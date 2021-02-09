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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektrikli Ford Transit'in prototipi Gölcük Fabrikası'na ulaştı

    Elektrikli E-Transit'in seri üretimi öncesi çeşitli hazırlık çalışmalarında kullanılacak prototip araç Ford Otosan'ın Gölcük Fabrikasına ulaştı. E-Transit'in seri üretimi Ocak 2022'de başlayacak.
    09 Şubat 2021, 14:30 (1 hf.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Elektrikli Ford Transit'in prototipi Gölcük Fabrikası'na ulaştı
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    E-Transit olarak adlandırılan yüzde 100 elektrikli Ford Transit ile ilgili çalışmalar sürüyor. Prototip üretimi Ford Merkenich Mühendislik Merkezi’nde tamamlanan aracın Gölcük Fabrikası'na ulaştığı bildirildi.

    Ford Otosan tarafından yapılan açıklamada, "Proje Devreye Alma ve Araç Operasyonları İmalat Mühendisliği ekiplerinin devreye alma öncesi çeşitli hazırlık çalışmalarında kullanmak üzere üretilen prototip araç (DCV) üzerinde ilk incelemeleri, Genel Müdürümüz Haydar Yenigün, Yeni Projeler Genel Müdür Yardımcımız Cem Temel ve yeni proje çalışanları ile birlikte yaptık. İlk BEV aracımızı diğer bölümlerle de tanıştırmak üzere araç inceleme seansları düzenlenecek." ifadelerine yer verildi.

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    Yapılan tüm hazırlıkların ardından elektrikli Ford Transit'in seri üretimine Ocak 2022'de başlanacak. Yeni E-Transit ile ilgili en önemli detaylardan biri de, aracın hayati parçalarından biri olan bataryaların da Türkiye'de üretilecek olması. Bu konuyla ilgili de "Kocaeli Fabrikası'nda batarya üretim hattı kurulumu çalışmaları devam ediyor. Bataryalar Ağustos ayında başlayacak araç ön imalat fazı üretimlerinde kullanılmak üzere önden hazır olacak" açıklamasında bulunuldu.

    Elektrikli Ford Transit'in prototipi Gölcük Fabrikası'na ulaştı
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    Ford E-Transit özellikleri

    Elektrikli Ford Transit geçtiğimiz yılın son çeyreğinde tanıtıldı. O dönemde E-Transit'in 67 kWh kullanılabilir batarya kapasitesi ile WLTP'ye göre 350 kilometreye kadar sürüş menzili sunacağı, 198 kW (269 beygir) güç ve 430 Nm tork üreten elektrik motoruna saship olacağı ve içten yanmalı motorlu muadillerine göre servis maliyetlerini yüzde 40'a kadar azaltacağı belirtilmişti. E-Transit ile ilgili daha fazla bilgiye buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mahmut_emmi 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bu araç full batarya, yarı yükle dolu iken, kış günü istanbulda 350 km yol yapsın, ben eşek gibi anırırım. yapacağı en fazla 150-200 km. ondan sonra bataryayı doldurmak için bekle babam bekle.
    bu araç full batarya, yarı yükle dolu iken, kış günü istanbulda 350 km yol yapsın, ben eşek gibi anırırım. yapacağı en fazla 150-200 km. ondan sonra bataryayı d...
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    3 Yanıt Yanıtla +21
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    mahmut_emmi 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    bence dünya yanlış ata (elektrik) oynuyor. hidrojeni motor yakıtı olarak kullanma, doğalgazı depolayabileceğimiz hafif yakıt tankı imal etme konularında çalışmalıyız.

    daha adam gibi akıllı telefon bataryası bile geliştirilemedi. full kullanımla 1 hafta dayanabilecek bir batarya mesela.

    edit: ayrıca bataryaların performansı çok kısa sürede düşmeye başlıyor. cep telefonu bataryaları 1 senede ortalama %80 kapasiteye düşüyor. yani bunu konuda bahsi geçen Transite uygularsak; bu transit 1-2 yıl sonra full batarya ile vaadettiği 350 km mesafeyi ancak rüyasında görür.
    bence dünya yanlış ata (elektrik) oynuyor. hidrojeni motor yakıtı olarak kullanma, doğalgazı depolayabileceğimiz hafif yakıt tankı imal etme konularında çalışma...
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Sah!n 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Batarya teknolojisi gelişmedigi sürece malesef bu tarz gelişmeler ölü doğuyor bence. Yukarıda arkadaşlar bahsetmiş akıllı telefonlarda bile artık bir yere kadar geldi ve dayandı. Kamera, işlemci ıvır zıvır zaten işini görüyor insanların. Sorun batarya performansında. İnanlar her dk powerbank ile şarj aletiyle uğraşmaktan bıktı usandı. Li ion li polimer teknolojisi gelismeli artık veya başka bir şekle burunmeli.



