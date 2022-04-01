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Toyota, elektrikli crossover modeli bZ4X'in Avrupa versiyonuna ilişkin teknik detayları paylaştı. Buna göre, Toyota bZ4X'in menzili öngörülen değerlerden biraz daha yüksek.

Daha spesifik bakacak olursak, bZ4X'in sürüş menziline yönelik ilk beklentiler önden çekişli versiyon için 500 kilometre, dört tekerlekten çekişli versiyon için de 460 kilometre şeklinde açıklanmıştı. Ancak Toyota'nın bugün paylaştığı verilere göre elektrikli crossover'ın doğrulanmış WLTP menzili sırasıyla 516 kilometre ve 470 kilometre olarak açıklandı. Enerji tüketim verileri ise sırasıyla 14.3 kWsa/100 km ve 15.8 kWsa/100 km.

Elektrikli Toyota bZ4X'in önden çekişli versiyonunda 71.4 kWsa, dört tekerlekten çekişli versiyonunda 72.8 kWsa kapasiteli batarya paketi bulunuyor. Her ikisi de 6.6 kW AC şarj ve 150 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğine sahip. Şarj süreleri belirtilmemiş ancak Toyota, daha önce 71.4 kWsa'lik bataryanın maksimum şarj hızında 30 dakikada yüzde 80 dolum seviyesine ulaştığını açıklamıştı.

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Performans tarafına baktığımızda, önden çekişli Toyota bX4X'in 204 PS güç ve 265 Nm tork üreten bir elektrik motoruna sahip olduğunu görüyoruz. Bu da elektrikli crossover'ın 0-100 km/s hızlanmasını 8.4 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Dört tekerlekten çekişli versiyon ise 218 PS toplam güç ve 336 Nm tork sunuyor. Bu versiyonun 0-100 km/s verisi de 7.7 saniye olarak açıklandı.

Toyota bZ4X'in Avrupa'daki ilk teslimatları bu yaz başlayacak. Türkiye'ye gelmesi bu yıl için pek mümkün görünmüyor ancak 2023'te gelme ihtimali olabilir.

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Elektrikli Toyota bZ4X'in Avrupa teslimatları bu yaz başlayacak