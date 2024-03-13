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    Otomobil bataryaları, şebekeyi dengelemenin yanında elektriği ucuzlatmaya da yardımcı oluyor

    Avustralya'lı araştırmacılar, elektrikli araçların şebeke elektriğini besleyebilmesini sağlayan V2G teknolojisinin, trafoların yükünü azaltıp elektrik fiyatlarını düşürebileceğini ortaya koydu. 
    Otomobil bataryaları, şebekeyi dengeleyerek elektriği ucuzlatıyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçların hızla yayınlaştığı günümüzde, yenilenebilir enerji kulanımı da hızla artmakta. Kesintili ve dalgalı enerji üreten yenilenebilir enerjinin talebe cevap verebilmesi için depolanabilmesi gerekiyor. Bu noktada elektrikli araçlar büyük önem taşıyor. Şebekeyle elektrikli araçların iletişim kurmasını ve gerektiğinde şebeke elektriğini besleyebilmesini sağlayan V2G (Vehicle to Grid) teknolojisi bu iş için biçilmiş kaftan. Yeni piyasaya çıkan elektrikli araçlarda V2G desteğinin yaygınlaştığını görüyoruz. Teknoloji yaygınlaşınca elektrikli araçlar, elektrik şebekesini dengeleyen, hatta pik saatlerde elektriğin ucuzlamasını sağlayan bir unsur olarak öne çıkacak.

    Avustralya'daki araştırmalar, V2G'in gerçekten işe yarayıp yaramadığını belirlemek amacıyla çalışma gerçekleştirdiler. Araştırmacılar %10'luk bir V2G penetrasyonun, yerel trafo merkezleri için puant talep (17:00 ila 22:00 arası) ücretlerini %6 düşürebileceğini ortaya koydular. Bu da elektrikli araçların daha ucuza şarj olabileceği anlamına geliyor. Ancak uygun yönetim olmadan %20'nin üzerindeki EV penetrasyon seviyeleri bu faydaları ortadan kaldırabilir.

    enX tarafından yürütülen ve Avustralya Yenilenebilir Enerji Ajansı (ARENA) tarafından yaptırılan "V2G için Ağ Tarifeleri" adlı çalışma , dinamik elektrik ve ağ tarifeleri (toptan fiyatlandırma araçlarına benzer şekilde gerçek zamanlı olan) ile artan sayıda şebekeye bağlı elektrikli araç arasındaki etkileşimi araştırmayı amaçladı. Çalışma aynı zamanda, elektrikli araçların sabit elektrik tarifelerine kıyasla şebeke baskısını hafifletmeye nasıl yardımcı olabileceğini anlamaya çalıştı.

    Otomobil bataryaları, şebekeyi dengeleyerek elektriği ucuzlatıyor Tam Boyutta Gör
    Bulgular, dinamik fiyatlandırma kapsamındaki V2G bağlantılarının, özellikle yukarıdaki grafikte yer alan s3 ve s6 tarife türlerinin, trafo merkezi puant talebini en fazla azalttığını ortaya koydu.  Aynı dinamik fiyatlandırma tarifeleri elektrikli araç sahiplerinin elektrik faturalarında da önemli miktarda tasarruf sağladı. Bazı V2G katılımcıları araçlarının elektrik kullanımından net pozitif gelir elde etti.

    Otomobil bataryaları, şebekeyi dengeleyerek elektriği ucuzlatıyor Tam Boyutta Gör

    Pik saatlerde trafolardaki yük azaldı 

    Analiz, özellikle yılın en yüksek talebin yoğun olduğu günlerden biri olan 6 Mart 2023'e odaklanarak Avustralya'nın New South Wales kentindeki Metford trafo merkezindeki yükü inceledi. Bu günde maksimum pik talep saat 18.00'de 41,6 MW'a ulaştı. Dinamik fiyatlandırma elektrik ve pik yük kaybına odaklanan şebeke tarifesi kapsamında, trafo merkezi pik yükte 2,54 MW'lık bir azalma yaşadı. Bu azalma trafo merkezinin puant talep değerinin %6,29'una karşılık geldi.

    Analiz ayrıca sabahın erken saatlerinde zirvenin gelişmekte olduğunu ve V2G elektrikli araçların %20'lik orana ulaşmasının yüksek stres yaratabileceğini de ortaya koydu.

    Dinamik fiyatlandırma modeli, hem şebeke ücretlerine (iletim, dağıtım ve talep tipi ücretler dahil) hem de elektrik fiyatlandırmasına uygulandığında puant talepte en büyük azalmayı elde etti.  s3, s5 ve s6 modellerinin tümü, araç sahipleri için önemli miktarda tasarruf sağlamanın yanı sıra, trafo merkezlerinin zirve saatlerde yükünün azalmasını sağladı.

    Toplamda analiz, farklı boyutlarda güneş enerjisi kapasitesine ve farklı elektrik kullanım modellerine sahip müşteriler de dahil olmak üzere 520 farklı kullanıcı hesabını modelledi. Çalışma, elektrikli araçların pil kapasitesinde önemli bir artışın olacağı 2050 yılına yönelik tahminlerden hareketle yapıldı. 2050 yılında elektrikli araçların batarya kapasitesinin 2,4 TWh'e ulaşması bekleniyor. Bu rakam,aynı tarihte şebekeye bağlı olacak olan depolama kapasitesinin 4 katı. Araştırmacılar, bu bataryaların potansiyelini açığa çıkarmanın, geleceğin enerji şebekelerini optimize etmek için çok önemli olacağını vurguluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    100 günde yks uzun dönem askerlik çıkmazsa bedelli araba 1 viteste kalkışta titreme tyt biyoloji kaç günde biter diyarbakır 8. ana jet üs komutanlığı yorumlar

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