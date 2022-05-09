Elektrikli Ford E-Transit Custom tanıtıldı: Türkiye'de üretilecek

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Ford'un elektrik atılımı tüm hızıyla sürüyor. Ticari tarafta E-Transit'in ardından tamamen elektrikli Ford E-Transit Custom da sahneye çıktı. Şimdilik dijital ortamda gösterilen E-Transit Custom'ın fiziksel tanıtımı eylül ayında yapılacak. Elektrikli model, Ford Otosan tarafından Türkiye'de üretilecek.

Yeni Ford E-Transit Custom'ın ön bölümünde oldukça ilgi çekici bir tasarım dili kullanılmış. İnce farlar, gündüz LED'leri sayesinde oldukça agresif görünüyor ve ışık şeridiyle birbirine bağlanıyor. Logonun bulunduğu panjurdaki detaylar da bizlere şirketin Çin için tanıttığı yeni Mondeo'yu anımsatıyor.

Sportif görünen bir tampon ve onun kenarındaki şarj girişi de E-Transit Custom'ın dikkat çeken tasarım unsurları arasında. Elektrikli van modelinin yan tarafında daha alışıldık bir görüntü hakim. Arka bölümde ise dikey konumlandırılmış LED stoplar ve yana açılan kapıların bulunduğu sade bir tasarım karşımıza çıkıyor.

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Teknik detaylar henüz tam olarak açıklanmadı. Ancak tamamen elektrikli araç mimarisinin 380 kilometre sürüş menzili sağladığını biliyoruz. Bunun yanı sıra DC hızlı şarj desteği, yüksek çekme kapasitesi ve ProPower teknolojisi de özellikler arasında olacak. Bu son özellik sayesinde kullanıcılar E-Transit Custom'ı bir jeneratör gibi kullanarak elektronik cihazlarına veya iş ekipmanlarına güç verebilecek.

Ford E-Transit Custom ile ilgili geri kalan tüm detayları eylül ayında öğreneceğiz. Transit Custom'ın içten yanmalı motorlu versiyonları da olacak ve tümü Ford Otosan tarafından Kocaeli'de üretilecek. Elektrikli versiyonun üretimi 2023'ün ikinci yarısında başlayacak.

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