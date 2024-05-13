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    Elektrikli araçlar çöp mü olacak? İkinci elde değer kaybı ne kadar?

    Elektrikli araçlarla ilgili çok fazla bilgi kirliliğinin bulunduğunu dile getiren Sarjagel.com Genel Müdürü Selçuk Nazik, özellikle yangın riski ve değer kaybı gibi konularla ilgili açıklamada bulundu

    Sarjagel.com, elektrikli araçlar dünyasında doğru bilinen yanlışlarla ilgili tespitlerde bulundu. Şirketin başındaki isim Selçuk Nazik, elektrikli araçların toplum nezdinde birçok kafa karışıklığına yol açtığına, ancak bilgi kirliliğinin her geçen gün arttığına dikkat çekti.

    "Elektrikli araçlar sürekli güncelleme aldığı için “çöp” olmayacak"

    Elektrikli araçların batarya teknolojisi ve mimarisi doğal olarak her geçen gün yenilenirken, mevcut bataryanın ölümü anlamına gelmiyor. Elektrikli otomobillerde de tıpkı cep telefonlarında olduğu gibi batarya revizyonu veya değişimi mümkün oluyor.

    Önemli bir noktaya değinen Sarjagel.com Genel Müdürü Selçuk Nazik “Elektrikli araçlar birkaç yıllık kullanımın ardından çöp mü olacak? Elbette hayır. Batarya ömrünün tamamlanmasına kadar geçecek süreçteki AR-GE faaliyetleri doğrultusunda ortaya çıkan teknolojik yenilikler de mevcut elektrikli araçlara uyarlanabiliyor, bu bir fırsat, bu araçlar sürekli güncelleniyor.

    Yenilenen teknoloji ve batarya ömrünün tamamlanması doğrultusunda elektrikli otomobiller çöp olmuyor, batarya revizyonu ve yeni teknolojiye uyumlayarak kullanıma devam edebiliyorsunuz. Yazılım güncellemeleri vasıtasıyla tıpkı akıllı telefonlar gibi EV’lere yeni teknolojilerin uyarlanması farkı mevcut, içten yanmalı otomobillerde böyle bir prosedür yok” diye konuştu.

    “Yangın riski medyanın lanse ettiğinin aksine çok düşük”

    Elektrikli araçlar çöp mü olacak? 2. elde değer kaybı ne kadar? Tam Boyutta Gör
    Diğer taraftan elektrikli araçların yeni ve farklı olmasının etkisiyle medyatik bir durumda yer aldığını da hatırlatan Nazik, “Elektrikli araçlarda kazalar ve yangınlar elbette ilgi çektiği için medya veya sosyal medyada ekstra üzerine gidiliyor. Bu da elektrikli araçlarda çok yüksek yangın riski olduğu algısını ortaya çıkarıyor. Halbuki bu araçlardaki yangın riski, hızla alev alan yakıt ve yağ ile dolu içten yanmalı araçlara göre çok daha düşük. Hatta güvenlik ekipmanları da çok daha gelişmiş boyutlarda" dedi.

    Elektriklide düşük ÖTV ikinci el değerini korumaya katkı sağladı

    Değer kaybı konusuna da açıklık getiren Nazik, “İkinci el değer kaybı açısından baktığımızda enflasyonist dönemler hariç satın alınan sıfır bir otomobilde plakası takıldıktan sonra marka, model ve kullanım koşullarına bağlı olarak yıllık %10-%30 arasında değer kaybı yaşanır. İstisnasız tüm otomobillerde değer kaybı oluşur. Tabii son 2 yılda istisnai, tam tersi bir dönem yaşadık.

    Globalde oluşan enflasyonist ortam, pandemi ve çip krizinin neden olduğu arz problemi ile birleşince 2.el araçlar değer yitirmenin ötesinde değer kazandı. Ancak geldiğimiz noktada arz-talep dengesinin kurulmaya başlaması ile normalleşme ve fiyatlarda dengelenme oluşuyor. Bu doğrultuda aldığımız sıfır km tüm otomobillerde değer kaybı yaşanması kaçınılmaz. Elektrikli araçlarda da bu değer kaybı yaşanıyor.

    Elektrikli araçlar çöp mü olacak? 2. elde değer kaybı ne kadar? Tam Boyutta Gör
    Şu anda ilanda olan ikinci el elektrikli araçların fiyatlarını baz alarak yaptığımız analizde elektrikli araçlardaki değer kaybı oranının, Avrupa’nın aksine ülkemizde geleneksel araçlara göre daha sınırlı olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Bunu en çok satış rakamına sahip otomobiller üzerinden bir örnekle açıklarsak:

    Türkiye’nin en çok satılan elektrikli otomobilinde baz paketinin güncel sıfır km liste fiyatı 1.432.600 TL seviyesinde. İkinci el satış ilanlarını incelediğimizde bu aracın 2023 model, 1 yaşında, 15.000 kilometreye kadar olan aynı özelliklerdeki modelin satış fiyatı ise 1.350.000TL – 1.400.000TL arasında değişiyor. Yani sıfır fiyatı 1.432.600TL olan aracın 2.el satış fiyatı ortalama 1.375.000TL diyebiliriz.

    Öte yandan Türkiye’nin en çok satılan benzinli otomobilini ele alırsak: 2024 model sıfır km kampanyalı liste fiyatı 969.900TL ve bu aracın 2023 model 15.000 km’ye kadar kullanılmış, aynı özellikteki ikinci el satış fiyat aralığı 710.000TL – 750.000TL. Yani sıfır liste fiyatı 969.900TL olan en çok satan geleneksel araç modelinin 1 yaşındaki satış fiyatı ortalama 730.000TL seviyesinde.

    Özetle elektrikli yerli SUV’da değer kaybı yüzde 4, benzinli yerli sedanda yüzde 25 seviyesinde yaşanmış. Elektrikli araçlardaki düşük ÖTV, ikinci elde de değer kaybını minimuma indirmiş oluyor. Mantıken çok daha uygun fiyata, çok daha yüksek kalite, güvenlik, donanım, performans ve teknoloji özelliklerine sahip otomobil satın alma fırsatı ortaya
    çıkıyor.” ifadelerini kullandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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