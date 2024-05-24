Elektrikli araçların bataryası ne sıklıkla değişiyor? İşte araştırmanın sonuçları

- Araçların ortalama %2,5'nin bataryası değişti
- Yeni elektrikli araçların pilleri daha uzun süre dayanıyor
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Araçların ortalama %2,5'nin bataryası değişti
Recurrent Auto, 20.000'den fazla elektrikli aracı inceleyerek, araçların ortalama %2,5'inin bataryalarını değiştirdiğini tespit etti. Doğal olarak daha eski araçlarda batarya değiştirme sıklığının daha yüksek olduğu ortaya kondu. Recurrent'in daha eski bir çalışmasında bu oran %1,5 olarak belirlenmişti.
Yeni çalışma, 2015'ten önce üretilen elektrikli araçlar için batarya değiştirme oranının %13 olduğunu, 2016 ve sonrası araçlar için ise bu oranın %1'in altında olduğunu söylüyor. Araştırmaya dahil edilen en eski elektrikli araçlar 2011 yılına ait ve bu araçların %30'unun bataryasının değiştirildiği belirtiliyor. Ancak bu değişimlerin tek gerekçesi pillerin yaşı değil, birçok faktör rol oynuyor.
Yeni elektrikli araçların pilleri daha uzun süre dayanıyor
Piller doğal olarak zamanla bozunma eğilimi gösteriyor. Ancak pillerin çalışma koşulları da ömrüne etki ediyor. Eski otomobillerdeki termal yönetim sistemleri modern araçlar kadar iyi olmadığı için, aşırı sıcaklığa maruz kalan pillerin ömrü çok daha çabuk bitebiliyor. Aynı zamanda daha gelişmiş kimyaya sahip yeni pil hücreleri, daha yüksek şarj döngüsü sunabiliyor.
Recurrent ayrıca, batarya paketlerinin 2015 ile 2022 arasında %122 oranında büyüdüğünü buldu. Bu, yeni araçların başlangıçta daha fazla pil kapasitesine sahip olduğu ve kapasitelerini zamanla kaybetseler bile değiştirme ihtiyacı duymadan çok daha uzun süre dayanacağı anlamına geliyor.
Termal yönetim sistemleri ve pil kimyaları geliştikçe bataryaların ömrü artmaya devam edecek. Bununla beraber, çok daha uzun ömürlü lityum demir fosfat pillerin yaygınlaşması ve katı hal pilleri gibi yeni tip pillerin piyasaya çıkması bu gelişimi hızlandırabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.