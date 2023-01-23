Türkiye'de satılan elektrikli otomobil fiyatları (Ocak 2023)

- Elektrikli araba fiyat listesi 💰
- Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobil fiyatı ne kadar 💰
- 2023 yılında Türkiye'de satışa sunulması beklenen elektrikli arabalar 🚗
- Yorumlar
İşte güncel sıfır elektrikli otomobil fiyatları 🔽
|Model
|Menzil (WLTP)
|Fiyat
|Renault Zoe 80 kW (2022MY)
|395 km
|876.000 TL
|Hyundai Kona Elektrik 100 kW (2022MY)
|305 km
|910.000 TL
|Hyundai Kona Elektrik 150 kW Progressive (2022MY)
|484 km
|1.319.000 TL
|Hyundai Ioniq 5 125 kW 4x2 Progressive (2022MY)
|384 km
|1.739.000 TL
|Hyundai Ioniq 5 225 kW 4x4 Progressive (2022MY)
|430 km
|2.155.200 TL
|Citroen e-C4 100 kW (2023MY)
|350 km
|901.500 TL
|Citroen e-C4X 100 kW (2022MY)
|360 km
|909.000 TL
|Opel Corsa-e 100 kW Ultimate (2023MY)
|350 km
|849.900 TL
|Opel Mokka-e 100 kW Ultimate (2023MY)
|327 km
|909.900 TL
|Seres 3 120 kW (2022MY)
|310 km
|1.121.250 TL
|Skywell ET5 150 kW Premium Line (2022MY)
|460 km
|1.299.000 TL
|Skywell ET5 150 kW Premium Plus (2022MY)
|460 km
|1.559.000 TL
|MINI Cooper SE Inspired 135 kW (2022MY)
|234 km
|918.958 TL
|Subaru Solterra e-Xtreme 160 kW (2022MY)
|466 km
|1.732.699 TL
|Subaru Solterra e-Xclusive 160 kW (2022MY)
|419 km
|1.831.389 TL
|Subaru Solterra e-Xcellent 160 kW (2022MY)
|416 km
|1.928.378 TL
|Subaru Solterra e-Xcellent (siyah tavan) 160 kW
|416 km
|1.953.378 TL
|Volvo XC40 Recharge P6 Ultimate 170 kW (2023MY)
|420 km
|1.846.222 TL
|Volvo C40 Recharge P6 Ultimate 170 kw (2023MY)
|435 km
|1.883.982 TL
|Volvo C40 Recharge P8 Ultimate 300 kW (2023MY)
|447 km
|2.072.493 TL
|Jaguar I-Pace SE 294 kW (2022MY)
|408 - 470 km
|3.015.270 TL
|Jaguar I-Pace HSE 294 kW (2022MY)
|408 - 470 km
|3.278.137 TL
|BMW i4 eDrive40 253 kW (2023MY)
|590 km
|2.878.000 TL
|BMW i4 M50 405 kW (2023MY)
|521 km
|3.727.500 TL
|BMW i7 xDrive60 Pure Excellence 405 kW (2023MY)
|590-626 km
|6.622.000 TL
|BMW i7 xDrive60 M Excellence 405 kW (2023MY)
|590-626 km
|6.806.800 TL
|BMW iX3 eDrive20 120 kW (2023MY)
|460 km
|2.706.700 TL
|BMW iX3 eDrive30 213 kW (2023MY)
|-
|3.228.800 TL
|BMW iX xDrive40 First Edition Essence 243 kW (2023MY)
|425 km
|3.845.700 TL
|BMW iX xDrive40 First Edition Sport 243 kW (2023MY)
|425 km
|3.872.600 TL
|Mercedes EQA 350 218 kW (2022MY)
|422 km
|2.060.500 TL
|Mercedes EQB 350 215 kW (2022MY)
|407 km
|2.160.500 TL
|Mercedes EQC 400 300 kW (2022MY)
|403 km
|2.940.000 TL
|Mercedes EQE 350 4MATIC 215 kW (2022MY)
|559 km
|3.342.600 TL
|Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ 460 kW (2022MY)
|472 km
|4.887.500 TL
|Mercedes EQS 580 4MATIC 385 kW (2022MY)
|638 km
|5.861.500 TL
|Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ 490 kW (2022MY)
|580 km
|6.346.000 TL
|Kia EV6 Prestige Long Range 170 kW 4x2 (2022MY)
|528 km
|2.270.000 TL
|Kia EV6 Prestige Long Range 239 kW 4x4 (2022MY)
|506 km
|2.370.000 TL
|Kia EV6 GT-Line Long Range 239 kW 4x4 (2022MY)
|506 km
|2.520.000 TL
|Kia EV6 GT 430 kW 4x4 (2022MY)
|424 km
|2.850.000 TL
|Kia Niro EV 150 kW Prestige (2022MY)
|460 km
|1.710.000 TL
|Audi e-tron Advanced 55 Quattro 300 kW (2022MY)
|440 km
|3.167.967 TL
|Audi e-tron S-Line 55 Quattro 300 kW (2022MY)
|440 km
|3.217.244 TL
|Audi e-tron Sportback Advanced 55 Quattro 300 kW
|452 km
|3.246.886 TL
|Audi e-tron Sportback S-Line 55 Quattro 300 kW
|452 km
|3.296.163 TL
|Audi e-tron GT Quattro 350 kW
|488 km
|4.365.790 TL
|Audi RS e-tron GT Quattro 440 kW
|472 km
|6.086.815 TL
Elektrikli otomobile gerek yok, bana mini elektrikli araba da yeter derseniz Citroen Ami'yi tercih edebilirsiniz. 6 kW elektrik motoruyla 45 km/s son hıza çıkabilen mini elektrikli araç Citroen Ami'nin güncel fiyatı 241.000 TL.
Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobil fiyatı ne kadar 💰
2023 yılında Türkiye'de satışa sunulması beklenen elektrikli arabalar 🚗
Bu yıl Türkiye'nin yerli otomobili Togg C-SUV da dahil olmak üzere pek çok elektrikli otomobilin ülkemizde satışa sunulması bekleniyor. Bunlar arasında şu araçlar var:
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2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?
Fiyatta üçe katlanıyor tabii....