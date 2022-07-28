Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elektrikli Ford F-150 Lightning pickup'ın polis ekipleri için geliştirilen versiyonu tanıtıldı

    ABD'li üretici, elektrikli pickup modelinin polis ekipleri için maliyetleri düşüreceğini ve sahip olduğu dahili güç kaynağı gibi özelliklerle pratik bir kullanım sunacağını belirtiyor.
    Oy Ver

    Elektrikli Ford F-150 Lightning pickup polis aracına dönüştü
    Tam Boyutta Gör

    Ford, tamamen elektrikli pickup modeli F-150 Lightning'in polis ekipleri için hazırlanan özel versiyonunu görücüye çıkardı. Bir ekip aracı olarak çeşitli güncellemelerden geçirilen F-150 Lightning, standart ve uzun menzil seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

    Aracın dış tasarımında ön koruma demiri, tepe lambası ve "Tamamen Elektrikli Polis Özel Servis Aracı" yazılı özel kaplama dikkat çekiyor. İç mekanda ise dayanıklı kumaş malzeme ile kaplanmış ve yan destekleri azaltılmış ön koltuklar karşımıza çıkıyor. Arkadaki zeminde ve koltuklarda ise temizliği kolay olması için vinil tercih edilmiş.

    Elektrikli Ford F-150 Lightning pickup polis aracına dönüştü
    Tam Boyutta Gör

    12 inç dijital gösterge paneli, 12 inç SYNC4 dokunmatik multimedya ile fazladan kontrollere ve polis ekipmanlarına ev sahipliği yapan güçlendirilmiş konsol da özellikler arasında. Daha verimli filo yönetimi için gerekli olan ekipmanlarla gelen Ford Pro platformu ve Ford Co-Pilot 360 gelişmiş sürücü asistan teknolojilerinin de standart özellikler arasında olduğu aracın kasasında dahili jeneratör, ayrıca ön kaputun altındaki depolama bölümünde de fazladan bir DC güç kaynağı mevcut.

    F-150 Lightning Pro SSV'nin standart batarya seçeneğinde 452 beygir güç sunuluyor. Artırılmış menzilli batarya seçeneğinde ise güç 580 beygire yükseliyor. Her iki seçenekte de 1.051 Nm tork sunuluyor ve dört tekerleğe birden aktarılıyor. Aracın detaylı özellikleri yaz sonunda belli olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mini ve Mikro İHA avcısı: Şahin

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A33 5G
    Samsung Galaxy A33 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI RAIDER GE76 12UHS-022TR
    MSI RAIDER GE76 12UHS-022TR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız