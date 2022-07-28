Elektrikli Ford F-150 Lightning pickup'ın polis ekipleri için geliştirilen versiyonu tanıtıldı

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Ford, tamamen elektrikli pickup modeli F-150 Lightning'in polis ekipleri için hazırlanan özel versiyonunu görücüye çıkardı. Bir ekip aracı olarak çeşitli güncellemelerden geçirilen F-150 Lightning, standart ve uzun menzil seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

Aracın dış tasarımında ön koruma demiri, tepe lambası ve "Tamamen Elektrikli Polis Özel Servis Aracı" yazılı özel kaplama dikkat çekiyor. İç mekanda ise dayanıklı kumaş malzeme ile kaplanmış ve yan destekleri azaltılmış ön koltuklar karşımıza çıkıyor. Arkadaki zeminde ve koltuklarda ise temizliği kolay olması için vinil tercih edilmiş.

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12 inç dijital gösterge paneli, 12 inç SYNC4 dokunmatik multimedya ile fazladan kontrollere ve polis ekipmanlarına ev sahipliği yapan güçlendirilmiş konsol da özellikler arasında. Daha verimli filo yönetimi için gerekli olan ekipmanlarla gelen Ford Pro platformu ve Ford Co-Pilot 360 gelişmiş sürücü asistan teknolojilerinin de standart özellikler arasında olduğu aracın kasasında dahili jeneratör, ayrıca ön kaputun altındaki depolama bölümünde de fazladan bir DC güç kaynağı mevcut.

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F-150 Lightning Pro SSV'nin standart batarya seçeneğinde 452 beygir güç sunuluyor. Artırılmış menzilli batarya seçeneğinde ise güç 580 beygire yükseliyor. Her iki seçenekte de 1.051 Nm tork sunuluyor ve dört tekerleğe birden aktarılıyor. Aracın detaylı özellikleri yaz sonunda belli olacak.

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Elektrikli Ford F-150 Lightning pickup polis aracına dönüştü