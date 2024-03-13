Otomobil bataryaları, şebekeyi dengelemenin yanında elektriği ucuzlatmaya da yardımcı oluyor

Avustralya'daki araştırmalar, V2G'in gerçekten işe yarayıp yaramadığını belirlemek amacıyla çalışma gerçekleştirdiler. Araştırmacılar %10'luk bir V2G penetrasyonun, yerel trafo merkezleri için puant talep (17:00 ila 22:00 arası) ücretlerini %6 düşürebileceğini ortaya koydular. Bu da elektrikli araçların daha ucuza şarj olabileceği anlamına geliyor. Ancak uygun yönetim olmadan %20'nin üzerindeki EV penetrasyon seviyeleri bu faydaları ortadan kaldırabilir.
enX tarafından yürütülen ve Avustralya Yenilenebilir Enerji Ajansı (ARENA) tarafından yaptırılan "V2G için Ağ Tarifeleri" adlı çalışma , dinamik elektrik ve ağ tarifeleri (toptan fiyatlandırma araçlarına benzer şekilde gerçek zamanlı olan) ile artan sayıda şebekeye bağlı elektrikli araç arasındaki etkileşimi araştırmayı amaçladı. Çalışma aynı zamanda, elektrikli araçların sabit elektrik tarifelerine kıyasla şebeke baskısını hafifletmeye nasıl yardımcı olabileceğini anlamaya çalıştı.
Pik saatlerde trafolardaki yük azaldı
Analiz, özellikle yılın en yüksek talebin yoğun olduğu günlerden biri olan 6 Mart 2023'e odaklanarak Avustralya'nın New South Wales kentindeki Metford trafo merkezindeki yükü inceledi. Bu günde maksimum pik talep saat 18.00'de 41,6 MW'a ulaştı. Dinamik fiyatlandırma elektrik ve pik yük kaybına odaklanan şebeke tarifesi kapsamında, trafo merkezi pik yükte 2,54 MW'lık bir azalma yaşadı. Bu azalma trafo merkezinin puant talep değerinin %6,29'una karşılık geldi.
Analiz ayrıca sabahın erken saatlerinde zirvenin gelişmekte olduğunu ve V2G elektrikli araçların %20'lik orana ulaşmasının yüksek stres yaratabileceğini de ortaya koydu.
Dinamik fiyatlandırma modeli, hem şebeke ücretlerine (iletim, dağıtım ve talep tipi ücretler dahil) hem de elektrik fiyatlandırmasına uygulandığında puant talepte en büyük azalmayı elde etti. s3, s5 ve s6 modellerinin tümü, araç sahipleri için önemli miktarda tasarruf sağlamanın yanı sıra, trafo merkezlerinin zirve saatlerde yükünün azalmasını sağladı.
Toplamda analiz, farklı boyutlarda güneş enerjisi kapasitesine ve farklı elektrik kullanım modellerine sahip müşteriler de dahil olmak üzere 520 farklı kullanıcı hesabını modelledi. Çalışma, elektrikli araçların pil kapasitesinde önemli bir artışın olacağı 2050 yılına yönelik tahminlerden hareketle yapıldı. 2050 yılında elektrikli araçların batarya kapasitesinin 2,4 TWh'e ulaşması bekleniyor. Bu rakam,aynı tarihte şebekeye bağlı olacak olan depolama kapasitesinin 4 katı. Araştırmacılar, bu bataryaların potansiyelini açığa çıkarmanın, geleceğin enerji şebekelerini optimize etmek için çok önemli olacağını vurguluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.