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    Elektrikli Hyundai Ioniq 5 ile üç yılda 666.000 km katedildi: İşte sonuçlar

    Güney Kore'de, 2023 model bir Hyundai Ioniq 5 ile üç yıl gibi kısa bir sürede 666.255 km yol katedildi. Peki bu kadar kısa sürede bu kadar uzun mesafe katedilen otomobilin başına neler geldi?
    Elektrikli Hyundai Ioniq 5 ile üç yılda 666.000 km katedildi Tam Boyutta Gör
    Güney Kore'de, 2023 model bir Hyundai Ioniq 5 ile üç yıl gibi kısa bir sürede 666.255 km yol katedildi. Peki bu kadar kısa sürede bu kadar uzun mesafe katedilen otomobilin başına neler geldi?

    Orijinal batarya paketi 580.000 km dayandı

    Otomobilin, orijinal batarya paketiyle 580.000 km dayandığı ve garanti kapsamında olmamasına rağmen Hyundai tarafın ücretsiz değiştirildiği belirtiliyor. Ioniq 5'in 10 yıl veya 160.000 km batarya garantisi olduğu biliniyor. Videonun İngilizce çevirisine göre, değiştirilen bataryanın sağlık durumunun %87 olduğu belirtiliyor. Üstelik aracın sahibinin, düzenli olarak hızlı şarj kullandığı ve %100'e kadar sık sık şarj ettiği ifade ediliyor. Buna rağmen elde edilen sonuçlar etkileyici.

    Bu süre zarfında, otomobilin sadece entegre şarj kontrol ünitesinde arıza yaşandığı, bu nedenle AC şarj olamadığı belirtiliyor. Ek olarak, diferansiyel yağı ve fren hidroliği değişimi yapıldığı da ekleniyor.

    Bu sonuçlar, elektrikli otomobillerin günümüzde geldiği noktayı göstermesi açısından önemli. Daha uzun ömürlü bataryalar ve gelişmiş termal yönetim sistemleriyle batarya ömrü sorunu büyük ölçüde çözülmüş görünüyor. 

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    TheJudgé 1 gün önce

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