Elektrikli Mercedes-Benz eActros300, Türkiye'de test edilecek

Tam Boyutta Gör Daimler Truck, 2039 yılına kadar Avrupa, Japonya ve Kuzey Amerika bölgesinde sadece karbon nötr araçlar sunma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Daimler Truck’ın önde gelen üretim ve AR-GE merkezlerinden Mercedes-Benz Türk de, yürüttüğü önemli projelerle çatı şirketinin hedeflerini destekliyor.

Mercedes-Benz Trucks’ın tüm dünyaya kamyon yol testi ve mühendislik hizmeti sunan ana merkezi konumunda bulunan Aksaray Kamyon Fabrikası bünyesindeki AR-GE Merkezi, aynı zamanda sıfır emisyon projeleri kapsamındaki araçların da test merkezlerinden biri oldu.

Küresel çaptaki sorumluluklarına her geçen gün yenilerini ekleyen Mercedes-Benz Türk, bu doğrultuda ilk ağır sınıf elektrikli kamyonu unvanına sahip eActros300’ün de yol testlerini gerçekleştiriyor. eActros’un yol testleri, önümüzdeki dönemlerde daha uzun menzilli versiyonlu araçlarla devam edecek.

Hedef 2050 yılına kadar karbon nötr ulaşım sağlamak

Konu hakkında değerlendirmelerde bulanan Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE Direktörü Melikşah Yüksel şunları söyledi:“2050 yılına kadar karbon nötr ulaşım sağlamayı hedefleyen Daimler Truck, bu nihai hedefi doğrultusunda uzun yıllardır yatırım yapıyor. Biz de yürüttüğümüz çalışmalar ve aldığımız ek global sorumluluklar ile çatı şirketimizin bu hedeflere doğru hızla yol almasına önemli katkılar sağlıyoruz.

Tam Boyutta Gör Mercedes-Benz Trucks’ın sıfır emisyon projeleri kapsamındaki araçlarını test edip dünya yolları için onaylama yetkisine sahip olan AR-GE merkezimiz, eActros’un da yol testlerini gerçekleştirmeye başladı. Önümüzdeki dönemlerde daha uzun menzilli versiyonlu araçlarla da bu testlerimizi yapmaya devam edeceğiz.

Elektrikli araçlar konusunda altyapı çalışmalarımızda, 2022’de devreye aldığımız iki adet 350 kW’lık elektrikli şarj istasyonumuzla ilk adımımızı atmıştık. Yeni şarj ünitesi yatırımı ile ülkemizde bir ilki gerçekleştiren şirketimiz, elektrikli gelecek için tam şarj hazır bir şekilde çalışmaya devam edecek.”

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Gerçek kullanım şartları altında test edilecek

400 km’ye kadar menzile sahip olan eActros’un yol testlerini Türkiye’de gerçekleştirecek olan Aksaray AR-GE Merkezi, elektrikli kamyonları oluşturan komponent ve yazılımların gerçek kullanım şartları altında fonksiyonlarını ve ömürlerini de test edecek. Test aşamasında saptanan bulguları global geliştirme deneme ekibine aktaracak olan AR-GE ekipleri, aynı zamanda geliştirme potansiyellerini de belirleyerek yıldızlı araçların en üst düzey kalite ile müşterilere sunulması için çalışacak.

Tam Boyutta Gör Global müşteri kullanım koşullarını simüle edecek şekilde, araç tipleri de dikkate alınarak farklı kategorilerde test yolları belirleyen Mercedes-Benz Türk, bahsi geçen yollarda dört mevsim iklim koşullarını karşılayarak 1-2 yıl arasında testler yapacak. Şu an test edilen araçların, ilk etapta bir yıl içerisinde araç başına ortalama 150 bin km yol yapması planlanıyor.

350 kW’lık şarj ünitesi ile Türkiye’de bir ilke imza attı

Sıfır emisyonlu ulaşım konusunda çatı şirketi Daimler Truck’ın hedefleri doğrultusunda çalışan Mercedes-Benz Türk, 2022 yılında Aksaray Kamyon Fabrikası’nda iki adet 350 kW’lık şarj ünitesini devreye almıştı. Şirket, Türkiye’de ağır vasıta araçlar için 350 kW kapasitede kurulan ilk şarj istasyonu olma özelliğine sahip ünitelerin devreye alınmasıyla birlikte elektrikli araçlarla ilgili çalışmalarında önemli bir adım daha atmıştı. Mercedes-Benz Türk, 2023 yılında da şarj üniteleri yatırımlarına devam edecek.

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