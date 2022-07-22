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Geçtiğimiz aylarda Brezilya pazarı için Pulse isimli yeni crossover modelini tanıtan Fiat şimdi de bir coupe-SUV hazırlığında. 2018 yılında tanıtılan Fiat Fastback SUV konsepti gerçeğe dönüşüyor. Paylaşılan ilk teaser, yeni SUV'un silüetini gösteriyor.

Paylaşılan karanlık görsele baktığımızda 2018'deki silüetin büyük oranda korunduğunu görmekteyiz. Bunun dışında diğer pek çok detay değişmiş. Örneğin aracın burun kısmı konsepttekine göre yüksek görünüyor. Bunun dışında önde ve arkadaki ince aydınlatmalar, geniş çamurluklar ve belirgin omuz çizgisi de dikkat çeken tasarım unsurları arasında yer alıyor.

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Fastback konsepti (2018)

Gelen haberler arka kısmı BMW X6'yı andıran yeni modelin aynı zamanda Fiat Pulse'ın da altyapısını oluşturan MLA platformunu kullanacağını söylüyor. Bu noktada kaputun altında kullanılmak üzere 130 beygirlik 1.0 litre turbo motor ve 175 beygirlik 1.7 litre turbo motor gibi seçenekler gündemde. Elbette bu detaylar henüz resmiyet kazanmış değil.

Fiat'ın coupe-SUV modelinin 2020 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyordu ancak proje ertelendi. Söz konusu model, 2023 model yılı olarak satışa sunulmak üzere gün sayıyor. Bu model de Pulse gibi Brezilya pazarı için hazırlanıyor fakat diğer pazarlara gelebileceği de konuşuluyor.

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Fiat, yeni coupe-SUV modelinin ipucu görselini paylaştı