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    Türkiye'de satılan elektrikli otomobil fiyatları (Ocak 2023)

    Türkiye'de satılan elektrikli araba ve araç fiyatlarını listeledik. Tıklayın, Ocak 2023'te pahalıdan en ucuza elektrikli otomobil fiyatları ne kadar öğrenin.    
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    elektrikli otomobil fiyatları 2023 Tam Boyutta Gör
    Türkiye'de satılan elektrikli araba modelleri günden güne artıyor. Alınan yüksek vergiler nedeniyle ülkemizde yeni bir araç sahibi olmak fazlasıyla zor olsa da sıfır elektrikli otomobil fiyatları merak ediliyor. Peki Türkiye'deki satılık elektrikli araç fiyatları kaç TL? Gelin Türkiye'deki en ucuz elektrikli araba Opel Corsa-e fiyatlarından başlayarak güncel elektrikli araç fiyat listesine yakından bakalım.

    İşte güncel sıfır elektrikli otomobil fiyatları 🔽

    Elektrikli araba fiyat listesi 💰
    Model Menzil (WLTP) Fiyat
    Renault Zoe 80 kW (2022MY) 395 km 876.000 TL
    Hyundai Kona Elektrik 100 kW (2022MY) 305 km 910.000 TL
    Hyundai Kona Elektrik 150 kW Progressive (2022MY) 484 km 1.319.000 TL
    Hyundai Ioniq 5 125 kW 4x2 Progressive (2022MY) 384 km 1.739.000 TL
    Hyundai Ioniq 5 225 kW 4x4 Progressive (2022MY) 430 km 2.155.200 TL
    Citroen e-C4 100 kW (2023MY) 350 km 901.500 TL
    Citroen e-C4X 100 kW (2022MY) 360 km 909.000 TL
    Opel Corsa-e 100 kW Ultimate (2023MY) 350 km 849.900 TL
    Opel Mokka-e 100 kW Ultimate (2023MY) 327 km 909.900 TL
    Seres 3 120 kW (2022MY) 310 km 1.121.250 TL
    Skywell ET5 150 kW Premium Line (2022MY) 460 km 1.299.000 TL
    Skywell ET5 150 kW Premium Plus (2022MY) 460 km 1.559.000 TL
    MINI Cooper SE Inspired 135 kW (2022MY) 234 km 918.958 TL
    Subaru Solterra e-Xtreme 160 kW (2022MY) 466 km 1.732.699 TL
    Subaru Solterra e-Xclusive 160 kW (2022MY) 419 km 1.831.389 TL
    Subaru Solterra e-Xcellent 160 kW (2022MY) 416 km 1.928.378 TL
    Subaru Solterra e-Xcellent (siyah tavan) 160 kW 416 km 1.953.378 TL
    Volvo XC40 Recharge P6 Ultimate 170 kW (2023MY) 420 km 1.846.222 TL
    Volvo C40 Recharge P6 Ultimate 170 kw (2023MY) 435 km 1.883.982 TL
    Volvo C40 Recharge P8 Ultimate 300 kW (2023MY) 447 km 2.072.493 TL
    Jaguar I-Pace SE 294 kW (2022MY) 408 - 470 km 3.015.270 TL
    Jaguar I-Pace HSE 294 kW (2022MY) 408 - 470 km 3.278.137 TL
    BMW i4 eDrive40 253 kW (2023MY) 590 km 2.878.000 TL
    BMW i4 M50 405 kW (2023MY) 521 km 3.727.500 TL
    BMW i7 xDrive60 Pure Excellence 405 kW (2023MY) 590-626 km 6.622.000 TL
    BMW i7 xDrive60 M Excellence 405 kW (2023MY) 590-626 km 6.806.800 TL
    BMW iX3 eDrive20 120 kW (2023MY) 460 km 2.706.700 TL
    BMW iX3 eDrive30 213 kW (2023MY) - 3.228.800 TL
    BMW iX xDrive40 First Edition Essence 243 kW (2023MY) 425 km 3.845.700 TL
    BMW iX xDrive40 First Edition Sport 243 kW (2023MY) 425 km 3.872.600 TL
    Mercedes EQA 350 218 kW (2022MY) 422 km 2.060.500 TL
    Mercedes EQB 350 215 kW (2022MY) 407 km 2.160.500 TL
    Mercedes EQC 400 300 kW (2022MY) 403 km 2.940.000 TL
    Mercedes EQE 350 4MATIC 215 kW (2022MY) 559 km 3.342.600 TL
    Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ 460 kW (2022MY) 472 km 4.887.500 TL
    Mercedes EQS 580 4MATIC 385 kW (2022MY) 638 km 5.861.500 TL
    Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ 490 kW (2022MY) 580 km 6.346.000 TL
    Kia EV6 Prestige Long Range 170 kW 4x2 (2022MY) 528 km 2.270.000 TL
    Kia EV6 Prestige Long Range 239 kW 4x4 (2022MY) 506 km 2.370.000 TL
    Kia EV6 GT-Line Long Range 239 kW 4x4 (2022MY) 506 km 2.520.000 TL
    Kia EV6 GT 430 kW 4x4 (2022MY) 424 km 2.850.000 TL
    Kia Niro EV 150 kW Prestige (2022MY) 460 km 1.710.000 TL
    Audi e-tron Advanced 55 Quattro 300 kW (2022MY) 440 km 3.167.967 TL
    Audi e-tron S-Line 55 Quattro 300 kW (2022MY) 440 km 3.217.244 TL
    Audi e-tron Sportback Advanced 55 Quattro 300 kW 452 km 3.246.886 TL
    Audi e-tron Sportback S-Line 55 Quattro 300 kW 452 km 3.296.163 TL
    Audi e-tron GT Quattro 350 kW 488 km 4.365.790 TL
    Audi RS e-tron GT Quattro 440 kW 472 km 6.086.815 TL

    Elektrikli otomobile gerek yok, bana mini elektrikli araba da yeter derseniz Citroen Ami'yi tercih edebilirsiniz. 6 kW elektrik motoruyla 45 km/s son hıza çıkabilen mini elektrikli araç Citroen Ami'nin güncel fiyatı 241.000 TL.

    Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobil fiyatı ne kadar 💰

    en ucuz elektrikli otomobil Tam Boyutta Gör
    Ocak 2023 itibarıyla Opel Corsa-e, 849.900 TL'lik liste fiyatıyla Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Uzun bir süredir bu unvan Renault ZOE'ye aitti. Corsa-e, 100 kW elektrik motoruyla %10 ÖTV diliminde yer alıyor. Opel Corsa-e, 50 kWsa'lik bataryası ile WLTP'ye göre 350 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor.

    2023 yılında Türkiye'de satışa sunulması beklenen elektrikli arabalar 🚗

    Bu yıl Türkiye'nin yerli otomobili Togg C-SUV da dahil olmak üzere pek çok elektrikli otomobilin ülkemizde satışa sunulması bekleniyor. Bunlar arasında şu araçlar var:

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    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

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    ChelseaNy 1 gün önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 4 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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