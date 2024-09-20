Şarj edilebilir hibrit (PHEV) otomobillere de 20 servis şartı getirildi!

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Tam Boyutta Gör Yine gece yarısı bir kararla işlerin değiştiği bir sabaha uyandık. Elektrikli otomobiller için geçerli olan 20 servis şartı dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile PHEV yani şarj edilebilir hibrit otomobillere de getirildi.

Bilindiği üzere Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) dışındaki ülkelerden - aslında doğrudan Çin diyebiliriz - ithal edilen elektrikli otomobiller için ithalatçının bizzat kendisinin 7 bölgede en az 20 servis açma zorunluluğu getirilmişti. Hatırlanacak olursa bu karar Çinli markaları ilave gümrük vergisi kararından daha çok zorlamıştı.

Bu karar artık PHEV yani şarj edilebilir hibrit otomobiller için de geçerli. 30 gün sonra yürürlüğe girecek yeni karar ile "bazı elektrikli araçların ithaline ilişkin tebliğ" ifadesi "bazı elektrikli ve haricen şarj edilebilir hibrit araçların ithaline ilişkin tebliğ" olarak değiştirildi. Bu karara standart şarj edilebilir hibrit otomobillerin yanı sıra EREV olarak adlandırılan, içten yanmalı motorun tahrik yerine jeneratör görevi gördüğü araçları da dahil edebiliriz.

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Çok değil kısa süre önce BYD'nin yatırım kararı sonrası PHEV araçlara yönelik bir ÖTV indirimi gelmişti. Görünen o ki MG'nin yatırım yapmadan HS modeliyle bu indirimden yararlanması işleri değiştirdi. Elbette bu durum sadece MG'yi değil DFSK'nın E5 modelini ve Lynk & Co'nun 01 modelini de etkileyecek. BYD ise yatırım teşvik belgesi alması halinde bu karardan muaf tutulacak.

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Şarj edilebilir hibritlere (PHEV) de 20 servis şartı getirildi