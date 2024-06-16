Elektrikli araçlar ikinci elde büyük değer kaybediyor: Sebepleri neler?

Tam Boyutta Gör Son yıllarda hızla yaygınlaşmaya başlayan elektrikli araç satışlarındaki ivme son zamanlarda bir miktar yavaşladı. Bu yavaşlamayla beraber ikinci elektrikli araçlardaki değer kaybı da artmaya başladı. Hatta öyle ki, ABD'de yapılan bir araştırmaya göre ortalama ikinci el elektrikli araç fiyatı, içten yanmalı araçların altına düşmüş durumda.

Bir senede %30 düşüş gerçekleşti

Söz konusu araştırmada, 2023 ve 2024 yılının mayıs aylarında satılan 1-5 yaş arası 2,2 milyon araç ele alındı. iSeeCars verilerine göre, Mayıs 2024'te ikinci el elektrikli bir aracın değeri ortalamada içten yanmalı araçtan %8.5 daha düşük olduğu görülüyor. Son 12 aya baktığımızda, ikinci el elektrikli araçların değeri 41 bin dolardan 29 bin dolara kadar düşümüş durumda. Bir sene üçerisinde düşüş oranının %30 olduğu görülüyor. Aynı dönemde içten yanmalı araçların değerinin ise hemen hemen aynı kaldığı (31 bin dolar) görülüyor.

1-5 yaş arası elektrikli araçlar ile içten yanmalı araçların fiyatları Ay Ort. Elektrikli Ort. İçten yanmalı Fark Yüzde Mayıs 2024 $28,767 $31,424 -$2,657 -8.5% Nisan 2024 $29,066 $31,391 -$2,325 -7.4% Mart 2024 $29,925 $31,015 -$1,090 -3.5% Şubat 2024 $30,904 $31,169 -$265 -0.9% Ocak 2024 $33,275 $31,689 $1,586 5.0% Aralık 2023 $33,572 $29,789 $3,783 12.7% Kasım 2023 $34,275 $30,116 $4,159 13.8% Ekim 2023 $34,994 $30,906 $4,088 13.2% Eylül 2023 $34,926 $31,147 $3,779 12.1% Ağustos 2023 $36,161 $31,446 $4,715 15.0% Temmuz 2023 $38,797 $32,251 $6,546 20.3% Haziran 2023 $40,916 $32,715 $8,201 25.1%

Düşüşün sebepleri neler?

iSeeCars'ın analisti Karl Brauer bu düşüşün, elektrikli araç arzının fazla olması karşılık bu araçlara yönelik talebin düşük olmasından kaynaklandığını söylüyor ve düşüşün sürebileceğini belirtiyor.

Elektrikli otomobillerin içten yanmalı modellere göre daha hızlı değer kaybetmesinde, elektrikli araçların maliyetlerinin düşmesi, batarya teknolojilerinin gelişmesiyle menzil değerlerinin ve şarj hızlarının artması gibi sebepler de bulunuyor. Bu nedenle eski araçlar hızla değer kaybediyor. Her ne kadar bu durum yeni elektrikli araç satın alanlar veya almak isteyenler için kötü bir durum olsa da, olaya iyi tarafından bakarsak ikinci el elektrikli araç düşünen kullanıcılar için bir fırsat olarak görülebilir.

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Türkiye'de durum nasıl?

Türkiye'deki elektrikli araçlarda da benzer bir durum söz konusu. Ancak ülkemizdeki elektrikli araçların değer kaybı o kadar yüksek değil. Otomotiv veri şirketi Cardata’nın verilerine göre Türkiye’deki ikinci el elektrikli otomobiller, 2023 yılında bir önceki yıla göre ortalama %4.14 değer kaybetti. Tabi ülkemizde enflasyonun yüksek olması bu durumda önemli bir etken. Reel değer kaybının çok daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

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Elektrikli araçlar ikinci elde büyük değer kaybediyor