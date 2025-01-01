BYD, 2024 yılında 4,3 milyon otomobil satarak rekor kırdı: Satışları %41 arttı!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Çinli otomobil devi BYD, 2024 yılında satışlarını %41,3 arttırarak 4,27 milyon satış rakamına ulaştı. Şirketin tamamen elektrikli otomobil satış adedi ise geçtiğimiz seneye göre %12 artarak 1,76 milyon adet oldu.

En büyük artış hibrit araçlarda gerçekleşti

Tam Boyutta Gör BYD'nin şarj edilebilir hibrit araç satışları büyümedeki en büyük faktör olarak göze çarpıyor. Geçtiğimiz sene 2,48 milyon şarj edilebilir hibrit araç satan Çinli dev, satışlarını %72,8 oranında arttırmayı başardı. Fişli hibritler, BYD'nin 2024'teki toplam satışlarının %58,5'ini oluştururken, tamamen elektrikli araçlar %41,3'ünü oluşturdu.

BYD, Nisan 2022'de sadece içten yanmalı motora sahip araçlarının üretimini durdurdu ve Çin'de elektrikli, fişli hibrit ve hidrojenli araçlar için tabir edilen "yeni enerjili araç" üretimine odaklandı.

BYD, Aralık ayında bir önceki yıla göre %49,8 artışla 509.440 binek araç satarak üst üste üçüncü ay 500.000 barajını geçmeyi başardı. Bu da şirketin 2025 yılında da büyüme ivmesini devam ettireceği anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Çinli üretici, ihracat miktarını da arttırmaya devam ediyor. 2024 yılında 417.000 otomobil ihraç eden BYD, yurt dışı satışlarını %71,9 arttırmayı başardı.

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Otomobillere ek olarak BYD batarya üretiminde de Çin'in en büyük oyuncularından biri. Tesla, Nio ve Toyota gibi müşterilerine pil tedarik eden şirket, 2024 yılında %29 artışla 194,7 GWh pil teslimatı gerçekleştirdi ve CATL'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

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