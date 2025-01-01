BYD, 2024 yılında 4,3 milyon otomobil satarak rekor kırdı: Satışları %41 arttı!

En büyük artış hibrit araçlarda gerçekleşti
BYD, Nisan 2022'de sadece içten yanmalı motora sahip araçlarının üretimini durdurdu ve Çin'de elektrikli, fişli hibrit ve hidrojenli araçlar için tabir edilen "yeni enerjili araç" üretimine odaklandı.
BYD, Aralık ayında bir önceki yıla göre %49,8 artışla 509.440 binek araç satarak üst üste üçüncü ay 500.000 barajını geçmeyi başardı. Bu da şirketin 2025 yılında da büyüme ivmesini devam ettireceği anlamına geliyor.
Otomobillere ek olarak BYD batarya üretiminde de Çin'in en büyük oyuncularından biri. Tesla, Nio ve Toyota gibi müşterilerine pil tedarik eden şirket, 2024 yılında %29 artışla 194,7 GWh pil teslimatı gerçekleştirdi ve CATL'ın ardından ikinci sırada yer aldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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