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    Berlin’de batarya devrimi: Üstün özellikli kristal kükürt bataryalar geliyor

    Berlin merkezli batarya üreticisi Theion, elektrikli araç bataryalarını ciddi oranda hafifletebilecek, maliyet avantajlı yeni nesil kristal kükürt bataryalar üzerinde çalışıyor.
    Berlin’de batarya devrimi: Kristal kükürt bataryalar geliyor Tam Boyutta Gör
    Almanya merkezli batarya üreticisi Theion, geliştirdiği kristal kükürt (sülfür) batarya teknolojisini ticarileştirmek için 15 milyon Euro tutarında Seri A yatırımı aldı. Yeni nesil bu bataryalar, mevcut elektrikli araç bataryalarına göre üçte bir ağırlıkta olacak ve enerji yoğunluğunu üç katına çıkaracak.

    2020 yılında kurulan Theion, bataryalarında sülfür kristallerini temel alan sürdürülebilir bir teknoloji kullanıyor. Şirketin açıklamasına göre bu yeni nesil bataryalar, üretim maliyeti ve çevresel etki açısından geleneksel lityum-iyon bataryalara kıyasla çok daha verimli.

    Üçte bir ağırlık, üç kat enerji yoğunluğu

    Kükürt, dünyada en bol bulunan elementlerden biri ve enerji başına ağırlık açısından lityum gibi geleneksel batarya malzemelerine kıyasla oldukça avantajlı. Theion, kendi bataryasının lityum iyon bataryalara kıyasla üçte bir maliyet, üçte bir karbon ayak izi, üç kat daha hafif ve üç kat yüksek enerji yoğunluğu gibi üstün avantajlar sunduğunu söylüyor.

    Berlin’de batarya devrimi: Kristal kükürt bataryalar geliyor Tam Boyutta Gör
    Ancak bu teknolojinin önündeki en büyük engel, döngü ömrü. Ticari olarak rekabet edebilmesi için kükürt bataryalarının en az 1000 şarj-deşarj döngüsüne dayanabilmesi gerekiyor. Theion’un patentli teknolojisiyle geliştirilen kristal yapılar, kükürdün monoklinik gama kristal formunu kullanarak bataryanın dayanıklılığını ve döngü ömrünü artırmayı hedefliyor.

    Theion’un hedefi, kristal kükürt bataryaları hava ve kara taşımacılığından uzay teknolojilerine, hatta sabit enerji depolama sistemlerine kadar pek çok alanda kullanılabilir hale getirmek.

    Araştırmalara göre 2030 yılına kadar küresel batarya talebinin 8 TWh’ye ulaşması ve yıllık 500 milyar Euro’luk bir pazar oluşturması bekleniyor. Bu talebin büyük kısmını kara taşımacılığı oluştururken, sabit enerji depolama sistemleri ve havacılık sektörü de önemli paylara sahip olacak. Dolayısıyla çok fazla batarya teknolojisinin gündeme taşınmasının nedeni bu; zira firmalar, bu büyük pazardan pay almak için sürekli yeni ürünler geliştirerek rekabette öne geçmeye çalışıyor.

    Kaynakça https://thedriven.io/2025/03/24/funding-landed-for-crystal-sulphur-battery-technology-that-could-slash-weight-of-ev-batteries/ https://www.theion.de/
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