelim.
Elektrikli araç fiyatları düşmeye devam edecek
Pillerde kullanılan lityumun fiyatı, Kasım ayındaki zirvesinden bu yana yüzde 20 düştü. Kobalt, kısmen otomobil üreticilerinin etkisiyle Mayıs ayından bu yana yarı yarıya düşmüş durumda. Yeni pil üretim tesisleriyle pil bakımından maliyetler düşmeye devam edecek. Elbette elektrikli araç fiyatlarını düşüren tek şey verilen teşvikler ve malzeme fiyatlarının düşmesi değil. Kelley Blue Book'a göre elektrikli araç satışları hızla artarken otomobil üreticileri bunları inşa etme ve üretme konusunda giderek daha iyi hale geliyor.
Otomobil yöneticileri, yeni elektrikli modeller tasarlamanın ve üretmenin benzinle çalışan modellere göre daha kolay ve daha ucuz olduğunu söylüyor. Ek olarak otomobil üreticileri uzun süredir aynı platformları birden fazla modelde kullanıyorlar, ancak bu strateji elektrikli araçlarda daha da iyi çalışıyor çünkü bu otomobillerde içten yanmalı araçlara göre çok daha az parça bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah