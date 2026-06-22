Yeni Renault Megane E-Tech tanıtıldı: Türkiye'ye geliş tarihi açıklandı

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Tam Boyutta Gör Renault, elektrikli hatchback modeli Megane E-Tech Electric'i kapsamlı bir makyaj operasyonuyla yeniledi. Tasarımından bataryasına, şarj teknolojilerinden dijital donanımlarına kadar birçok alanda güncellenen model, artık daha fazla menzil ve daha hızlı şarj olanı sunuyor.

Yeni Megane E-Tech modelinin 2026 yılının son çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacağı açıklandı.

Tasarım daha sportif hale geldi

2022 yılında satışa çıkan Megane E-Tech Electric'in güncellenen versiyonu, Renault'nun yeni tasarım dilini benimseyerek daha güçlü bir görünüme kavuştu. Ön bölümde farlar dışında neredeyse tüm parçalar yenilenirken gövde rengindeki tampon bölümü büyütüldü ve kareli bayrak deseninden ilham alan sekiz parçalı yeni LED gündüz farları kullanıldı. Parlak siyah kapalı ön ızgara ve kaputun altına taşınan Renault logosu da otomobilin daha dinamik görünmesini sağlıyor.

Arka tarafta ise tam genişlikte uzanan stop lambaları korunurken artık dış lens kullanılmayan üç boyutlu yeni bir tasarıma geçildi. Daha büyük batarya nedeniyle otomobilin yüksekliği 20 mm artarken yeniden tasarlanan arka tampon ve daha geniş ön görünüm sayesinde Megane'ın yola daha sağlam basan karakteri güçlendirildi. Buna karşın model, gizli kapı kolları, uzun aks mesafesi ve 19 ile 20 inç jant seçenekleri gibi karakteristik tasarım unsurlarını koruyor.

İki donanım seviyesiyle geliyor

Tam Boyutta Gör Yeni Megane E-Tech Electric Techno ve Esprit Alpine olmak üzere iki donanım seviyesiyle sunulacak. Techno versiyonu gövde renginde ön tampon detayları ve yeni 19 inç alaşım jantlarla gelirken isteğe bağlı olarak 20 inç jant da tercih edilebiliyor. Esprit Alpine ise standart 20 inç jantlar, kendine özgü dış tasarım detayları ve daha sportif görünümüyle serinin en üst versiyonu olarak konumlanıyor.

İç mekanda ise Techno versiyonunda daha kaliteli TEP kaplamalar, isteğe bağlı elektrikli koltuklar ve ahşap veya desenli dekor seçenekleri bulunuyor. Esprit Alpine ise gri-mavi geçişli kapı panelleri ve sportif iç mekan detaylarıyla ayrışıyor. Ayrıca kişiselleştirilebilen LED ambiyans aydınlatması da standart teknolojiler arasında yer alıyor.

Yeni LFP batarya ile menzil 500 kilometreye çıktı

Renault'nun en önemli yeniliklerinden biri ise güç aktarım sisteminde gerçekleşti. Yeni Megane E-Tech Electric, nadir toprak elementi kullanmayan 220 beygir güç ve 300 Nm tork üreten senkron elektrik motorunu korurken batarya tarafında önemli bir güncelleme aldı.

Model artık 67 kWh kullanılabilir kapasiteye sahip LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya ile geliyor. Yeni nesil Cell-to-Pack (C2P) mimarisi kullanan ve 232 pouch hücreden oluşan batarya paketi yüzde 53 paketleme verimliliği sunuyor. Böylece önceki 60 kWh bataryaya kıyasla WLTP menzili 460 kilometreden 500 kilometreye yükseliyor.

Şarj tarafında da iyileştirmeler yapılmış durumda. DC hızlı şarj gücü 130 kW'tan 165 kW'a yükselirken yüzde 15'ten yüzde 80'e şarj süresi yaklaşık 24 dakikaya düşüyor.

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Modelde standart 11 kW AC, opsiyonel olarak ise 22 kW çift yönlü AC şarj desteği sunuluyor. V2L sayesinde 220 volt cihazlar 3.700 W'a kadar araç bataryasından beslenebilirken desteklenen pazarlarda V2G teknolojisiyle şebekeye enerji aktarımı da mümkün oluyor. Isı pompası ve batarya ön koşullandırma sistemi de standart donanımlar arasında yer alıyor.

Gemini yapay zeka desteği ve gelişmiş bağlantı özellikleri

Tam Boyutta Gör Kabin tarafında Renault'nun 12,3 inç dijital gösterge paneli ile 12 inç multimedya ekranından oluşan OpenR sistemi korunuyor. Google tabanlı OpenR Link işletim sistemi artık Google Gemini desteğine hazırlanıyor. Böylece sürücüler doğal konuşma diliyle araç fonksiyonlarını kontrol edebilecek ve daha gelişmiş sesli komut deneyimi yaşayabilecek.

Google Maps'in elektrikli araçlara özel rota planlayıcısı şarj duraklarını otomatik hesaplayabiliyor. Google Play üzerinden erişilebilen uygulama sayısı 100'ü aşarken, araç üç yıl boyunca aylık 2 GB dahili mobil veri paketiyle geliyor.

Bunun yanında sürücü tanıma sistemi, yüz tanıma sayesinde koltuk pozisyonu ve multimedya tercihlerini otomatik yükleyebiliyor. Yeni Smart Mode ise sürüş stiline göre Eco, Comfort ve Sport modları arasında kendiliğinden geçiş yaparak hem performans hem de enerji verimliliğini optimize ediyor.

30'dan fazla sürüş destek sistemi sunuyor

Tam Boyutta Gör Yeni Megane E-Tech Electric'te 30'un üzerinde sürüş destek sistemi bulunuyor. Güncellenen akıllı adaptif hız sabitleyici, şeritlerdeki araçları daha gelişmiş şekilde algılayabiliyor. Gösterge panelindeki çevre görüntüsü artık kamyonları ve yol çizgilerini de daha gerçekçi biçimde gösterirken, sürücünün tepki vermemesi durumunda aracı güvenli şekilde durdurabilen acil duruş asistanı da sisteme eklendi.

Teknik özellikler

Yeni Renault Megane E-Tech Electric, 4.200 mm uzunluk, 1.782 mm genişlik ve 1.522 mm yükseklik ölçülerine sahip. 2.685 mm aks mesafesi, 440 litrelik bagaj hacmi ve koltuklar yatırıldığında 1.332 litreye ulaşan yükleme alanı sunan modelin boş ağırlığı 1.772 kg olarak açıklanıyor.

Önden çekişli otomobilde görev yapan 160 kW (220 hp) elektrik motoru 300 Nm tork üretiyor. 67 kWh LFP batarya ile 500 kilometreye kadar WLTP menzili sunan modelin azami hızı 160 km/s, 0-50 km/s hızlanması 3,4 saniye, 0-100 km/s hızlanması ise 7,6 saniye olarak veriliyor.

Yeni Renault Megane E-Tech fiyatı

Renault, yeni Megane E-Tech'in resmi satış fiyatını henüz açıklamadı. Şirket, başlangıç fiyatının mevcut modelden daha yüksek olmayacağını belirtirken İngiltere'de satılan mevcut Megane E-Tech'in 1.500 sterlinlik elektrikli araç teşviki dahil başlangıç fiyatı 31.295 sterlin seviyesinde bulunuyor. Renault ayrıca yeni modelin daha yüksek tutarlı teşvikten yararlanması halinde fiyatın 30.000 sterlinin altına inebileceğini ifade ediyor.

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