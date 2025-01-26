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    Elektrikli araç fiyatları düşüyor, içten yanmalı araçlarla aradaki fark kapanıyor

    Yeni bir çalışma, elektrikli araçların artık eskisi kadar pahalı olmadığını ve içten yanmalı araçlarla aradaki fiyat farkının azaldığını ortaya koyuyor. İşte fiyat değişimleri...
    Elektrikli araç fiyatları düşüyor, aradaki fark kapanıyor Tam Boyutta Gör
    Yıllardır elektrikli araçları tercih etmeyen kullanıcılar, sürüş menzili, şarj hızı ve altyapı ile ilgili endişelerin yanında yüksek fiyatları da önemli bir gerekçe olarak gösterdiler. Ancak yeni bir çalışma, elektrikli araçların artık eskisi kadar pahalı olmadığını ve içten yanmalı araçlarla aradaki fiyat farkının azaldığını ortaya koyuyor.

    Endüstrü analiz şirketi Jato Dynamics'in bir raporuna göre, elektrikli araç fiyatlarındaki düşüşle beraber, elektrikli ve içten yanmalı otomobiller arasındaki fark şimdiye kadarki dar noktaya geriledi.  ABD'de 2021 yılında %50 fiyat farkı varken, 2022'de %33'e geçtiğimiz sene ise %15'e düştü. Ülkede elektrikli araç fiyatları, enflasyon hesap edildiğinde, 2018'e göre %25 oranında geriledi.

    Avrupa'da ve Çin'de ise elektrikli araç fiyatları aynı dönemde %15 düşüş gösterdi. Avrupa'da içten yanmalı araçların ortalama fiyatı ise %7 oranında arttı. Kıtada geçtiğimiz sene elektrikli ve içten yanmalı araçların fiyat farkı %22'ye geriledi.

    Bölgelere göre 2018'den 2024'e fiyat değişimleri

    Bölge Elektrikli İçten yanmalı
    ABD -25% 0%
    Avrupa -15% +7%
    Birleşik Krallık -3% +14%
    Çin -15% -28%

    Ancak elektrikli otomobil fiyatları bölgeler göre büyük değişiklik gösteriyor. Örneğin Polestar 4, Çin'de 52.190 eurodan satılırken, ABD'de 59.452 euro, Avrupa'da 69.300 euro fiyattan satılıyor. MG4 ise Çin'de 18.245 euro, Avrupa'da 30,960 euro fiyata sahip. Dolayısıyla, Çinli müşteriler Avrupa ve ABD'deki müşterilere göre çok daha ucuza elektrikli araçlara erişebiliyor.

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