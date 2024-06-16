Elektrikli araçlar ikinci elde büyük değer kaybediyor: Sebepleri neler?

- Bir senede %30 düşüş gerçekleşti
- 1-5 yaş arası elektrikli araçlar ile içten yanmalı araçların fiyatları
- Düşüşün sebepleri neler?
- Türkiye'de durum nasıl?
- Yorumlar
Bir senede %30 düşüş gerçekleşti
Söz konusu araştırmada, 2023 ve 2024 yılının mayıs aylarında satılan 1-5 yaş arası 2,2 milyon araç ele alındı. iSeeCars verilerine göre, Mayıs 2024'te ikinci el elektrikli bir aracın değeri ortalamada içten yanmalı araçtan %8.5 daha düşük olduğu görülüyor. Son 12 aya baktığımızda, ikinci el elektrikli araçların değeri 41 bin dolardan 29 bin dolara kadar düşümüş durumda. Bir sene üçerisinde düşüş oranının %30 olduğu görülüyor. Aynı dönemde içten yanmalı araçların değerinin ise hemen hemen aynı kaldığı (31 bin dolar) görülüyor.
|Ay
|Ort. Elektrikli
|Ort. İçten yanmalı
|Fark
|Yüzde
|Mayıs 2024
|$28,767
|$31,424
|-$2,657
|-8.5%
|Nisan 2024
|$29,066
|$31,391
|-$2,325
|-7.4%
|Mart 2024
|$29,925
|$31,015
|-$1,090
|-3.5%
|Şubat 2024
|$30,904
|$31,169
|-$265
|-0.9%
|Ocak 2024
|$33,275
|$31,689
|$1,586
|5.0%
|Aralık 2023
|$33,572
|$29,789
|$3,783
|12.7%
|Kasım 2023
|$34,275
|$30,116
|$4,159
|13.8%
|Ekim 2023
|$34,994
|$30,906
|$4,088
|13.2%
|Eylül 2023
|$34,926
|$31,147
|$3,779
|12.1%
|Ağustos 2023
|$36,161
|$31,446
|$4,715
|15.0%
|Temmuz 2023
|$38,797
|$32,251
|$6,546
|20.3%
|Haziran 2023
|$40,916
|$32,715
|$8,201
|25.1%
Düşüşün sebepleri neler?
iSeeCars'ın analisti Karl Brauer bu düşüşün, elektrikli araç arzının fazla olması karşılık bu araçlara yönelik talebin düşük olmasından kaynaklandığını söylüyor ve düşüşün sürebileceğini belirtiyor.
Elektrikli otomobillerin içten yanmalı modellere göre daha hızlı değer kaybetmesinde, elektrikli araçların maliyetlerinin düşmesi, batarya teknolojilerinin gelişmesiyle menzil değerlerinin ve şarj hızlarının artması gibi sebepler de bulunuyor. Bu nedenle eski araçlar hızla değer kaybediyor. Her ne kadar bu durum yeni elektrikli araç satın alanlar veya almak isteyenler için kötü bir durum olsa da, olaya iyi tarafından bakarsak ikinci el elektrikli araç düşünen kullanıcılar için bir fırsat olarak görülebilir.
Türkiye'de durum nasıl?
Türkiye'deki elektrikli araçlarda da benzer bir durum söz konusu. Ancak ülkemizdeki elektrikli araçların değer kaybı o kadar yüksek değil. Otomotiv veri şirketi Cardata’nın verilerine göre Türkiye’deki ikinci el elektrikli otomobiller, 2023 yılında bir önceki yıla göre ortalama %4.14 değer kaybetti. Tabi ülkemizde enflasyonun yüksek olması bu durumda önemli bir etken. Reel değer kaybının çok daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.Kaynakça https://www.carscoops.com/2024/06/electric-shock-used-evs-are-now-cheaper-than-used-ice-cars/ https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/2-el-otomobilde-elektrik-kaybi-hurriyet-turkiyedeki-elektrikli-otomobillerin-son-bir-yildaki-fiyat-degisimini-cikardi-42401185 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.