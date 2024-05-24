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    Anlık Bildirim

    Elektrikli araçların bataryası ne sıklıkla değişiyor? İşte araştırmanın sonuçları

    Elektrikli araç sahibi olmak isteyenlerin en büyük korkularından biri, batarya ömrü konusu. Elektrikli otomobillerin en pahalı bileşeni olan piller ne sıklıkla değişiyor? İşte araştırmanın sonuçları. 
    Elektrikli araçların bataryası ne sıklıkla değişiyor? Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç sahibi olmak isteyenlerin en büyük çekincelerinden biri, batarya ömrü konusu. Elektrikli otomobillerin en pahalı bileşeni olan bataryalara bir zarar gelmesi veya ömrünü doldurması durumunda onbinlerce dolarlık değiştirme masrafıyla karşı karşıya kalınıyor. Peki bu bataryalar gerçekten dayanıksız ve sürekli değiştirilmeleri mi gerekiyor? Yakın zamanda gerçekleştirilen bir araştırma, özellikle yeni elektrikli araçlarda bunun doğru olmadığını ortaya koyuyor.

    Araçların ortalama %2,5'nin bataryası değişti

    Recurrent Auto, 20.000'den fazla elektrikli aracı inceleyerek, araçların ortalama %2,5'inin bataryalarını değiştirdiğini tespit etti. Doğal olarak daha eski araçlarda batarya değiştirme sıklığının daha yüksek olduğu ortaya kondu. Recurrent'in daha eski bir çalışmasında bu oran %1,5 olarak belirlenmişti.

    Yeni çalışma, 2015'ten önce üretilen elektrikli araçlar için batarya değiştirme oranının %13 olduğunu, 2016 ve sonrası araçlar için ise bu oranın %1'in altında olduğunu söylüyor. Araştırmaya dahil edilen en eski elektrikli araçlar 2011 yılına ait ve bu araçların %30'unun bataryasının değiştirildiği belirtiliyor. Ancak bu değişimlerin tek gerekçesi pillerin yaşı değil, birçok faktör rol oynuyor.

    Elektrikli araçların bataryası ne sıklıkla değişiyor? Tam Boyutta Gör

    Yeni elektrikli araçların pilleri daha uzun süre dayanıyor

    Piller doğal olarak zamanla bozunma eğilimi gösteriyor. Ancak pillerin çalışma koşulları da ömrüne etki ediyor. Eski otomobillerdeki termal yönetim sistemleri modern araçlar kadar iyi olmadığı için, aşırı sıcaklığa maruz kalan pillerin ömrü çok daha çabuk bitebiliyor. Aynı zamanda daha gelişmiş kimyaya sahip yeni pil hücreleri, daha yüksek şarj döngüsü sunabiliyor.

    Recurrent ayrıca, batarya paketlerinin 2015 ile 2022 arasında %122 oranında büyüdüğünü buldu. Bu, yeni araçların başlangıçta daha fazla pil kapasitesine sahip olduğu ve kapasitelerini zamanla kaybetseler bile değiştirme ihtiyacı duymadan çok daha uzun süre dayanacağı anlamına geliyor. 

    Termal yönetim sistemleri ve pil kimyaları geliştikçe bataryaların ömrü artmaya devam edecek. Bununla beraber, çok daha uzun ömürlü lityum demir fosfat pillerin yaygınlaşması ve katı hal pilleri gibi yeni tip pillerin piyasaya çıkması bu gelişimi hızlandırabilir. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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