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    Silikon anot bataryalar otomobillere geliyor: 360 Wh/kg yoğunluk ve 15 dakikada %90 şarj!

    Kaliforniya merkezli Amprius tarafından elektrikli araçlar için geliştirilen silikon anotlu batarya hücresi, sahip olduğu özelliklerle elektrikli araç devrimini hızlandırabilir.
    Silikon anot piller otomobillere geliyor: 15 dakikada %90 şarj! Tam Boyutta Gör
    Kaliforniya merkezli Amprius Technologies tarafından elektrikli araçlar için geliştirilen silikon anotlu batarya hücresi, sahip olduğu özelliklerle elektrikli araç devrimini hızlandırabilir. Şirket, bir süredir üzerinde çalıştığı bataryanın A örneğini Amerika Birleşik Devletleri Gelişmiş Pil Konsorsiyumu'na (USABC) gönderdiğini açıkladı.

    360 Wh/kg yoğunluk ve 15 dakikada %90 şarj

    Amprius'un yeni SiMaxx pil hücreleri, 360 ​​Wh/kg gibi oldukça yüksek enerji yoğunluğu ve 1200 W/kg güç yoğunluğu sunuyor. Aynı zamanda, 0'dan %90 seviyesine sadece 15 dakikada çıkabiliyor. Amprius ayrıca, pilin 1000 şarj döngüsü ömre yaklaştığını belirtiyor. Ek olarak pillerin -30 derece ile 55 derece arasında çalışabildiği ve çivi ile delme testinden başarıyla geçtiği belirtiliyor.

    Amprius'un pilleri, günümüzde yaygın olarak kullanılan lityum iyon hücreleri kullanıyor ancak farklı olarak, anotta grafit yerine daha yüksek enerji kapasitesi sunan silikonu kullanıyor. Son dönemde akıllı telefonlarda yaygınlaşan silikon anotlu bataryalar yakında elektrikli araçlarda da yaygınlaşacak gibi görünüyor.

    USABC, Ford, General Motors ve Stellantis'in iş birliği içinde çalıştığı teknoloji şirketi olan ABD Otomotiv Araştırma Konseyi'nin (USCAR) bir yan kuruluşu. ABD Enerji Bakanlığı (DOE) tarafından desteklenen bu iş birliği, elektrikli araçlar için pil teknolojileri geliştirmeyi amaçlıyor. 

    Amprius, Mayıs 2022'de imzalanan 3 milyon dolarlık kapsamında bu hücreler üzerinde USABC ve DOE ile yakın bir şekilde çalışma yürütüyor. Bu örnek hücrelerin teslimatı, geliştirme projesindeki son kilometre taşını temsil etmesi açısından büyük önem taşıyor. Amprius ayrıca, teknolojisinin daha geniş bir şekilde benimsenmesi için büyük otomobil üreticileriyle görüşmeler yürütüyor.

    Amprius, pazar talebini karşılamak için 500 MWh'den fazla sözleşmeli üretim kapasitesini güvence altına aldığını belirtiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 4 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 6 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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