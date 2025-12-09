Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Küresel bir danışmanlık şirketi olan EY'nin yayımladığı son rapora göre benzin vb. içten yanmalı motora sahip araçlar yeniden popülerlik kazanmaya başladı. Elektrikli araçlara geçişin beklenenden yavaş ilerlemesi sebebiyle gerçekleşen politika değişikliklerinin bunda önemli rol oynadığı belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, benzinli araçların satışını kolaylaştırmak için Biden döneminde sıkılaştırılan yakıt, emisyon vb. verimlilik kurallarını gevşetmeyi önerdi. Öte yandan Avrupa Birliği'nin de 2035'e yönelik içten yanmalı motor yasağını yumuşatmaya hazırlandığı konuşuluyor.

EY'nin raporuna göre bu politika değişiklikleri, elektrikli araçlara geçişin hükümetlerin beklediği kadar hızlı ilerlemediğini ortaya koyuyor. Çin, küresel elektrikli araç pazarının en büyük paydaşı durumunda ve insanlar elektrikli araç almaya devam ediyor. Ancak EY, Çinli müşterilerin aracın elektrikli olup olmamasından çok sunduğu dijital özelliklere dikkat ettiklerini belirtiyor.

Mercedes, LG ile 1,4 milyar dolarlık batarya anlaşması imzaladı 12 sa. önce eklendi

Rapora göre, önümüzdeki iki yıl içerisinde sıfır veya ikinci el bir araç almayı planlayanların yarısı tercihini benzinli bir modelden yana kullanacak. Bu oran geçen yıla göre 13 puan artmış durumda. Diğer yandan, elektrikli araç satın almak isteyenlerin oranı yüzde 14'e, hibrit isteyenlerin oranı ise yüzde 16'ya geriledi. Elektrikli araçla ilgilenenlerin yüzde 36'sı da karşılıklı tarifeler ve politika değişiklikleri nedeniyle kararını ertelemeyi düşünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

EY: Dünya genelinde benzinli motorlara ilgi yeniden artıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: