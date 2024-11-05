Silikon anot bataryalar otomobillere geliyor: 360 Wh/kg yoğunluk ve 15 dakikada %90 şarj!

360 Wh/kg yoğunluk ve 15 dakikada %90 şarj
Amprius'un yeni SiMaxx pil hücreleri, 360 Wh/kg gibi oldukça yüksek enerji yoğunluğu ve 1200 W/kg güç yoğunluğu sunuyor. Aynı zamanda, 0'dan %90 seviyesine sadece 15 dakikada çıkabiliyor. Amprius ayrıca, pilin 1000 şarj döngüsü ömre yaklaştığını belirtiyor. Ek olarak pillerin -30 derece ile 55 derece arasında çalışabildiği ve çivi ile delme testinden başarıyla geçtiği belirtiliyor.
Amprius'un pilleri, günümüzde yaygın olarak kullanılan lityum iyon hücreleri kullanıyor ancak farklı olarak, anotta grafit yerine daha yüksek enerji kapasitesi sunan silikonu kullanıyor. Son dönemde akıllı telefonlarda yaygınlaşan silikon anotlu bataryalar yakında elektrikli araçlarda da yaygınlaşacak gibi görünüyor.
USABC, Ford, General Motors ve Stellantis'in iş birliği içinde çalıştığı teknoloji şirketi olan ABD Otomotiv Araştırma Konseyi'nin (USCAR) bir yan kuruluşu. ABD Enerji Bakanlığı (DOE) tarafından desteklenen bu iş birliği, elektrikli araçlar için pil teknolojileri geliştirmeyi amaçlıyor.
Amprius, Mayıs 2022'de imzalanan 3 milyon dolarlık kapsamında bu hücreler üzerinde USABC ve DOE ile yakın bir şekilde çalışma yürütüyor. Bu örnek hücrelerin teslimatı, geliştirme projesindeki son kilometre taşını temsil etmesi açısından büyük önem taşıyor. Amprius ayrıca, teknolojisinin daha geniş bir şekilde benimsenmesi için büyük otomobil üreticileriyle görüşmeler yürütüyor.
Amprius, pazar talebini karşılamak için 500 MWh'den fazla sözleşmeli üretim kapasitesini güvence altına aldığını belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über