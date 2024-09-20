Şarj edilebilir hibrit (PHEV) otomobillere de 20 servis şartı getirildi!

Bilindiği üzere Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) dışındaki ülkelerden - aslında doğrudan Çin diyebiliriz - ithal edilen elektrikli otomobiller için ithalatçının bizzat kendisinin 7 bölgede en az 20 servis açma zorunluluğu getirilmişti. Hatırlanacak olursa bu karar Çinli markaları ilave gümrük vergisi kararından daha çok zorlamıştı.
Çok değil kısa süre önce BYD'nin yatırım kararı sonrası PHEV araçlara yönelik bir ÖTV indirimi gelmişti. Görünen o ki MG'nin yatırım yapmadan HS modeliyle bu indirimden yararlanması işleri değiştirdi. Elbette bu durum sadece MG'yi değil DFSK'nın E5 modelini ve Lynk & Co'nun 01 modelini de etkileyecek. BYD ise yatırım teşvik belgesi alması halinde bu karardan muaf tutulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...