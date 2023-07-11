Yeni Hyundai Ioniq 5 N'in tasarımı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Şimdiye dek kamuflajlı olarak gördüğümüz Hyundai Ioniq 5 N'in 13 Temmuz'da resmi olarak tanıtılacağı açıklandı ancak şirketin Avustralya birimi o kadar sabredememiş olacak ki otomobilin tasarımını açığa çıkaran bir paylaşımda bulundu.

Marka özelinde ilk elektrikli N modeli olma özelliği taşıyan yeni Ioniq 5 N, içten yanmalı motorlu kardeşlerindeki gibi "Performans Mavisi" gövde rengiyle karşımıza çıkıyor. Yine aynı şekilde iç ve dış tasarımda kırmızı detaylar da bulunuyor. Ön tarafta koyu gri kanatlara ve daha büyük hava girişlerine sahip agresif ön tampon bir N modeline baktığımızı vurgularken, yan tarafta 21 inç elmas kesim alaşım jantlar, N logolu kırmızı kaliperler, aerodinamik şekilde güncellenmiş marşpiyeller ve hava deliklerine sahip arka çamurluklar göze çarpıyor.

Ioniq 5 N'in arka bölümünde, üçgen biçimli fren lambasına sahip büyük bir spoyler görev yapıyor. Bunun dışında alt tarafta yer alan büyük arka difüzörün de Ioniq 5 N'i hem aerodinamik hem de sportif görünüm noktasında yukarılara taşıdığını söylemek mümkün. Elbette yanlarda bulunan bumerang şekilli hava kanallarını ve ana aydınlatmalardaki gibi piksel tasarımıyla uyumlu olan reflektörleri de unutmamak gerek.

Tam Boyutta Gör Yeni Hyundai Ioniq 5 N'in iç mekanını açığa çıkaran görseller de otomobilin özellikleri konusunda ipucu verme konusunda oldukça bonkör. 300 km/s'e dayanan kadranın sol tarafında motor ve batarya sıcaklığı gibi bilgiler yer alıyor. Sağdaki multimedya ekranında ise N Torque Distribütion, N Pedal, N Race ve N Drift Optimizer gibi bu modele özel fonksiyonlara ait menüler yer alıyor. Ayrıca pistte gazlayacaklar için bir tur zamanlayıcı da mevcut.

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Hyundai'nin Avustralya birimi tarafından "kazara" paylaşılan ve yaklaşık bir saat içerisinde kaldırılan bu video sadece otomobilin tasarımına odaklanıyor. Teknik detaylar henüz resmiyet kazanmadı ancak bu tarafta 600 beygire ulaşan çift motor düzeniyle dört tekerlekten çekiş özelliği bekliyoruz. Ayrıca otomobilin standart versiyona göre yere daha yakın olması da daha sert süspansiyonlara işaret ediyor. Bunun dışında motor ve vites geçişleri için yapay ses oluşturan N E-Active ses sistemi de beklentiler arasında.

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Yeni Hyundai Ioniq 5 N'in tasarımı ortaya çıktı