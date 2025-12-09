Giriş
    EY: Dünya genelinde benzinli motorlara ilgi yeniden artıyor

    Rapora göre; son dönemdeki politika değişiklikleri, ticaret savaşları ve şarj altyapısına dair soru işaretleri, birçok müşterinin elektrikli araç yerine benzinliyi tercih etmesine yol açıyor.

    EY: Dünya genelinde benzinli motorlara ilgi yeniden artıyor
    Küresel bir danışmanlık şirketi olan EY'nin yayımladığı son rapora göre benzin vb. içten yanmalı motora sahip araçlar yeniden popülerlik kazanmaya başladı. Elektrikli araçlara geçişin beklenenden yavaş ilerlemesi sebebiyle gerçekleşen politika değişikliklerinin bunda önemli rol oynadığı belirtiliyor.

    ABD Başkanı Donald Trump, benzinli araçların satışını kolaylaştırmak için Biden döneminde sıkılaştırılan yakıt, emisyon vb. verimlilik kurallarını gevşetmeyi önerdi. Öte yandan Avrupa Birliği'nin de 2035'e yönelik içten yanmalı motor yasağını yumuşatmaya hazırlandığı konuşuluyor.

    EY'nin raporuna göre bu politika değişiklikleri, elektrikli araçlara geçişin hükümetlerin beklediği kadar hızlı ilerlemediğini ortaya koyuyor. Çin, küresel elektrikli araç pazarının en büyük paydaşı durumunda ve insanlar elektrikli araç almaya devam ediyor. Ancak EY, Çinli müşterilerin aracın elektrikli olup olmamasından çok sunduğu dijital özelliklere dikkat ettiklerini belirtiyor.

    Rapora göre, önümüzdeki iki yıl içerisinde sıfır veya ikinci el bir araç almayı planlayanların yarısı tercihini benzinli bir modelden yana kullanacak. Bu oran geçen yıla göre 13 puan artmış durumda. Diğer yandan, elektrikli araç satın almak isteyenlerin oranı yüzde 14'e, hibrit isteyenlerin oranı ise yüzde 16'ya geriledi. Elektrikli araçla ilgilenenlerin yüzde 36'sı da karşılıklı tarifeler ve politika değişiklikleri nedeniyle kararını ertelemeyi düşünüyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Profil resmi
    Irai3Eif 2 gün önce

    ileri casusluk ekipmanı...

