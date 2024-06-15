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    Bayramda elektrikli araç şarj istasyonlarında yapılan tüm kampanyalar

    Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye’de otomobil göçü başladı. Elektrikli araçlarıyla yollara çıkan sürücüleri ise bazı indirimler bekliyor. İşte bayramda elektrikli araç şarj istasyonu kampanyaları:
    Elektrikli araç şarj ücretlerinde indirim kampanyası başladı Tam Boyutta Gör
    Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye genelinde adeta bir otomobil göçü yaşanıyor. Tatile giden yüzbinlerce sürücü ve aile halihazırda yollara çıkmışken özellikle elektrikli araç sahiplerini bazı avantajlar bekliyor. Zira elektrikli araç şarj ağlarında genellikle bayramlara özel indirimler sağlanıyor ve bu bayram da onlardan biri. İşte elektrikli araç şarj istasyonu kampanyaları:

     

    Elektrikli araç şarj kampanyaları
    Şarj istasyonu Kampanya
    Trugo Bayram boyunca yüzde 50'ye varan indirim
    Volta 1-30 Haziran 2024 tarihleri arasında Voltla’dan yapacağınız şarj ödemelerinde 500 TL’ye varan %20 indirim hediye. (Axess, Free, Wings bireysel ve ticari kartlar)
    Epsis 15-19 Haziran arasında yüzde 20 indirim
    OtoPriz Bayramın 1'inci günü ücretsiz
    EnerTürk Bayram tatili sürecinde yüzde 25 indirim
    BeeFull 14-16 Haziran arasında DC istasyonlarda 1kWh = 1 TL
    Ecobox 15-19 Haziran arasında yüzde 25 indirim
    Voltrun 15-23 Haziran tarihleri arasında aracınızı tüm Voltrun şarj istasyonlarında sabit 4,95TL/kWh tek fiyat
    OnCharge 16-17 Haziran tarihleri arasında tüm istasyonlarda yüzde 25 indirim
    Lumicle 15-19 Haziran tarihleri arasında tüm istasyonlarda yüzde 50 indirim

    En ucuz DC ve AC şarj

    Trugo

    • DC: 60kW üstü 7,99 TL - 60kW altı 7,99 TL
    • AC: 5,95 TL

    Beefull

    • DC: 60kW üstü 8,79 TL - 60kW altı 7,99 TL
    • AC: 6,99 TL

    Astor

    • DC: 60kW üstü 8,99 TL - 60kW altı 8,99 TL
    • AC: 6,49 TL

    Eşarj

    • DC: 60kW üstü 9.00 TL - 60kW altı 8,53 TL
    • AC: 7,10 TL

    ZES

    • DC: 60kW üstü 9,99 TL - 60kW altı 8,49 TL
    • AC: 6,49 TL

    Voltrun

    • DC: 60kW üstü 8,25 TL - 60kW altı 7,95 TL
    • AC: 4,95 TL

    Epsis

    • DC80 ve üzeri: 8,08 TL
    • AC22: 6,70 TL

    OtoPriz

    • DC: 120kW 8,50 TL
    • AC: 6,50 TL

    EnerTürk:

    • DC: 6,15 TL
    • AC: 4,88 TL

    OnCharge

    • DC: 8,90 TL
    • AC: 7.00 TL

    Tesla SuperCharger

    • Tesla sahibi olanlar için: 7.8 TL / kWh
    • Diğer otomobiller için: 8.6 TL / kWh

    Elektrikli araçlar için şarj istasyonu indirimleri, fırsatları veya kampanyalarından anında haberdar olmak için Forum konumu takip edebilirsiniz:

    Elektrikli Araçlar Şarj İstasyonu İndirimleri, Fırsatları ve Kampanyaları

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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