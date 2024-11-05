Silikon anot bataryalar otomobillere geliyor: 360 Wh/kg yoğunluk ve 15 dakikada %90 şarj!

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Tam Boyutta Gör Kaliforniya merkezli Amprius Technologies tarafından elektrikli araçlar için geliştirilen silikon anotlu batarya hücresi, sahip olduğu özelliklerle elektrikli araç devrimini hızlandırabilir. Şirket, bir süredir üzerinde çalıştığı bataryanın A örneğini Amerika Birleşik Devletleri Gelişmiş Pil Konsorsiyumu'na (USABC) gönderdiğini açıkladı.

360 Wh/kg yoğunluk ve 15 dakikada %90 şarj

Amprius'un yeni SiMaxx pil hücreleri, 360 ​​Wh/kg gibi oldukça yüksek enerji yoğunluğu ve 1200 W/kg güç yoğunluğu sunuyor. Aynı zamanda, 0'dan %90 seviyesine sadece 15 dakikada çıkabiliyor. Amprius ayrıca, pilin 1000 şarj döngüsü ömre yaklaştığını belirtiyor. Ek olarak pillerin -30 derece ile 55 derece arasında çalışabildiği ve çivi ile delme testinden başarıyla geçtiği belirtiliyor.

Amprius'un pilleri, günümüzde yaygın olarak kullanılan lityum iyon hücreleri kullanıyor ancak farklı olarak, anotta grafit yerine daha yüksek enerji kapasitesi sunan silikonu kullanıyor. Son dönemde akıllı telefonlarda yaygınlaşan silikon anotlu bataryalar yakında elektrikli araçlarda da yaygınlaşacak gibi görünüyor.

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USABC, Ford, General Motors ve Stellantis'in iş birliği içinde çalıştığı teknoloji şirketi olan ABD Otomotiv Araştırma Konseyi'nin (USCAR) bir yan kuruluşu. ABD Enerji Bakanlığı (DOE) tarafından desteklenen bu iş birliği, elektrikli araçlar için pil teknolojileri geliştirmeyi amaçlıyor.

Amprius, Mayıs 2022'de imzalanan 3 milyon dolarlık kapsamında bu hücreler üzerinde USABC ve DOE ile yakın bir şekilde çalışma yürütüyor. Bu örnek hücrelerin teslimatı, geliştirme projesindeki son kilometre taşını temsil etmesi açısından büyük önem taşıyor. Amprius ayrıca, teknolojisinin daha geniş bir şekilde benimsenmesi için büyük otomobil üreticileriyle görüşmeler yürütüyor.

Amprius, pazar talebini karşılamak için 500 MWh'den fazla sözleşmeli üretim kapasitesini güvence altına aldığını belirtiyor.

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Silikon anot piller otomobillere geliyor: 15 dakikada %90 şarj!