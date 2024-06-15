Bayramda elektrikli araç şarj istasyonlarında yapılan tüm kampanyalar

- Elektrikli araç şarj kampanyaları
- En ucuz DC ve AC şarj
- Trugo
- Beefull
- Astor
- Eşarj
- ZES
- Voltrun
- Epsis
- OtoPriz
- EnerTürk:
- OnCharge
- Tesla SuperCharger
- Yorumlar
|Şarj istasyonu
|Kampanya
|Trugo
|Bayram boyunca yüzde 50'ye varan indirim
|Volta
|1-30 Haziran 2024 tarihleri arasında Voltla’dan yapacağınız şarj ödemelerinde 500 TL’ye varan %20 indirim hediye. (Axess, Free, Wings bireysel ve ticari kartlar)
|Epsis
|15-19 Haziran arasında yüzde 20 indirim
|OtoPriz
|Bayramın 1'inci günü ücretsiz
|EnerTürk
|Bayram tatili sürecinde yüzde 25 indirim
|BeeFull
|14-16 Haziran arasında DC istasyonlarda 1kWh = 1 TL
|Ecobox
|15-19 Haziran arasında yüzde 25 indirim
|Voltrun
|15-23 Haziran tarihleri arasında aracınızı tüm Voltrun şarj istasyonlarında sabit 4,95TL/kWh tek fiyat
|OnCharge
|16-17 Haziran tarihleri arasında tüm istasyonlarda yüzde 25 indirim
|Lumicle
|15-19 Haziran tarihleri arasında tüm istasyonlarda yüzde 50 indirim
En ucuz DC ve AC şarj
Trugo
- DC: 60kW üstü 7,99 TL - 60kW altı 7,99 TL
- AC: 5,95 TL
Beefull
- DC: 60kW üstü 8,79 TL - 60kW altı 7,99 TL
- AC: 6,99 TL
Astor
- DC: 60kW üstü 8,99 TL - 60kW altı 8,99 TL
- AC: 6,49 TL
Eşarj
- DC: 60kW üstü 9.00 TL - 60kW altı 8,53 TL
- AC: 7,10 TL
ZES
- DC: 60kW üstü 9,99 TL - 60kW altı 8,49 TL
- AC: 6,49 TL
Voltrun
- DC: 60kW üstü 8,25 TL - 60kW altı 7,95 TL
- AC: 4,95 TL
Epsis
- DC80 ve üzeri: 8,08 TL
- AC22: 6,70 TL
OtoPriz
- DC: 120kW 8,50 TL
- AC: 6,50 TL
EnerTürk:
- DC: 6,15 TL
- AC: 4,88 TL
OnCharge
- DC: 8,90 TL
- AC: 7.00 TL
Tesla SuperCharger
- Tesla sahibi olanlar için: 7.8 TL / kWh
- Diğer otomobiller için: 8.6 TL / kWh
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.