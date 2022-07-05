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    Elektrikli araçlardaki ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi

    Türkiye'de satılan bazı elektrikli otomobillerin fiyatlarında %30 civarında düşüşe sebep olacak ÖTV düzenlemesi bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte yeni ÖTV oranları:
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    Elektrikli araçlardaki ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi
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    Geçtiğimiz hafta gündeme taşınan ÖTV düzenlemesini de içeren kanun bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu değişiklik ile bazı elektrikli araçların fiyatlarında %30 civarında düşüş yaşanacak.

    Temmuz 2022'de yapılan yeni düzenlemeye göre elektrikli araçlara uygulanacak ÖTV oranları şöyle olacak:

    Yeni ÖTV 2022
    Motor Gücü Matrah Oran
    <160 kW <700.000 TL %10
    . >700.000 TL %40
    >160 kW <750.000 TL %50
    . >750.000 TL %60

    ÖTV indirimi olarak da değerlendirebileceğimiz bu düzenlemeden şu anda sınırlı sayıda model etkileniyor. Örneğin ülkemizdeki en ucuz elektrikli otomobil olan Renault ZOE'nin fiyatı düşmeyecek. Aynı şekilde Mercedes ve BMW gibi lüks elektrikli modellerin fiyatları da ÖTV değişikliğinden etkilenmeyecek.

    Hyundai Kona Electric üzerinden örnek verecek olursak, 100 kW gücündeki bu elektrikli otomobil %25 vergi dilimine giriyordu. Fiyat listesine baktığımızda 922.000 TL olduğunu görüyoruz. Yeni değişiklik ile bu model %10 vergi dilimine girecek yani fiyatı 811 bin TL civarına gerileyecek. Bu değişiklik ile Kona'nın 150 kW'lık versiyonunu da yeniden listelerde görebiliriz.

    Yeni düzenlemeden önce elektrikli araçlarda sadece motor gücüne göre ÖTV uygulanıyordu. Matrahlar hesapta yoktu. Motor gücü 85 kW'ı geçmeyen araçlara %10, 85 - 120 kW arasındakilere %25 ve 120 kW'ı geçenlere %60 oranında vergi uygulanıyordu.

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