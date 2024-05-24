Elektrikli araçların bataryası ne sıklıkla değişiyor? İşte araştırmanın sonuçları

Tam Boyutta Gör Elektrikli araç sahibi olmak isteyenlerin en büyük çekincelerinden biri, batarya ömrü konusu. Elektrikli otomobillerin en pahalı bileşeni olan bataryalara bir zarar gelmesi veya ömrünü doldurması durumunda onbinlerce dolarlık değiştirme masrafıyla karşı karşıya kalınıyor. Peki bu bataryalar gerçekten dayanıksız ve sürekli değiştirilmeleri mi gerekiyor? Yakın zamanda gerçekleştirilen bir araştırma, özellikle yeni elektrikli araçlarda bunun doğru olmadığını ortaya koyuyor.

Araçların ortalama %2,5'nin bataryası değişti

Recurrent Auto, 20.000'den fazla elektrikli aracı inceleyerek, araçların ortalama %2,5'inin bataryalarını değiştirdiğini tespit etti. Doğal olarak daha eski araçlarda batarya değiştirme sıklığının daha yüksek olduğu ortaya kondu. Recurrent'in daha eski bir çalışmasında bu oran %1,5 olarak belirlenmişti.

Yeni çalışma, 2015'ten önce üretilen elektrikli araçlar için batarya değiştirme oranının %13 olduğunu, 2016 ve sonrası araçlar için ise bu oranın %1'in altında olduğunu söylüyor. Araştırmaya dahil edilen en eski elektrikli araçlar 2011 yılına ait ve bu araçların %30'unun bataryasının değiştirildiği belirtiliyor. Ancak bu değişimlerin tek gerekçesi pillerin yaşı değil, birçok faktör rol oynuyor.

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Yeni elektrikli araçların pilleri daha uzun süre dayanıyor

Piller doğal olarak zamanla bozunma eğilimi gösteriyor. Ancak pillerin çalışma koşulları da ömrüne etki ediyor. Eski otomobillerdeki termal yönetim sistemleri modern araçlar kadar iyi olmadığı için, aşırı sıcaklığa maruz kalan pillerin ömrü çok daha çabuk bitebiliyor. Aynı zamanda daha gelişmiş kimyaya sahip yeni pil hücreleri, daha yüksek şarj döngüsü sunabiliyor.

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Recurrent ayrıca, batarya paketlerinin 2015 ile 2022 arasında %122 oranında büyüdüğünü buldu. Bu, yeni araçların başlangıçta daha fazla pil kapasitesine sahip olduğu ve kapasitelerini zamanla kaybetseler bile değiştirme ihtiyacı duymadan çok daha uzun süre dayanacağı anlamına geliyor.

Termal yönetim sistemleri ve pil kimyaları geliştikçe bataryaların ömrü artmaya devam edecek. Bununla beraber, çok daha uzun ömürlü lityum demir fosfat pillerin yaygınlaşması ve katı hal pilleri gibi yeni tip pillerin piyasaya çıkması bu gelişimi hızlandırabilir.

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Elektrikli araçların bataryası ne sıklıkla değişiyor?