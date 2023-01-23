Türkiye'de satılan elektrikli otomobil fiyatları (Ocak 2023)

İşte güncel sıfır elektrikli otomobil fiyatları 🔽

Elektrikli otomobile gerek yok, bana mini elektrikli araba da yeter derseniz Citroen Ami'yi tercih edebilirsiniz. 6 kW elektrik motoruyla 45 km/s son hıza çıkabilen mini elektrikli araç Citroen Ami'nin güncel fiyatı 241.000 TL.

Fiat 2023 fiyat listesi: Sıfır Fiat fiyatları 1 hf. önce eklendi

2023 yılında Türkiye'de satışa sunulması beklenen elektrikli arabalar 🚗

Bu yıl Türkiye'nin yerli otomobili Togg C-SUV da dahil olmak üzere pek çok elektrikli otomobilin ülkemizde satışa sunulması bekleniyor. Bunlar arasında şu araçlar var: