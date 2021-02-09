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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektrikli Audi e-tron GT, etkileyici tasarımı ve güçlü 'RS' versiyonuyla geldi

    Elektrikli otomobil tutkunlarına Gran Turismo deneyimi yaşatmaya gelen 2021 Audi e-tron GT, Quattro ve RS olmak üzere iki farklı versiyonla satılacak. İşte detaylar:
    09 Şubat 2021, 23:15 (1 hf.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Elektrikli Audi e-tron GT, etkileyici tasarımı ve güçlü 'RS' versiyonuyla geldi
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    Uzun bir sızıntı ve resmi ipucu sürecinin ardından 2021 Audi e-Tron GT nihayet resmi olarak tanıtıldı. Tasarım olarak şimdiye kadarki en etkileyici Audi modelleri arasında gösterebileceğimiz e-Tron GT, tıpkı kuzeni Taycan gibi dört kapılı coupe benzeri gövdeye sahip.

    Porsche tarafından dizayn edilen J1 performans platformu üzerine inşa edilen 2021 Audi e-Tron GT, bu nedenle altyapısını büyük oranda Taycan ile paylaşıyor. Yeni e-Tron GT, standart ve RS olmak üzere iki farklı versiyonla satışa sunulacak. RS isimli versiyonun Audi'nin şimdiye kadarki en güçlü seri üretim modeli olduğu söyleniyor.

    e-Tron GT'nin tüm versiyonlarında iki elektrik motoru bulunuyor. Performansa katkı sunması açısından da 2 ileri vitesli şanzımana yer verilmiş. Audi'nin yeni 800V elektrik mimarisi sayesinde yüksek hızlı şarj desteğine sahip olan model, 86 kWh'lık batarya kapasitesi ile WLTP'ye göre tek şarjla 488 kilometre sürüş menzili sunuyor. 

    Alman marka tanıtım sırasında e-Tron GT'nin sportif sürüş deneyimini lüksle bir araya getiren karakterine yoğunlaştı. Söz konusu modelin geriye doğru fazlasıyla alçalan tavanına rağmen arka koltuklarda oturan yolculara baş mesafesi konusunda sıkıntı yaratmadığının altı çizildi. "Gran Turismo" deneyimi vadeden modelin arkada 405 litre önde ise 85 litre bagaj hacmine sahip olduğu belirtiliyor.

    Elektrikli Audi e-tron GT, etkileyici tasarımı ve güçlü 'RS' versiyonuyla geldi
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    Sportif tasarımıyla dikkat çeken e-Tron GT'nin hava sürtünme katsayısı 0.24 olarak açıklandı. Ön tamponun kenarlarındaki fonksiyonel hava kanalları aerodinamiye katkı sağlıyor. Ayrıca arka spoyler ve hava kanalları gibi aktif aerodinamik unsurların otomobilin sürüş menzilini yaklaşık 30 kilometre artırdığı belirtiliyor.

    Motor ve performans

    Giriş seviyesi Auri e-Tron GT Quattro'da 476 beygir güç ve 630 Nm tork üreten iki elektrik motoru bulunuyor. Adından da anlaşılacağı üzere ön/arka akslara yerleştirilen motorlar dört tekerlekten çekiş sağlıyor. RS e-tron GT'de ise 598 beygir güç ve 830 Nm tork gibi daha etkileyici değerler söz konusu. Öndeki motorun gücü her iki versiyonda da aynı. Arkadaki motor ise RS e-tron GT'de daha güçlü.

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    2021 Audi e-tron GT'de tıpkı Taycan gibi iki vitesli şanzıman kullanılmış. Bunun yanı sıra performansa 2.5 saniyelik destek sağlayan 'over-boost' fonksiyonu da mevcut. RS e-tron GT bu fonksiyonla birlikte 0-100 km/s hızlanmasını 3.3 saniyede tamamlarken maksimum hızı 255 km/s ile sınırlandırılmış. Giriş seviyesindeki e-tron GT Quattro'da ise 0-100 km/s süresi 3.9 saniyeye çıkarken, maksimum hız da 245 km/s'e düşüyor.

    Elektrikli Audi e-tron GT, etkileyici tasarımı ve güçlü 'RS' versiyonuyla geldi
    Tam Boyutta Gör

    Süspansiyon sistemi

    Sunum sırasında yeni e-tron GT'nin süspansiyon ve direksiyon sistemlerine de dikkat çekildi. Çift salıncaklı süspansiyon sisteminde alüminyum bileşenlerin kullanımına ağırlık verilmiş. RS versiyonunda adaptif süspansiyon standart, e-tron GT Quattro'da ise opsiyon olarak sunuluyor. Elektronik amortisörlerle birlikte çalışan üç kademeli adaptif süspansiyon yolun durumuna göre aracın yüksekliğini otomatik olarak ayarlıyor.

    2021 Audi e-tron GT modellerinde Audi Drive Select sistemi kapsamında dört farklı sürüş modu bulunuyor: konfor, verimlilik, dinamik ve kişisel. Bu sayede otomobilin süspansiyonu, amortisörleri, elektrik motorları, şanzımanı ve arka aks diferansiyel kilidi gibi tüm dinamikleri seçilen sürüş moduna göre otomatik ayarlanabiliyor. Bunun yanı sıra dört tekerlekten yönlendirme sistemi de e-tron GT modellerinde opsiyon olarak sunulan özelliklerden.

    Ayrıca Bkz. "ABD'de elektrikli motosikletler için sunulan vergi indirimi uzatıldı"

    Batarya ve şarj

    Tüm e-tron GT modellerinde aynı lityum iyon batarya paketi kullanılıyor. 86 kWh'lık (93 kWh brüt) batarya paketi 33 hücre modülünden oluşuyor ve her bir modülde 12 pil hücresi bulunuyor. 800V elektrik mimarisi e-tron GT'ye 270 kW hızlı şarj özelliği kazandırıyor. Bu sayede sadece 22.5 dakikada yüzde 5-80 arası dolum gibi etkileyici bir değer elde edilmiş. Bu da 5 dakika şarjla 100 km'ye kadar menzil kazanımı anlamına geliyor.

    e-tron Gt modellerinde ön çamurlukların üzerinde olmak üzere sağda ve solda birer şarj girişi bulunuyor. Her iki tarafta da AC şarj özelliği bulunurken, DC hızlı şarj desteği yalnızca yolcu tarafındaki girişte mevcut. e-tron GT'de 11 kW AC şarj cihazı standart olarak sunulurken, opssiyon olarak sunulan 22 kW şarj cihazı da tercih edilebiliyor.

    e-tron GT boyutları:

    Uzunluk 4.99 metre
    Genişlik 1.96 metre
    Yükseklik 1.41 metre
    Aks mesafesi 2.90 metre

    Fiyat

    2021 Audi e-tron GT Quattro'nun Almanya'daki başlangıç fiyatı 99.800 euro olarak açıklandı. RS e-tron GT ise 138.200 euro'dan başlıyor. 



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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    BlackGhost12 2 gün ( Mesaj Silindi )
    [DHgram=https://www.instagram.com/p/CLH3aq8leRg/]
    Tasarım süper. Beyaz renk iyi.
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    197140emir (Dr Sherlock ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Vergileri devlet şimdiden sevdi
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    mrt20 6 gün ( Mesaj Silindi )
    buna bi çakacan %60 ötv yi.
    Ohh gelire bak.
    Devlet baba bunu beğendi.
    Yanıtla
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    J jasua85 (çağlar ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    taycanı cebinden çıkartır
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    J jestercat (Ugiar Zwatniski) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Arka koltuğa 1.30'dan daha uzun birileri oturamayacak gibi gözüküyor.
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    207m 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Karşınızda “Audi Taycan” ☺️
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    Elma 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aracın Türkiyeye gelmeyeceği açıklandı. Sebep tabii ki vergi yüzünden.
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    İ iGroN (Hakan Keçeci) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Görseli güzel gerçekten.
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    berkolo88 (Berk Basoglu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Zaten her şey taycan dan alınma. Yalnız tasarımı taycana göre bence daha da başarılı. Bu videodan detaylı izleyebilirsiniz.


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    cormen 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Taycan'ın Audi versiyonu. Aynı şase ve J1 EV batarya platformu.
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