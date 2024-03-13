Otomobil bataryaları, şebekeyi dengelemenin yanında elektriği ucuzlatmaya da yardımcı oluyor

Tam Boyutta Gör Elektrikli araçların hızla yayınlaştığı günümüzde, yenilenebilir enerji kulanımı da hızla artmakta. Kesintili ve dalgalı enerji üreten yenilenebilir enerjinin talebe cevap verebilmesi için depolanabilmesi gerekiyor. Bu noktada elektrikli araçlar büyük önem taşıyor. Şebekeyle elektrikli araçların iletişim kurmasını ve gerektiğinde şebeke elektriğini besleyebilmesini sağlayan V2G (Vehicle to Grid) teknolojisi bu iş için biçilmiş kaftan. Yeni piyasaya çıkan elektrikli araçlarda V2G desteğinin yaygınlaştığını görüyoruz. Teknoloji yaygınlaşınca elektrikli araçlar, elektrik şebekesini dengeleyen, hatta pik saatlerde elektriğin ucuzlamasını sağlayan bir unsur olarak öne çıkacak.

Avustralya'daki araştırmalar, V2G'in gerçekten işe yarayıp yaramadığını belirlemek amacıyla çalışma gerçekleştirdiler. Araştırmacılar %10'luk bir V2G penetrasyonun, yerel trafo merkezleri için puant talep (17:00 ila 22:00 arası) ücretlerini %6 düşürebileceğini ortaya koydular. Bu da elektrikli araçların daha ucuza şarj olabileceği anlamına geliyor. Ancak uygun yönetim olmadan %20'nin üzerindeki EV penetrasyon seviyeleri bu faydaları ortadan kaldırabilir.

enX tarafından yürütülen ve Avustralya Yenilenebilir Enerji Ajansı (ARENA) tarafından yaptırılan "V2G için Ağ Tarifeleri" adlı çalışma , dinamik elektrik ve ağ tarifeleri (toptan fiyatlandırma araçlarına benzer şekilde gerçek zamanlı olan) ile artan sayıda şebekeye bağlı elektrikli araç arasındaki etkileşimi araştırmayı amaçladı. Çalışma aynı zamanda, elektrikli araçların sabit elektrik tarifelerine kıyasla şebeke baskısını hafifletmeye nasıl yardımcı olabileceğini anlamaya çalıştı.

Tam Boyutta Gör Bulgular, dinamik fiyatlandırma kapsamındaki V2G bağlantılarının, özellikle yukarıdaki grafikte yer alan s3 ve s6 tarife türlerinin, trafo merkezi puant talebini en fazla azalttığını ortaya koydu. Aynı dinamik fiyatlandırma tarifeleri elektrikli araç sahiplerinin elektrik faturalarında da önemli miktarda tasarruf sağladı. Bazı V2G katılımcıları araçlarının elektrik kullanımından net pozitif gelir elde etti.

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Pik saatlerde trafolardaki yük azaldı

Analiz, özellikle yılın en yüksek talebin yoğun olduğu günlerden biri olan 6 Mart 2023'e odaklanarak Avustralya'nın New South Wales kentindeki Metford trafo merkezindeki yükü inceledi. Bu günde maksimum pik talep saat 18.00'de 41,6 MW'a ulaştı. Dinamik fiyatlandırma elektrik ve pik yük kaybına odaklanan şebeke tarifesi kapsamında, trafo merkezi pik yükte 2,54 MW'lık bir azalma yaşadı. Bu azalma trafo merkezinin puant talep değerinin %6,29'una karşılık geldi.

Analiz ayrıca sabahın erken saatlerinde zirvenin gelişmekte olduğunu ve V2G elektrikli araçların %20'lik orana ulaşmasının yüksek stres yaratabileceğini de ortaya koydu.

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Dinamik fiyatlandırma modeli, hem şebeke ücretlerine (iletim, dağıtım ve talep tipi ücretler dahil) hem de elektrik fiyatlandırmasına uygulandığında puant talepte en büyük azalmayı elde etti. s3, s5 ve s6 modellerinin tümü, araç sahipleri için önemli miktarda tasarruf sağlamanın yanı sıra, trafo merkezlerinin zirve saatlerde yükünün azalmasını sağladı.

Toplamda analiz, farklı boyutlarda güneş enerjisi kapasitesine ve farklı elektrik kullanım modellerine sahip müşteriler de dahil olmak üzere 520 farklı kullanıcı hesabını modelledi. Çalışma, elektrikli araçların pil kapasitesinde önemli bir artışın olacağı 2050 yılına yönelik tahminlerden hareketle yapıldı. 2050 yılında elektrikli araçların batarya kapasitesinin 2,4 TWh'e ulaşması bekleniyor. Bu rakam,aynı tarihte şebekeye bağlı olacak olan depolama kapasitesinin 4 katı. Araştırmacılar, bu bataryaların potansiyelini açığa çıkarmanın, geleceğin enerji şebekelerini optimize etmek için çok önemli olacağını vurguluyor.

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