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    Elektrikli Cadillac Celestiq, konsept olarak görücüye çıkarıldı

    Ultra lüks bir elektrikli sedan olarak anılan Cadillac Celestiq'deki 55 inç ekran ve akıllı cam tavan gibi özellikleri üretim versiyonunda da göreceğiz. İşte detaylar:  
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    Elektrikli Cadillac Celestiq, konsept olarak görücüye çıkarıldı
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    Otomotiv dünyasındaki trendlere paralel olarak ürün gamına yeni bir soluk getirmeye hazırlanan Cadillac, tamamen elektrikli Celestiq modelini görücüye çıkardı.

    Cadillac Celestiq teknik olarak henüz bir konsept ancak 2024 gibi piyasaya sürülmesi planlanan üretim versiyonunda da bu araçtaki parçaların çoğunu göreceğiz. Konsolda boylu boyunca uzanan 55 inçlik ekran da buna dahil. Söz konusu ekranda kullanılan aktif gizlilik teknolojisi aktif edildiğinde sürücü ekranın sağ tarafında olup biteni göremior. Böylece ön yolcu, sürücünün dikkatini dağıtmadan çeşitli içerikler izleyebiliyor.

    Celestiq'deki özellikler bu ekranla sınırlı değil. Arkadaki yolcular da konforlu kaptan koltuklara sahip olmanın yanı sıra ön koltuk sırtlarında yer alan ekranlara ve ortadaki tablete erişim sağlayabiliyor. Söz konusu modelin yaşam alanında toplamda 5 tane yüksek çözünürlüklü ekran bulunuyor.

    Elektrikli Cadillac Celestiq, konsept olarak görücüye çıkarıldı
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    'Akıllı cam tavan' adı verilen dört bölgeli cam tavan da elektronik cam teknolojisi sayesinde her bir yolcunun yukarıdan gelen güneş ışınlarını kendi istediği seviyeye göre engellemesini sağlıyor.

    General Motors'un Ultra Cruise isimli gelişmiş otonom sürüş sistemine de sahip olan Celestiq'in teknik özellikleri belli değil ancak Ultium platformu üzerine inşa edildiğini biliyoruz. Gelen haberlere göre yılda sadece 500 adet üretilmesi planlanan Cadillac Celestiq'in fiyatı da 300 bin dolar civarında olacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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