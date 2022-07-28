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    Apple, Lamborghini yöneticisini bünyesine kattı: Apple Car projesinde çalışacak

    Apple'ın piyasaya sürmeye hazırlandığı ilk elektrikli otomobilin geliştirilmesinde 20 yıllık Lamborghini emektarı Luigi Taraborrelli de yer alacak. Deneyimli uzman şasi çalışmalarına öncülük edecek.
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    Apple, Lamborghini yöneticisini bünyesine kattı
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    Otonom sürüş teknolojisine sahip elektrikli otomobil üretme çalışmalarına devam eden Apple, önemli bir ismi bünyesine kattı. Cupertinolu şirket Apple Car projesinde çalışması için 20 yılı aşkın bir süre Lamborghini'de görev alan Luigi Taraborrelli'yi işe aldı.

    Bloomberg'in servis ettiği habere göre deneyimli uzman Urus, Huracan ve Aventador'un yanı sıra Huracan Sterrato SUV gibi modellerin geliştirilmesine rol aldı. Bunlara ek olarak İtalyan otomobil markasının şasi ve araç dinamiklerinin geliştirilmesinden sorumluydu.

    Apple, Lamborghini yöneticisini bünyesine kattı
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    Apple'ın ilk otomobili 2025'te tanıtılabilir

    Luigi Taraborrelli'nin Apple'da tam olarak hangi görevi üstleneceği henüz belli değil. Büyük olasılıkla Apple Car'ın şasisinin geliştirilmesine ve sürüş performansının iyileştirilmesine odaklanacak. Bu arada işe alımla ilgili Apple kanadından herhangi bir yorum gelmediğini belirtelim.

    Apple, Lamborghini yöneticisini bünyesine kattı
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    Apple'ın elektrikli otomobil projesinde çok sayıda deneyimli mühendis çalışıyor. Şirketin kurduğu ekipte Mercedes-Benz, Tesla, Porsche, Volvo, Waymo, Rivian, McLaren ve Aston Martin gibi önde gelen otomotiv şirketlerinde kariyer yapmış profesyoneller var. Apple'ın ilk elektrikli otomobilini 2025 yılında tanıtması bekleniyor.

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