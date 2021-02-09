Elektrikli Ford Transit'in prototipi Gölcük Fabrikası'na ulaştı

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E-Transit olarak adlandırılan yüzde 100 elektrikli Ford Transit ile ilgili çalışmalar sürüyor. Prototip üretimi Ford Merkenich Mühendislik Merkezi’nde tamamlanan aracın Gölcük Fabrikası'na ulaştığı bildirildi.

Ford Otosan tarafından yapılan açıklamada, "Proje Devreye Alma ve Araç Operasyonları İmalat Mühendisliği ekiplerinin devreye alma öncesi çeşitli hazırlık çalışmalarında kullanmak üzere üretilen prototip araç (DCV) üzerinde ilk incelemeleri, Genel Müdürümüz Haydar Yenigün, Yeni Projeler Genel Müdür Yardımcımız Cem Temel ve yeni proje çalışanları ile birlikte yaptık. İlk BEV aracımızı diğer bölümlerle de tanıştırmak üzere araç inceleme seansları düzenlenecek." ifadelerine yer verildi.

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Yapılan tüm hazırlıkların ardından elektrikli Ford Transit'in seri üretimine Ocak 2022'de başlanacak. Yeni E-Transit ile ilgili en önemli detaylardan biri de, aracın hayati parçalarından biri olan bataryaların da Türkiye'de üretilecek olması. Bu konuyla ilgili de "Kocaeli Fabrikası'nda batarya üretim hattı kurulumu çalışmaları devam ediyor. Bataryalar Ağustos ayında başlayacak araç ön imalat fazı üretimlerinde kullanılmak üzere önden hazır olacak" açıklamasında bulunuldu.

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Ford E-Transit özellikleri

Elektrikli Ford Transit geçtiğimiz yılın son çeyreğinde tanıtıldı. O dönemde E-Transit'in 67 kWh kullanılabilir batarya kapasitesi ile WLTP'ye göre 350 kilometreye kadar sürüş menzili sunacağı, 198 kW (269 beygir) güç ve 430 Nm tork üreten elektrik motoruna saship olacağı ve içten yanmalı motorlu muadillerine göre servis maliyetlerini yüzde 40'a kadar azaltacağı belirtilmişti. E-Transit ile ilgili daha fazla bilgiye buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

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