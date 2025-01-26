Elektrikli araç fiyatları düşüyor, içten yanmalı araçlarla aradaki fark kapanıyor

Endüstrü analiz şirketi Jato Dynamics'in bir raporuna göre, elektrikli araç fiyatlarındaki düşüşle beraber, elektrikli ve içten yanmalı otomobiller arasındaki fark şimdiye kadarki dar noktaya geriledi. ABD'de 2021 yılında %50 fiyat farkı varken, 2022'de %33'e geçtiğimiz sene ise %15'e düştü. Ülkede elektrikli araç fiyatları, enflasyon hesap edildiğinde, 2018'e göre %25 oranında geriledi.
Avrupa'da ve Çin'de ise elektrikli araç fiyatları aynı dönemde %15 düşüş gösterdi. Avrupa'da içten yanmalı araçların ortalama fiyatı ise %7 oranında arttı. Kıtada geçtiğimiz sene elektrikli ve içten yanmalı araçların fiyat farkı %22'ye geriledi.
Bölgelere göre 2018'den 2024'e fiyat değişimleri
|Bölge
|Elektrikli
|İçten yanmalı
|ABD
|-25%
|0%
|Avrupa
|-15%
|+7%
|Birleşik Krallık
|-3%
|+14%
|Çin
|-15%
|-28%
Ancak elektrikli otomobil fiyatları bölgeler göre büyük değişiklik gösteriyor. Örneğin Polestar 4, Çin'de 52.190 eurodan satılırken, ABD'de 59.452 euro, Avrupa'da 69.300 euro fiyattan satılıyor. MG4 ise Çin'de 18.245 euro, Avrupa'da 30,960 euro fiyata sahip. Dolayısıyla, Çinli müşteriler Avrupa ve ABD'deki müşterilere göre çok daha ucuza elektrikli araçlara erişebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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