    Hele hele yük taşıyan, günde kaç km yaptığı belli olmayan ve uzun km kat eden bu tarz araçlarda elektrik teknolojisi şuan için boşa yatırım bence.
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    K Karbon 12 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Asayiş berkemal olsa, bir firmanın şehiriçinde tek arabayla günde 300 km'den fazla yaptığını farketseler (sendika ihbar eder) on saatlik yol için kaç şoför çalışıyor diye lojistik sorumlusundan ifade alırlar.

    Kadıköy'de Ducato'lar iki senedir fırıl fırıl geziyor. Medeniyet... gürültü, koku yok, sürücüsü de sakin oluyor. Her sabah çok erken evin önünden beş altı tane arka arkaya geçiyorlar. Ford biraz geç kalmış.
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    İ iGroN (Hakan Keçeci) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yapmış olmak için yapmış gibiler. Hani arge yapıyoruz diyerek vergi bişi bişisi.

    Bu kasada bir ticari araç için düşük menzil, hele ki "'e" kadar ifadesiyle bitiyorken.
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    TIGERSHARK 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aslında elektrikli motorlar verdikleri yüksek tork dan dolayı kamyon ve kamyonet için daha verimli motorlar. Rampalarda bayılma olayı çok daha düşük yalnız o pil işi şu an için yetersiz. Ayrıca bu versiyonu mazotlu versiyonuyla aynı fiyata satılmadığı sürece şu anlık pek tutmaz diye düşünüyorum.
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    darkmoon34 (ercan yardak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Niye pure yapmışlar ki ticaride pure elektrik çok verimsiz . Menzili şarj süresi..



    Hybrid yapsalarmışya ilaç gibi gelirdi ticariye.. şehir içinde elektrikli.motor özellikle dur kalk trafikde uzun yolda normal dizel motor en önemlisi şarj bitme derdi , şarj ediyim derdi yok..
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    FOCUSSTYLE (FOCUS STYLE) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hala ayni kasa
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    mahmut_emmi 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bu adresten batarya ve şarj olayını inceleyebilirsiniz. hangi şarj istasyonu ile, kaç dakikada, yüzde kaç dolum olduğunu görebilirsiniz.

    https://www.renault.com.tr/elektrikli-araclar/yeni-zoe/sarj-batarya.html
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    mahmut_emmi 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    bence dünya yanlış ata (elektrik) oynuyor. hidrojeni motor yakıtı olarak kullanma, doğalgazı depolayabileceğimiz hafif yakıt tankı imal etme konularında çalışmalıyız.

    daha adam gibi akıllı telefon bataryası bile geliştirilemedi. full kullanımla 1 hafta dayanabilecek bir batarya mesela.

    edit: ayrıca bataryaların performansı çok kısa sürede düşmeye başlıyor. cep telefonu bataryaları 1 senede ortalama %80 kapasiteye düşüyor. yani bunu konuda bahsi geçen Transite uygularsak; bu transit 1-2 yıl sonra full batarya ile vaadettiği 350 km mesafeyi ancak rüyasında görür.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    raxetul (Emrah Urhan) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) mahmut_emmi
    Ne güzel, hidrojeni yüksek hacimli üretmede elektrotların ömrünün aşırı kısa olması ve ticari olarak kar yerine zarar ettireceğini kimse bilmiyor. Aşınmayan platin elektrotlar bile zamanla yüzeyi kaplandığı için çalışmaz hale geliyor.
    Yanıtla +2
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    F FurkanEmir411 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    67kWh ile 350km yi anca boş halde 50 ile giderken sabit hızla yakar. Tesla model 3 60 küsür kwh lık modeli bile bu kadar yapıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    mahmut_emmi 1 hf. ( Mesaj Silindi ) FurkanEmir411
    işte yersen papaz eriği. kandıracak müşteriyi mutlaka bulurlar. şu anki teknolojiyle elektrikli otomobil olayı bence bir balondur. ha bir uzaylı çıkar, atomik nükleer enerjili bir bataryayı biz dünyalılara tanıtır, işte o zaman bu elektrikli otomobil tamam işte budur derim.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    mahmut_emmi 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bu araç full batarya, yarı yükle dolu iken, kış günü istanbulda 350 km yol yapsın, ben eşek gibi anırırım. yapacağı en fazla 150-200 km. ondan sonra bataryayı doldurmak için bekle babam bekle.
    3 Yanıt Yanıtla +21
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    the_dedektif (gurur kutay) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) mahmut_emmi
    amma abarttın 37 saatde doluyor işte :D
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    wehrmacht (- -) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) mahmut_emmi
    Ama 200km şehir içi yeterli haksızlık etmeyelim
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    mokinto (umut AYDIN) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) mahmut_emmi
    Bu araç muhtemelen trifaz 32 amper AC (22 kw) ve minimum 80 kw DC ile gelir. Kullanılabilir 67 kw bataryayı %10 dan %80 e kabaca 50 dakikada DC ile doldurur. Açıkçasi rotası sabit kullanım için bence kesinlikle olası ama Türkiye için otv meselesi var. Zaten Amerika ve Avrupa pazarı için onceliklendirilmistir büyük ihtimalle.
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    8 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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